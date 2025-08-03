Как остановить Усика и переоценён ли Тим Цзю. Говорим с топ-тренером из бокса

В 2022 году российский тренер по боксу Антон Кадушин решил отправиться в Австралию – и не прогадал. Страна стала для него вторым домом, и он перезапустил свою тренерскую карьеру, в том числе начав работать с Имамом Хатаевым. В интервью «Чемпионату» Кадушин рассказал об условиях в Австралии, прокомментировал поражение Хатаева от Дэвида Морреля и высказался о развитии бокса. Кроме того, специалист дал оценку Александру Усику, Тимофею Цзю и рассказал об отношении к Джейку Полу и Турки Аль аш-Шейху.

— В каких вы отношениях с Австралией сейчас? Продолжаете там находиться или больше в разъездах по лагерям?

— С Австралией в отличных отношениях, эта страна стала для меня вторым домом. У нас там много друзей, и у Имама большое количество фанатов, которые болеют за него и поддерживают. И при любой доступной возможности стараемся вернуться туда.

Антон Кадушин и Имам Хатаев Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

— Насколько комфортные условия в Австралии с точки зрения развития боксёра?

— В Австралии отличные условия. Здесь любят бокс и понимают его. Также очень много залов боксёрских, в которых есть талантливые ребята. Здесь вообще сама атмосфера располагает к тренировкам: климат, продукты питания, природа. Боксёрские шоу стабильно проводят пару раз в месяц, бои достаточно интересные и конкурентные. И если на тебя обратят внимание местные промоутеры, то будут давать хорошие бои.

— Вы продолжаете работать только с Имамом Хатаевым? Есть вероятность, что начнёте сотрудничество с каким-то ещё боксёром?

— Я работаю с Имамом и Джорджем Камбососом. Ко мне поступают периодически предложения от боксёров поработать, но я не берусь. Это большая ответственность, и нужно 100 раз подумать. Погнавшись за количеством, потеряешь качество.

— А возможны ли истории, что вы просто периодически будете появляться в углу у кого-то из других боксёров?

— Возможно, но сейчас я об этом не думаю. Сейчас нужно сосредоточиться на Имаме и Джордже. Всегда есть над чем работать, тем более когда начинаешь боксировать на таком уровне.

— Бой Хатаева с Моррелем. Что получилось сделать из изначального плана, а что – нет?

— С Моррелем получилось реализовать план примерно на 40%. И я подчеркну, что в этом нет заслуги Морреля. Он вообще ничем не удивил, он действовал именно так, как мы и планировали. А вот Имаму сильно не хватало левой руки, потому что во втором раунде он потянул мышцу на предплечье и каждый удар слева ему давался с трудом, отдавая болью в область груди и рёбер. По сути, он был одноруким в этом бою, полноценно мог работать только правой рукой.

— Вы как-то говорили «Если вас засудили, значит, вы недоработали». После боя с Моррелем осталось ощущение, что в каких-то эпизодах не получилось доработать или выполнить установку?

— Да, мы недоработали, и в этом нет вины Имама, тут, скорее, уже обстоятельства играли свою роль, а он как мог справлялся с ними.

— Сам факт, что Хатаев провёл хороший бой против человека с относительно известным именем, продвинет его ближе к титульным противостояниям?

— Конечно, Имам хорошо показал себя в США. Публика его приняла и стала уважать, а это главное. Да и с Турки был позитивный разговор после боя. Наша задача – тренироваться и быть готовыми, а всё остальное — это уже дело нашего менеджера Джима Камбососа.

— Хотели бы незамедлительный реванш?

— Сейчас никто не будет делать реванш, но я думаю, рано или поздно он может состояться, такая вероятность высока. Они в одном весе, оба амбициозны, и их пути пересекутся вновь. Нам есть ещё чем удивить Морреля и не только его.

Имам Хатаев с Дэвидом Моррелем Фото: Cris Esqueda/Getty Images

— Несколько лет назад вы отмечали, что в России сейчас на профессиональном боксе толком не заработать. Чего не хватает и изменилось ли ваше мнение с тех пор?

— Моё мнение не изменилось, потому что в России нет платного телевидения. А все заработки боксёров зависят именно от этого. Есть отдельные бои, но это единичные случаи. Хотя у нас ярких боксёров много.

— Что важнее для развития боксёра, в том числе и медийного — находиться за рубежом и проводить в основном бои там либо просто привлекать разных спарринг-партнёров и биться на домашних аренах?

— Я считаю, что для развития боксёра нужно драться за рубежом. Тебя видит большее количество людей, да и психологически ты становишься сильнее, тебе приходится выкладываться по полной, чтобы побеждать на чужой территории.

— Сильно ли влияет на российский бокс политическая ситуация? В первую очередь – на любительский.

— Не знаю, я перестал следить за олимпийским боксом два года назад, не могу ответить на этот вопрос.

— Есть мнение, что советская школа бокса — челнок, постоянная работа на ногах, более любительская манера биться — изжила себя и не работает в профессионалах на высоком уровне. Есть только редкие исключения в лице Бивола, Усика, Ломаченко. Согласны ли вы с этим?

— Нет, не согласен. Ноги всегда были основой в боксе. А когда к этому добавляется ещё и дополнительный арсенал, то это превращается вообще в гремучую смесь. Плюс, как я говорю всегда, чем боксёр нестандартнее, тем сложнее к нему подобрать ключи и спарринг-партнёров для подготовки.

— Часто в разговоре о проблемах бокса отмечаются два момента: лучшие не хотят биться с лучшими, а весовых категорий и боксёрских организаций так много, что само понятие «чемпион мира» немного обесценивается?

— Есть такое мнение, но всё же в последнее время мы видим иную тенденцию. За последние пару лет мы увидели много зрелищных и конкурентных боёв.

— Как относитесь к деятельности Турки Аль аш-Шейха? Бокс — игрушка для него или он действительно двигает спорт вперёд?

— Сейчас Турки, наверное, единственный, кто устраивает большие бои и сводит в ринге лучших. Посмотрим, как будет дальше, время покажет, игрушка это для него или нет. В любом случае пока от его деятельности одни плюсы.

Турки Аль аш-Шейх Фото: Richard Pelham/Getty Images

— Наносит ли Джейк Пол вред репутации бокса, выигрывая у ветеранов и попадая за это в рейтинги?

— К Джейку Полу отношусь вообще спокойно. У каждого есть выбор, смотреть его бои или нет. Если кто-то смотрит, это его выбор. Но и ему надо отдать должное, он делает шоу, даёт возможность ветеранам заработать хорошие деньги. Почему бы и нет, если народ на это идёт стадионами и покупает трансляции?

— Часто говорят о том, что одна из проблем Тима Цзю в том, что он вырос в тепличных условиях в Австралии, а выезжая в США, он бьётся хуже и проигрывает. Можно ли считать это утверждение хотя бы отчасти верным?

— Как я уже говорил, для боксёра всегда лучше проводить бои не дома, это меняет его сознание и реальное отношение к ситуации. Он становится сильнее, когда дерётся на чужой территории. Возможно, с Тимом это получилось именно так. Я думаю, что он с командой поспешили слишком резко вернуться после первого поражения от Фундоры. Нужно было два-три боя для адаптации – и затем уже возвращаться в чемпионскую гонку. Было ошибкой выходить сразу на Бахрама и тем более много говорить в его адрес. Они просто недооценили ситуацию.

— Тим переоценён? Согласны с высказываниями о том, что ему стоит задуматься о завершении карьеры?

— Я думаю, если они сделают правильные выводы и дадут время на восстановление, Тим ещё сможет пошуметь. Но то, что он начал падать в боях, это уже плохой сигнал. В любом случае я желаю ему физического и ментального здоровья, у него хорошая команда, они сами разберутся в ситуации.

— Как вам возвращение Пакьяо и нравится ли в целом тенденция с камбэками легенд?

— Пакьяо — это легенда, бесспорно, но всё же я против таких возвращений. Я этого не понимаю. Неужели почти в 50 лет человеку нечем больше заняться, кроме как выходить в ринг?

— Кто может остановить Усика? Можно ли ему уже уходить?

— Усика никто не остановит. Как я уже говорил чуть ранее, к таким сложно подобрать спарринг-партнёров. Его остановит, наверное, только время, когда он сам потеряет мотивацию и посвятит себя чему-то другому. Я думаю, у него есть ещё пару боев — это Паркер и Кабайел. Либо кто-то другой. После этого он уйдёт непобеждённым.

— Финальный вопрос — когда Хатаев станет чемпионом мира?

— Об этом знает только бог, а наша задача — молиться и тренироваться.