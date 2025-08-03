Кто, если не Бивол? Изучаем варианты боёв для Бетербиева

С момента второго поединка между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым прошло уже около полугода. Ещё в феврале, когда Бивол забрал звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, стало ясно — будет трилогия. О ней говорили и боксёры, и их команды, и Турки Аль аш-Шейх. В знак серьёзности этих намерений Бивол даже отказался от одного из поясов, чтобы не принимать поединок с Дэвидом Бенавидесом и дождаться Артура. Тогда же обозначили, что третий бой должен состояться в конце года.

Но теперь не всё так однозначно. Появляются инсайды, что поединок хотят устроить в России и из-за этого нет понимания с датой. В IBF не понимают, что происходит, и задаются вопросом, а что будет с их обязательным претендентом Михаэлем Айфертом.

И Бетербиев тоже подлил масла в огонь: «Как вы можете знать, первый бой за звание абсолютного чемпиона прошёл в октябре прошлого года. После пяти лет попыток объединения поясов с нашей стороны он всё же состоялся. На следующий день после первого боя мы договорились о реванше, который должен был пройти в течение четырёх месяцев, несмотря на то что я всё ещё восстанавливался после операции и мой тренер и врач были категорически против такого раннего реванша. После второго боя я сразу показал заинтересованность в скором третьем поединке, и сначала ходили слухи о бое в августе, но мой оппонент в интервью заявлял, что хочет провести его в конце осени, затем — в конце года, а сейчас — вообще неизвестно когда. Дима, сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?»

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Ни Бивол, ни его команда никак не отреагировали. Остаётся лишь догадываться что нас ждёт дальше и состоится ли вообще третий бой между россиянами. Если с Биволом в этом случае всё более-менее ясно, он может подраться с обязательными претендентами в лице того же Айферта или Каллума Смита, то вот Бетербиев в подвисшем состоянии. Против него играет возраст, каждый месяц на счету, и простой ему не на руку. С кем тогда можно провести бой?

Если ориентироваться на конец года, то в текущей ситуации чемпионы отпадают. У Бенавидеса уже есть бой, Бивол пока отмалчивается. В социальных сетях уже начали появляться слухи, что соперником Артура Бетербиева может стать 25-летний пуэрториканец Наджи Лопес. Учтём этот вариант, раз он вообще всплыл. У Лопеса 14-0 в профессионалах, 11 побед досрочно, и он занимает 13-ю строчку в рейтинге WBA.

Профессиональную карьеру начал только четыре года назад. Наджи не сталкивался с такой оппозицией, как Бетербиев, но его оценивают как перспективного боксёра, способного в будущем побороться за титулы.

В последних боях Наджи прошёл достаточно крепких Ленина Кастильо и Хуана Осуну. По слухам, бой проспекта из Пуэрто-Рико с Бетербиевым может пройти в одном карде с поединком Бенавидес — Ярд. Тут просматривается попытка в дальнейшем свести Артура или Лопеса с чемпионом. Тем более что и Бенавидес не раз говорил о желании провести бой с Бетербиевым или Биволом.

Из других потенциальных соперников можно выделить Альберта Рамиреса. Венесуэлец высоко располагается во всех четырёх рейтингах (входит в топ-5), идёт непобеждённым и довольно активен. В 2025-м он уже провёл два боя и в августе ещё и встретится с Джеромом Пампелоном. Дальше вполне можно сводить с топовыми оппонентами, и Бетербиев — это вариант.

Можно также обратить внимание на Джошуа Буатси. Его акции слегка упали, когда он проиграл Каллуму Смиту в бою за временный пояс WBO. До этого Буатси чуть ли не считали самой серьёзной угрозой для Бетербиева с Биволом. Разумеется, бой с Артуром — подарок для Джошуа, он его не заслуживает. Впрочем, как и Наджи Лопес, например. Зато для Бетербиева это в теории ещё одно хорошее имя в резюме. И возможность лишний раз доказать, что его рано сбрасывать со счетов.

Ну и, разумеется, вариант с Дэвидом Моррелем. Перспективный кубинец совсем недавно одержал победу (не самую уверенную и даже спорную) над другим уроженцем Чечни Имамом Хатаевым. А единственное поражение в карьере Моррелю нанёс Дэвид Бенавидес. Сейчас, вернувшись на победную тропу, Моррель точно будет искать поединок, который выведет его на титульный шанс. Вряд ли он найдёт кого-то выше в рейтингах, чем Бетербиев. Кроме того, Имам Хатаев уже показал, что с Моррелем вполне можно справляться. И, как и в случае с Буатси, если Артур побеждает, то получает хорошее имя в послужной список.

Дэвид Моррель Фото: Cris Esqueda/Getty Images

Безусловно, Бетербиев полностью заслуживает свой титульный реванш и в идеальном мире должен его получить. Если у него есть возможность провести поединок с Биволом и при этом не застаиваться на год без боёв, то нужно это делать. Однако по поводу трилогии полная тишина, и, возможно, Артуру просто придётся провести какой-то промежуточный поединок, чтобы не «заржаветь».