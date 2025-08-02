Хайбулаев мог быть ещё круче. Но не получает конкуренции и признания

В ночь на 2 августа в Атлантик-Сити, США, прошли первые финалы Гран-при PFL в нынешнем сезоне. За титул чемпиона организации в полулёгком весе бился непобеждённый Мовлид Хайбулаев, а в соперниках у него был перуанский нокаутёр Хесус Пинедо, выигрывавший пояс в 2023 году. Причём россиянин в этом противостоянии котировался ниже оппонента и был андердогом.

В итоге Хайбулаев устроил Пинеде избиение. В первых двух раундах перуанец просто выживал: то под локтями в граунд-энд-паунд, то терпел попытки Мовлида выйти на сабмишен, даже упал в нокдаун. В третьем раунде Хайбулаев взял паузу, Пинеда даже записал себе в актив несколько опасных попаданий, но затем всё вернулось к привычному сценарию, а в пятом раунде россиянин всё закончил, проведя ручной треугольник. В итоге Хайбулаев стал победителем Гран-при PFL в полулёгком весе и, помимо пояса, выиграл ещё и приз в $ 500 тыс .

После триумфа россиянина Хабиб Нурмагомедов, который секундировал Мовлида, рассыпался в комплиментах бойцу: «Младший, ты просто легенда уже. Сильно обрадовал, 24-0. Двукратный чемпион PFL. Уже легендарное резюме. Уже 15 лет на высшем уровне варится. От души, братка, ты нас всех обрадовал».

У Хайбулаева и правда отличное резюме, очень хороший набор навыков и высокий класс. Он отлично показывал себя в Fight Nights, где чередовал победы решениями и нокаутами. После перехода в PFL в 2019 году был неудачный период, в который уместились ничья и поражение нокаутом, которое позже превратилось в No Contest из-за провала допинг-теста соперником Мовлида. Однако после этого Хайбулаев стал чемпионом PFL в 2021 году, и его серия побед до сих пор не прерывается.

Правда, в карьеру россиянина вмешиваются травмы — в 2022-м и 2024-м он не бился вообще и простаивал. Но, как показал нынешний сезон, на Мовлиде это не сказывается, он по-прежнему доминирует в дивизионе и уверенно разбирается со своими соперниками. Однако из-за того, что Хайбулаев так и не добрался до UFC, во всяком случае на данный момент, он не получает заслуженного признания. Даже два чемпионства эту картину не меняют, он будет менее узнаваем, чем, к примеру, Брайан Ортега или Яир Родригес, которые, возможно, не так круты по навыкам, но выступают в UFC, а не в PFL. Этому промоушену сильно не хватает умений раскручивать своих чемпионов.

Плюс ко всему и с конкуренцией в PFL всё не так радужно. В полулёгком весе можно выделить Брендана Лафнейна, Тимура Хизриева и того же Хесуса Пинеду, которого Хайбулаев деклассировал. Без высокой конкуренции в какой-то момент может начаться стагнация, что не идёт на пользу ни одному бойцу. Безусловно, хотелось бы, чтобы Хайбулаев проверил себя и на самом высоком уровне, но шансов мало — ему уже 34 года.

Мовлид Хайбулаев и Хабиб Нурмагомедов Фото: PFL

Мовлид — очень сильный боец и ещё выдаст несколько ярких лет карьеры, если не помешают травмы. Однако всё же обидно, что он недополучает признания. Вполне возможно, что переход в UFC в своё время мог бы изменить эту ситуацию, но всё сложилось иначе. Тем не менее Хайбулаев выигрывает пояса во второй лиге мира и хорошо зарабатывает. Можем порадоваться уже за это.