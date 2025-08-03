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Кейшон Дэвис, лишение титула, провал на весах, Дэвис завершил профессиональную карьеру, рекорд, бывший чемпион мира по боксу

Самое нелепое завершение карьеры? Кейшон Дэвис свернул не туда
Яхья Гасанов
Кейшон Дэвис свернул не туда
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Был чемпионом, но стремительно превращается в посмешище.

Несколько лет назад Кейшон Дэвис ярко ворвался в профессиональный бокс и уверял, что именно он станет новым лицом этого вида спорта. И темп американец тоже взял достойный. Уже в начале 2025 года Дэвис добрался до титула чемпиона мира в лёгком весе по версии WBO, нокаутировав Дениса Беринчика. С учётом того, как легко Кейшон пробрался к поясу, казалось, что это расцвет большой суперзвезды.

Кейшон Дэвис Подробнее

Но дальше всё пошло наперекосяк. И во всём виноват только Дэвис. Судя по всему, звёздная болезнь дошла до Кейшона максимально быстро. В июне американец должен был защищать титул в поединке с Эдвином де лос Сантосом, однако умудрился перевесить лимит лёгкого веса на 2 кг и был лишён пояса. Промоутер де лос Сантоса Сэмпсон Левковиц решил отказаться от компенсации и снял своего бойца с боя. Но на проваленной весогонке и сорванном титульнике беды не закончились.

Кейшон сначала заявил, что просто перерос эту весовую категорию. А промоутер Боб Арум обвинил Дэвиса в том, что он даже не попытался согнать лишний вес. После отмены боя экс-чемпион всё равно приехал на ивент, так как там выступали его братья, а после турнира устроил драку с бывшим оппонентом Нахиром Олбрайтом. Более того, ситуация вышла из-под контроля и едва не случилась массовая драка. Дэвис получил массу критику в социальных сетях и исчез из информационного пространства. Обозреватель Крис Мэнникс писал, что репутация Кейшона упала ниже плинтуса.

Подробнее о приключениях Дэвиса:
Сорвал бой, лишился пояса и чуть не оказался в тюрьме. Кейшон Дэвис хоронит свою карьеру
Сорвал бой, лишился пояса и чуть не оказался в тюрьме. Кейшон Дэвис хоронит свою карьеру

Теперь Дэвис объявился. Начал с извинений: «Это было неправильно, непрофессионально. Понимаю, всё выглядело так, будто мне всё равно. Я знал, что не сделал вес. Что касается Олбрайта, мне не следовало заходить в его раздевалку. Но всего, о чём говорили, не было. Мне потребовалось много времени, чтобы со всем разобраться. Я вёл себя как ребёнок в тот вечер, всех подвёл. Но я вернулся, я здоров».

А потом пустился в странные и нелепые рассуждения о возможном завершении карьеры: «Бизнесмен вышел на пенсию. Он ушёл. На ринге всё идёт очень медленно. На данный момент я почти на пенсии, запустил пару проектов, чтобы деньги поступали без необходимости драться. Мне не нужно переживать из-за того, что я не вернусь на ринг. Не знаю, когда вернусь и вернусь ли вообще. Если хотите, чтобы я вернулся, — обращайтесь к моему промоутеру. Говорите об этом, пишите. А без всего этого — я почти не пенсии».

Кейшон Дэвис

Кейшон Дэвис

Фото: Jamie Squire/Getty Images

Максимально странные и даже нелепые заявления от человека, который, конечно, очень талантлив, однако практически ничего не добился, чтобы ставить ультиматумы болельщикам и промоутерам. Кейшон в этом плане начинает идти по стопам другого Дэвиса — Джервонты, который тоже любит поиграть на ожиданиях болельщиков и то уходит, то оказывается, что его не так поняли. Это при том, что Танк, как бы к нему ни относились, гораздо бóльшая звезда в профессиональном боксе, чем Кейшон.

Дэвис сейчас претендует на самое нелепое завершение карьеры. Возможно, через некоторое время он снова выйдет на связь и сообщит, что взялся за голову и теперь готов вернуться в ринг. Но пока очевидно, что Кейшон свернул совсем не туда. Таких бойцов хочется видеть чаще на ринге, однако Дэвису интереснее попадать в новости через резонансные поступки и заявления.

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