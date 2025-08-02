Чимаев — гений борьбы. Он превратил возню в партере в искусство

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, состоится грандиозный турнир – UFC 319. Фанаты с нетерпением ждут, когда в клетку в очередной раз выйдет Хамзат Чимаев. Ему предстоит титульный поединок против Дрикуса дю Плесси.

Естественно, фаворитом противостояния считается именно Борз. Он является очень разносторонним и ярким бойцом. К сожалению, проблемы со здоровьем и долгие простои немного сбивают Хамзата с пути. Но при этом есть компонент, который Чимаев продолжает оттачивать. И, кажется, именно он может стать залогом успеха в предстоящем титульном поединке.

Чимаев возвёл свою борьбу практически в абсолют. С самого начала пути в спорте было понятно, что Хамзат уделяет ей огромное внимание. В Швеции Борз занимался вольной борьбой и стал чемпионом страны сразу в двух весовых категориях – полусредней и средней. А затем он стал выступать и на международной арене. Но особенных успехов это не принесло. В тот момент Хамзат открыл для себя смешанные единоборства. И принял решение развиваться именно в этом направлении. Первым шагом стал выход на любительский уровень.

В любительской карьере Чимаева – всего лишь три боя. Однако зато почти все они – показательные. Уже тогда стало понятно, что на подходе к профессионалам растёт звезда высочайшего уровня. В своём дебютном бою уже во втором раунде Хамзат финишировал шведа Халеда Лааллама. Сработал излюбленный приём Борза – Д’Арсе. Стоит отметить, что это не самый распространённый способ завершать поединки. Поэтому к Чимаеву моментально было притянуто внимание. Во втором бою всё вновь закончилось быстро. Теперь помогла «гильотина», которую получилось закрыть на шее шведа Даниэля Грбича. И только третий поединок обернулся техническим нокаутом. Уже тогда Хамзат продемонстрировал всем, какое внимание будет уделять борьбе и работе в партере.

Выход на профессиональный уровень немного поменял подход Чимаева. Он хотел продемонстрировать, что не является «однобоким» бойцом. Поэтому много времени проводил в стойке. Из пяти побед на старте лишь одна была добыта в борьбе – удушающим приёмом. Но всё-таки было понятно, что в нужный момент Хамзат с огромным удовольствием переведёт дело на настил и всё закончит. Поэтому козырь всегда находился в рукаве. А после победы нокаутом над Икрамом Алискеровым необходимость кому-то и что-то доказывать пропала совсем. И Чимаев начал демонстрировать всем красоту своей борьбы.

Мзвандиле Хлонгва в последнем поединке в лиге Brave CF попался на Д’Арсе. Так Хамзат напомнил всем, что он способен классно показывать себя в борьбе. Затем ровно тем же приёмом он ворвался в UFC, когда победил Джона Филлипса. Однако показательны даже не эти победы. А то, во что Чимаев начал превращать соперников позже. Первым ярким выступлением в этом плане стал поединок с Ли Цзинляном. Борз не просто так получил бонус за «Выступление вечера». Он играючи забрался сопернику за спину и финишировал. И это всё – уже в первом раунде.

Хамзат Чимаев и Ли Цзинлян Фото: Chris Unger/Getty Images

А самые красивые победы в партере случились в карьере Чимаева не так давно. Очень многие запомнили триумф в противостоянии с Кевином Холландом. Там Борз ураганом ворвался в клетку и буквально переехал оппонента. Бой продлился всего лишь 133 секунды, но всё это время Хамзат удерживал соперника в партере, менял позиции и выходил на один приём за другим. Напоминало форменное издевательство над американцем, а не поединок лучшей лиги на планете. А ещё круто получилось разобраться с Робертом Уиттакером. Вновь заход за спину, только теперь болевой приём на челюсть. И именитый оппонент едва не остался без зубов.

У Чимаева есть абсолютно всё, чтобы доминировать в борьбе. Он обладает мощной антропометрией, что позволяет ему давить соперников массой. При этом, что важно, Хамзат никогда не пытается залёживать оппонентов. При переходе в партер Борз максимально активен. Он меняет позиции, играет с соперником, как с тряпичной куклой, спокойно делает с ним всё, что необходимо для победы. Поэтому и решений в его поединках – очень мало. А бой с дю Плесси может стать новым шансом продемонстрировать своё искусство.