Дважды лучший! Хайбулаев «задушил» перуанца и забрал Гран-при PFL

В ночь с 1 на 2 августа в Нью-Джерси, США, на арене «Jim Whelan Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити состоялся яркий турнир PFL World Tournament 8. А особенно примечателен он был тем, что прошли первые финальные поединки Гран-при промоушена. В полулёгком весе поединок за $ 500 тыс. и титул победителя провёл российский боец Мовлид Хайбулаев. В соперниках у него оказался опасный перуанец Хесус Пинедо.

Хайбулаев впервые попробовал свои силы в Гран-при в 2019 году. И тогда на его пути оказался Даниэль Пинеда. Более того, парни вышли в клетку и Мовлид проиграл нокаутом… Но на этом всё не закончилось. Американец провалил допинг-тест, после чего результат был аннулирован.

Мовлид за карьеру успел провести 25 профессиональных поединков. 23 из них завершились победами, один – ничьей, а тот самый с Пинедой – остался без результата. Кроме того, у Хайбулаева уже был положительный опыт выступлений в Гран-при. После боя с Даниэлем он покидал промоушен. Но спустя полтора года триумфально вернулся. Россиянин выдал серию из четырёх побед и стал победителем Гран-при, забрав $ 1 млн . Он рассчитывал на то, что сможет повторить тот самый успех.

Пинедо к этому моменту провёл 31 профессиональный бой. 24 завершил победами, один – вничью, в шести – потерпел поражение. В основном осечки пришлись на стартовый этап карьеры. А вот затем Хесус набрался опыта и выступал очень уверенно. К противостоянию с Мовлидом перуанец подходил на серии из пяти побед, причём три из них получилось добыть в первом раунде. Конечно, Пинедо даже при всей этой статистике считался андердогом, но мог преподнести неприятную сенсацию.

С самого начала поединка парни решили не бросаться вперёд. Они очень внимательно и осторожно подбирали удобную дистанцию. А Мовлид решил особенно не рисковать, сразу же провёл успешный тейкдаун. А затем началась методичная работа в партере. Хайбулаев старался наносить увесистые удары, а Пинедо отвечал опасными локтями. Соперники вернулись в стойку, Хесус бросился в атаку… Но вновь нарвался на тейкдаун и опять оказался на земле. Было заметно, что первый отрезок полностью остаётся за россиянином. Нужно отдать должное перуанцу, который терпел и не паниковал. Видимо, его команда прекрасно понимала, что поработать в борьбе придётся.

Во втором раунде сценарий получился практически таким же. Секунды работы в стойке, а затем тейкдаун от Хайбулаева. Было понятно, что Пинедо ждёт тяжелейшее испытание. Он отбивался и терпел, но получал всё больше урона. Уже во втором раунде Хесус поймался на удушающий, но выдержал, справился с приёмом от Мовлида. А затем рефери и вовсе решил поднять бойцов. Россиянин обозлился, оформил нокдаун и начал добивать окровавленного соперника. Но судья ждал и не останавливал бой. В итоге Пинедо восстановился, начал сопротивляться всё активнее и дотерпел до конца пятиминутки.

А в третьем раунде интрига ненадолго вспыхнула. Пинедо попал, после чего Мовлид немного потерялся. Но вовремя сориентировался и перевёл дело в партер. Теперь он постарался действовать намного более активно, чтобы вновь не последовали санкции от рефери. Хесус демонстрировал характер, терпел и делал всё, чтобы не проиграть досрочно. Под конец пятиминутки он даже смог выбраться в стойку. Но получил удар коленом в лицо. Кровотечение усиливалось, правый глаз начал закрываться. А Пинедо продолжал идти вперёд.

В четвёртом раунде Хайбулаев даже не дал Пинедо шанса потрясти себя. Он моментально предпринял попытку перевести дело в партер, что увенчалось успехом. А затем картина практически повторилась со всем, что зрители видели до этого. Мовлид наносил огромное количество ударов и полностью контролировал ситуацию. Никаких реальных шансов перевернуть положение дел в пятиминутке для Хесуса не было. Он продемонстрировал характер, не собирался сдаваться. Но проблемы никуда не пропали, стали лишь более существенными.

Казалось, что Пинедо всё-таки сможет дотерпеть до решения судей. Но получилось иначе. В пятом раунде Хайбулаев перешёл к решительным действиям. И вновь провёл успешный тейкдаун. Бросилось в глаза, что Хесус буквально выжат давлением со стороны Мовлида. Поэтому сил сопротивляться уже не осталось. Россиянин вышел на удушающий приём, после которого перуанец был вынужден постучать. Рефери остановил поединок. А из угла Хайбулаева за всем этим наблюдал довольный Хабиб Нурмагомедов.