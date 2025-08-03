Сибирская Пуля выстрелила! Пуляев нокаутировал американца во втором бою в UFC

В ночь на 3 августа в Лас-Вегасе, США на арене «Apex» состоялся турнир UFC on ESPN 71. В рамках предварительного карда ивента свой второй поединок под эгидой промоушена проводил российский боец Андрей Пуляев. Его соперником стал американец Ник Клейн.

Для Пуляева этот бой был шансом вернуться на победную тропу. Воспитанник школы «Шторм» Александра Шлеменко попал в UFC осенью прошлого года, одержав победу на Претендентской серии Даны Уайта над Лиамом Андерсоном, который был серьёзным фаворитом. Пуляев впечатлил главу UFC и заполучил контракт с лучшим промоушеном мира. Правда дебют у Андрея не удался. В марте 2025-го он выступил на турнире в Лондоне и проиграл единогласным решением судей Кристиану Лерою Данкану. Спустя полгода Пуляев вернулся в октагон, чтобы встретиться с Клейном.

Ник, как и его соперник из России, попал в UFC через Претендентскую серию. Там Клейн оформил удушающий приём уже в первом раунде поединка с Эральдо Соузой. В UFC американец дебютировал в феврале 2025-го и проиграл техническим нокаутом Мансуру Абдул-Малику. Для Клейна это поражение стало вторым в профессиональной карьере при шести победах. К встрече с Пуляевым Ник подходил в статусе андердога.

Первый раунд начался довольно активно — Клейн запустил несколько жёстких киков, а следом пошёл в борьбу. После нескольких ударов в клинче Ник успешно оформил тейкдаун и закрепился за спиной у Пуляева. Андрей не паниковал, пережил попытку удушающего приёма и нашёл способ подняться. Но Клейн буквально «прилип» к россиянину и прижал его к сетке. Из клинча у Пуляева зашло несколько плотных коленей в корпус, а вот разорвать захват удалось только на последней минуте, но ненадолго. При этом за несколько секунд пребывания в стойке россиянин несколько раз отлично попал и заставил соперника снова бросаться в ноги.

Во второй пятиминутке Клейн опять пропустил в стойке и перешёл к контролю у сетки. Ник даже оформил тейкдаун, но Пуляев выбрался, сумел в клинче посечь соперника, а следом запустил очень жёсткий кик по корпусу, после которого из Клейна словно выкачали все силы. А Андрей ту же пошёл добивать потрясённого американца — хватило нескольких ударов, чтобы рефери вмешался и остановил бой.

Права на видео принадлежат UFC

Отличный камбэк Пуляева после неудачного начала боя и теперь в активе россиянина есть дебютная, да ещё и очень яркая, победа под эгидой UFC. Можно двигаться дальше.