Не критикует Канело только ленивый. Но мексиканец — непробиваемый король

Сауль Альварес – один из самых топовых боксёров современности. И, совершенно точно, один из самых громких. Правда, в последнее время в его адрес чаще летит критика, чем похвала. Канело обвиняют в кризисе, стагнации, отсутствии достойной оппозиции. Но мексиканец продолжает доказывать, что свой статус и имя заслужил по праву. Теперь его ждёт противостояние с американцем Теренсом Кроуфордом. И оно может стать очередным шагом к величию, новой страничкой этой истории. Однако нужно понимать, что и без этого Альварес сколотил максимально крутую карьеру.

Для начала можно обратиться к статистике. На данный момент Канело провёл 67 (!) профессиональных боёв. Для сравнения, у Дмитрия Бивола их всего 25. Конечно, на старте карьеры большие вопросы были к уровню оппозиции. Но достаточно быстро они отпали. Разве можно обвинять в подобном боксёра, который дрался с лучшими представителями тех дивизионов, в которых он выступал. Чего стоит одно только имя – Флойд Мейвезер-младший. Да, ему мексиканец проиграл. Однако вышел на поединок и показал свой уровень.

В последнее время уровень оппозиции и правда немного спал. После поражения от Дмитрия Бивола топовых соперников действительно не было. Но разве Канело грешил тем, чем и большинство американских суперзвёзд современности? Даже против проходной оппозиции они выдают тяжелейшие бои, буквально выжимают свои победы. А вот Канело тотально доминировал и выглядел великолепно. Он ронял оппонентов, разбивал их во всех компонентах. Поэтому и говорить о случайности не приходится, Альварес постоянно побеждал на классе.

Сауль Альварес Фото: Abdullah Ahmed/Getty Images

Сауль – синоним непробиваемости. Причём во всех смыслах. В плане «держака» – уж точно. Официальная статистика не врёт. Альварес является рекордсменом по количеству раундов без падения в нокдаун или нокаут. У Канело таких набралось 520 ! У ближайшего преследователя Оливера Макколла – всего лишь 445. Челюсть Сауля – буквально каменная. И нельзя говорить, что мексиканца не били. По нему наносили мощнейшие удары, атаковали так, что многие упали бы в глухой нокаут. Но Альварес неизменно стоял.

Устойчивость – фишка Сауля не только в физическом смысле. В ментальном плане он также является образцом спокойствия. За последние годы случилось много негативных моментов, которые могли выбить мексиканца из колеи. Однако он неизменно демонстрирует, что способен удержаться на плаву при любых раскладах. Обвиняли Канело и в безразличии, и в алкоголизме, и в отсутствии желания тренироваться. Вот только Альварес продолжает выходить в ринг и делать своё дело.

Канело демонстрирует свою готовность к серьёзным испытаниям. Многие были уверены, что бой с Кроуфордом – несбыточная мечта. А теперь просто считают дни до того момента, как парни выйдут в ринг. Он несколько раз заявлял, что хочет драться с Биволом в попытках взять реванш. Но у Дмитрия сейчас совсем другие планы. Он закрывает трилогию с Артуром Бетербиевым, занимается активным развитием собственной карьеры. А Альварес вынужден ждать. Не факт, что этот поединок вообще состоится. Однако Сауль набивает себе цену и поступает совершенно правильно.

Канело – большой боксёр и настоящая личность джентельменского вида спорта. Да, у него есть свои недостатки. Но нельзя вычеркнуть из истории его яркие победы, чемпионские пояса и рекорды.