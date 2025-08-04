Схватка Мокаева по вольной борьбе и турнир UFC. Главные поединки недели

Наступает новая неделя, которая подарит любителям единоборств интересные противостояния и поединки. В США состоится очередной турнир UFC on ESPN 72, в мире бокса свой поединок проведёт непобеждённый российский легковес Александр Девятов. Стоит отметить и турнир по вольной борьбе, в котором примет участие экс-боец UFC Мухаммад Мокаев.

4 августа. Максим Сазонов — Адли Хафидз

В Токио состоится турнир по профессиональному боксу. Титул чемпиона WBO Asia Pacific оспорит уроженец Китая с российскими корнями Максим Сазонов. Сазонов выступает в полутяжёлом весе, все свои поединки проводит в Азии и имеет идеальный рекорд 9-0. В бою за локальный титул он встретится с самым серьёзным соперником на данном этапе карьеры — у Хафидза рекорд 15-2 и девять нокаутов в активе. Завоевание титула, пусть и локального, позволит Максиму выйти на новый уровень.

9 августа. Александр Девятов — Джон Манну

В Австралии также пройдёт вечер профессионального бокса. Свой поединок проведёт российский легковес Александр Девятов. Несмотря на то что Девятов выступает в лёгком весе, его нокаутирующая мощь может вполне сравниться с силой Джервонты Дэвиса. В активе россиянина 16 поединков, во всех он одержал победы, 14 из них — нокаутом. Австралиец Джон Манну — серьёзная проверка для россиянина, в его активе 15 побед при одном ничейном поединке и одном поражении.

Александр Девятов Фото: Федерация бокса России

9 августа. Мохаммад Мокаев — Анис Екубов

В Каспийске состоится турнир по вольной борьбе Catch 1 памяти трёхкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева. В нём примет участие экс-боец UFC Мухаммад Мокаев. После увольнения из UFC Мокаев часто меняет лиги и выступает по разным правилам, на этот раз он проведёт схватку по вольной борьбе против другого выходца из ММА Аниса Екубова.

9 августа. Вартан Арутюнян — Виталий Кудухов

В Екатеринбурге состоится турнир по профессиональному боксу от RCC Boxing Promotions. Возглавят его два тяжеловеса — Вартан Арутюнян и Виталий Кудухов. Арутюнян наводит страх на своих соперников: Вартан выиграл все 10 своих поединков, семь из них — нокаутами. А перед одним из боёв Вартан выбил на силомере почти тонну — крайне мощный показатель. В соперниках у него будет Виталий Кудухов, который на 10 лет старше Вартана, так что Арутюнян в этом поединке выглядит фаворитом.

В ночь с 9 на 10 августа. Роман Долидзе — Энтони Эрнандес

В США пройдёт очередной турнир UFC on ESPN 72. В главном событии вечера в клетке сойдутся два топовых средневеса — Роман Долидзе и Энтони Эрнандес. Оба бойца идут на серии побед: в активе Романа три успешных выступления подряд, у Эрнандеса – семь побед, в том числе и над Романом Копыловым. Бойцы располагаются на девятой и 10-й позициях в рейтинге, так что победитель вполне может активно включиться в титульную гонку.

Энтони Эрнандес Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

В ночь с 9 на 10 августа. Оде Осборн — Стив Эрцег

В соглавном событии турнира UFC выступит 10-й номер рейтинга наилегчайшего веса Стив Эрцег. Эрцег ещё недавно дрался за титул, но сейчас идёт на серии из трёх поражений и находится на грани увольнения. Изначально Стив должен был драться с восьмым номером рейтинга Алексом Пересом, однако Перес снялся с поединка, а на замену ему вышел Оде Осборн, для которого это большой шанс заявить о себе.