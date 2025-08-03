Самое нелепое завершение карьеры? Кейшон Дэвис свернул не туда

Несколько лет назад Кейшон Дэвис ярко ворвался в профессиональный бокс и уверял, что именно он станет новым лицом этого вида спорта. И темп американец тоже взял достойный. Уже в начале 2025 года Дэвис добрался до титула чемпиона мира в лёгком весе по версии WBO, нокаутировав Дениса Беринчика. С учётом того, как легко Кейшон пробрался к поясу, казалось, что это расцвет большой суперзвезды.

Но дальше всё пошло наперекосяк. И во всём виноват только Дэвис. Судя по всему, звёздная болезнь дошла до Кейшона максимально быстро. В июне американец должен был защищать титул в поединке с Эдвином де лос Сантосом, однако умудрился перевесить лимит лёгкого веса на 2 кг и был лишён пояса. Промоутер де лос Сантоса Сэмпсон Левковиц решил отказаться от компенсации и снял своего бойца с боя. Но на проваленной весогонке и сорванном титульнике беды не закончились.

Кейшон сначала заявил, что просто перерос эту весовую категорию. А промоутер Боб Арум обвинил Дэвиса в том, что он даже не попытался согнать лишний вес. После отмены боя экс-чемпион всё равно приехал на ивент, так как там выступали его братья, а после турнира устроил драку с бывшим оппонентом Нахиром Олбрайтом. Более того, ситуация вышла из-под контроля и едва не случилась массовая драка. Дэвис получил массу критику в социальных сетях и исчез из информационного пространства. Обозреватель Крис Мэнникс писал, что репутация Кейшона упала ниже плинтуса.

Теперь Дэвис объявился. Начал с извинений: «Это было неправильно, непрофессионально. Понимаю, всё выглядело так, будто мне всё равно. Я знал, что не сделал вес. Что касается Олбрайта, мне не следовало заходить в его раздевалку. Но всего, о чём говорили, не было. Мне потребовалось много времени, чтобы со всем разобраться. Я вёл себя как ребёнок в тот вечер, всех подвёл. Но я вернулся, я здоров».

А потом пустился в странные и нелепые рассуждения о возможном завершении карьеры: «Бизнесмен вышел на пенсию. Он ушёл. На ринге всё идёт очень медленно. На данный момент я почти на пенсии, запустил пару проектов, чтобы деньги поступали без необходимости драться. Мне не нужно переживать из-за того, что я не вернусь на ринг. Не знаю, когда вернусь и вернусь ли вообще. Если хотите, чтобы я вернулся, — обращайтесь к моему промоутеру. Говорите об этом, пишите. А без всего этого — я почти не пенсии».

Кейшон Дэвис Фото: Jamie Squire/Getty Images

Максимально странные и даже нелепые заявления от человека, который, конечно, очень талантлив, однако практически ничего не добился, чтобы ставить ультиматумы болельщикам и промоутерам. Кейшон в этом плане начинает идти по стопам другого Дэвиса — Джервонты, который тоже любит поиграть на ожиданиях болельщиков и то уходит, то оказывается, что его не так поняли. Это при том, что Танк, как бы к нему ни относились, гораздо бóльшая звезда в профессиональном боксе, чем Кейшон.

Дэвис сейчас претендует на самое нелепое завершение карьеры. Возможно, через некоторое время он снова выйдет на связь и сообщит, что взялся за голову и теперь готов вернуться в ринг. Но пока очевидно, что Кейшон свернул совсем не туда. Таких бойцов хочется видеть чаще на ринге, однако Дэвису интереснее попадать в новости через резонансные поступки и заявления.