Заявка на бой года! Одноклубники и соседи закатили кровавую рубку на турнире UFC

В США состоялся очередной турнир UFC on ESPN 71. В карде вечера не было звёздных поединков, но тем не менее зрителям точно было на что посмотреть. Например, первую победу в промоушене одержал российский средневес Андрей Пуляев, а легковесы Матеуш Ребецки и Крис Данкан устроили рубку, которая вполне может претендовать на звание «Бой года».

Матеуша Ребецкого многие любители единоборств по-настоящему узнали в прошлом году после его поединка с Мыктыбеком Оролбаем. Бойцы устроили кровавую рубку, в которой поляк забрал победу раздельным решением судей, а жуткая гематома на лице Оролбая ещё долго «гуляла» по интернету. После таких бескомпромиссных поединков за бойцами начинают следить фанаты, ожидая от них нового зрелища, и Матеуш подарил зрителям очередную рубку.

Шотландец Крис Данкан подходил к поединку с Ребецким на серии из трёх побед, а его общий рекорд в лиге составлял 5-1. Особой интриги предстоящему бою придавала личная история Матеуша и Криса. Они оба тренируются в зале «American Top Team», более того, бойцы жили в одном общежитии.

«Он жил за стенкой. Я не хотел драться с ним, но это бой, и я готов», — отметил Матеуш в интервью ESPN.

Парни тепло поприветствовали друг друга в клетке, однако при этом никого «держать за пацанов» не собирались и оставили свои личные отношения за октагоном. С первых минут боя стало понятно, что это будет по-настоящему яркий поединок. Ребецки заметно уступал Данкану в росте, поэтому вполне логично выбрал для себя стратегию работы первым номером. Матеуш постоянно напирал на соперника, пытался сокращать дистанцию и вкладываться в жёсткие боковые. Одним из них Ребецки даже уронил Криса в середине первого раунда, но шотландец быстро пришёл в себя и сумел навязать Матеушу свой бой. Крис стал грамотно встречать соперника сериями на руках с дистанции, плотно попадал джебом и правым прямым, а на ближней дистанции подключал локти и колени.

Данкан попал очередным ударом Фото: Chris Unger/Getty Images

Такая работа дала свои плоды: на первый перерыв Матеуш ушёл с огромной шишкой на лбу и с гематомой под глазом. Однако это было только начало. Ребецкого совершенно не смущало то, что он много пропускал навстречу: поляк продолжал напирать как танк, пытаясь создать сопернику проблемы на ближней дистанции. Несколько раз Матеуш даже пытался бороться, но удерживать Криса на земле у него не получалось, и бой возвращался в стойку. Данкан добавил плотные удары по корпусу, заставив Ребецкого перекрывать печень, а в это время Крис продолжал жёстко бить с дистанции в голову. К концу второго раунда на Матеуша было больно смотреть: правый глаз поляка полностью закрылся, возле носа была серьёзная сечка, которая начала кровоточить, да и в целом на лице Матеуша практически не было «чистых» мест. Данкан же, напротив, выглядел так, будто и не провёл два жёстких раунда и не напропускал достаточно много ударов. Согласно статистике, Ребецки за первые два раунда нанёс больше акцентированных ударов, чем соперник, однако Данкан действовал эффективнее.

Правда, в третьем отрезке досталось и ему. Бойцы заметно замедлились, но при этом продолжали рубиться на все деньги. Матеуш, которого в целом могли и не выпустить на третий раунд, продолжил прессинг и сумел наконец посечь Данкана. После одного из разменов Крис тоже стал истекать кровью, и бой перетёк в формат уличной драки. Колени, локти, жёсткие боковые — Данкан и Ребецки не щадили друг друга, за что получили бурю оваций и бонус за бой вечера. Но кто знает, возможно, этот поединок признают и боем года, во всяком случае, парни сделали на это большую заявку. После поединка Матеушу ещё долго останавливали кровотечение, как, собственно, и Данкану.

Крису тоже досталось в поединке с Ребецким Фото: Chris Unger/Getty Images

Несмотря на равенство по акцентированным ударам (114-114), на превосходство Ребецкого в контроле в партере и постоянный прессинг со стороны поляка, победа досталась Крису Данкану: двое судей насчитали 29-28 в пользу шотландца, один и вовсе отдал Данкану все три раунда. Однако овации они поделили поровну — Ребецки и Данкан сделали турнир без звёздных имён зрелищнее, чем многие номерные турниры.