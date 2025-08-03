Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Андрей Пуляев — Ник Клейн, 3 августа 2025, UFC on ESPN 71, кто победил, как закончился бой, обзор поединка, результаты

Сибирская Пуля выстрелила! Пуляев нокаутировал американца во втором бою в UFC
Яхья Гасанов
Андрей Пуляев — Ник Клейн
Аудио-версия:
Комментарии
Первая победа россиянина под эгидой промоушена.

В ночь на 3 августа в Лас-Вегасе, США на арене «Apex» состоялся турнир UFC on ESPN 71. В рамках предварительного карда ивента свой второй поединок под эгидой промоушена проводил российский боец Андрей Пуляев. Его соперником стал американец Ник Клейн.

UFC 2025. UFC on ESPN 71, Лас-Вегас, США
Ник Клейн — Андрей Пуляев (W)
03 августа 2025, воскресенье. 02:15 МСК
Ник Клейн
Окончено
TKO
Андрей Пуляев

Для Пуляева этот бой был шансом вернуться на победную тропу. Воспитанник школы «Шторм» Александра Шлеменко попал в UFC осенью прошлого года, одержав победу на Претендентской серии Даны Уайта над Лиамом Андерсоном, который был серьёзным фаворитом. Пуляев впечатлил главу UFC и заполучил контракт с лучшим промоушеном мира. Правда дебют у Андрея не удался. В марте 2025-го он выступил на турнире в Лондоне и проиграл единогласным решением судей Кристиану Лерою Данкану. Спустя полгода Пуляев вернулся в октагон, чтобы встретиться с Клейном.

Ник, как и его соперник из России, попал в UFC через Претендентскую серию. Там Клейн оформил удушающий приём уже в первом раунде поединка с Эральдо Соузой. В UFC американец дебютировал в феврале 2025-го и проиграл техническим нокаутом Мансуру Абдул-Малику. Для Клейна это поражение стало вторым в профессиональной карьере при шести победах. К встрече с Пуляевым Ник подходил в статусе андердога.

Интервью с Пуляевым перед боем:
«После поражения полгода работал с психологом». Откровенный разговор с Пуляевым
Эксклюзив
«После поражения полгода работал с психологом». Откровенный разговор с Пуляевым

Первый раунд начался довольно активно — Клейн запустил несколько жёстких киков, а следом пошёл в борьбу. После нескольких ударов в клинче Ник успешно оформил тейкдаун и закрепился за спиной у Пуляева. Андрей не паниковал, пережил попытку удушающего приёма и нашёл способ подняться. Но Клейн буквально «прилип» к россиянину и прижал его к сетке. Из клинча у Пуляева зашло несколько плотных коленей в корпус, а вот разорвать захват удалось только на последней минуте, но ненадолго. При этом за несколько секунд пребывания в стойке россиянин несколько раз отлично попал и заставил соперника снова бросаться в ноги.

Во второй пятиминутке Клейн опять пропустил в стойке и перешёл к контролю у сетки. Ник даже оформил тейкдаун, но Пуляев выбрался, сумел в клинче посечь соперника, а следом запустил очень жёсткий кик по корпусу, после которого из Клейна словно выкачали все силы. А Андрей ту же пошёл добивать потрясённого американца — хватило нескольких ударов, чтобы рефери вмешался и остановил бой.

Права на видео принадлежат UFC

Отличный камбэк Пуляева после неудачного начала боя и теперь в активе россиянина есть дебютная, да ещё и очень яркая, победа под эгидой UFC. Можно двигаться дальше.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android