Мейвезер — никто, Махачев уйдёт через полтора-два года. Хабиб поговорил с болельщиками

Появления Хабиба Нурмагомедова в качестве спикера для больших интервью или подкастов — редкость. И зачастую эти моменты приносят немало ярких цитат экс-чемпиона UFC. Не так давно выходил выпуск HUSTLE SHOW с Хабибом, а в начале августа бывший боец отправился в Нью-Йорк и провёл встречу с болельщиками. Что там было интересного?

Хабиб очень мощно приложил Флойда Мейвезера за поддержку Израиля. Хабиб не сомневается, что дело только в деньгах: «Он дрался за деньги, я дрался за наследие, потому что, если ты вдохновляешь людей — это и есть наследие. А такие дерьмовые люди, как этот парень, они никогда никого не вдохновят. Извиняюсь за выражение, я говорю о Мейвезере. Они заплатили ему, он прилетел бизнес-классом и сказал, что поддерживает их. Вот это боец за деньги. Но я никогда такое не сделаю, потому что я дрался за наследие. Нужно поддерживать правду. Мы знаем стольких чемпионов, они были очень хороши в октагоне, в ринге, знаем таких футболистов — как люди они никто.

Но мы знаем и других чемпионов, и они вдохновляют людей, они дрались за наследие. Например, мы знаем Мохаммеда Али, он величайший атлет, который ходил по земле за последние 100 лет. Если мы говорим о резюме, сравнивая их — да, у Флойда 50-0, он был очень хорошим бойцом. Однако если мы говорим о нём как о человеке… никто не хочет быть таким, как он, потому что он никто в этой жизни. И посмотрите на Мохаммеда Али, он умер, но он вдохновил миллионы, миллиарды людей, не только мусульман. А этот другой парень — кто он такой? Когда он умрёт, люди забудут о нём и даже слышать о нём не захотят».

Флойд Мейвезер Фото: Christian Petersen/Getty Images

Привычно досталось и Конору Макгрегору. Хабиб по-прежнему не называет его имени и в очередной раз подчеркнул, что в тот самый день сломал ирландца не только физически, но и ментально. Нурмагомедов отметил, что всё это результат того, что Конор перешёл черту: «Если ты поднимешь хайп высоко, то ты должен быть готов к падению. Если кто-то падает с большой высоты, вы знаете, что происходит. На вершине останется только один. Я думаю, он оказался не готов».

Хабиб уверен, что проблемы, возникающие у Макгрегора сейчас, и его образ жизни — наказание. Но желает бывшему сопернику измениться: «В этом мире всегда есть шанс вернуться. Неважно, насколько ты плохой, Аллах даёт шанс измениться. И у него есть шанс, ему нужно изменить то, как он живёт. Если он изменится, он может изменить вместе с ним огромное количество других жизней. Поэтому я желаю ему измениться. Если он этого не сделает, то будет нести наказание всю свою жизнь ».

Посмотрим, способен ли Макгрегор измениться и найдёт ли он в себе силы на обещанный камбэк, однако Конор хотя бы вернулся в пул допинг-тестирования и уже сдал первый тест. Говорит, что хочет драться в июле следующего года в Белом доме. И в статусе президента Ирландии.

А к Ирландии Нурмагомедов относится хорошо и верит, что подавляющее большинство граждан этой страны поддерживало его в противостоянии с Макгрегором: «В большинстве своём они очень хорошие люди. Только те, кто тогда пришли на арену и пили, вот они поддерживали его. Сколько их было, 10 тысяч? А восемь миллионов ирландцев поддерживали меня. Я реально в это верю».

Также Хабиб на некоторое время перевоплотился в инсайдера и сдал даты, когда намечаются бои Ислама Махачева, Умара Нурмагомедова и Усмана Нурмагомедова. Причём забавно, что Али Абдель-Азиз, сидящий недалеко от сцены, пытался его остановить. Но Хабиб сначала высказался о Махачеве и его поединке с Джеком Делла Маддаленой: «Думаю, это будет здесь в Нью-Йорке. Али, брат, успокойся. Он нервничает, потому что я сдал вам информацию. Но это его дела с UFC, а у меня дел с UFC нет. Это его проблемы. Ислам будет драться в «Мэдисон Сквер Гарден», они сказали «Да». Ислам много раз дрался в Лас-Вегасе, а все величайшие спортсмены всех времён дрались здесь. И он будет».

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Помимо анонса боя, Хабиб предположил, что Махачев завершит карьеру через полтора-два года: « Ислам, моё честное мнение, через полтора-два года закончит, потому что возраст . В октябре ему будет 34. Никто не бывает прежним, когда подходит время, оно не спрашивает твоё имя. Вы стареете, понимаете? Когда время подходит, надо заканчивать. Я закончил в 32, даже толком не начал, однако у меня была ситуация в жизни. Но в 35 лет лучше заканчивать, дайте дорогу молодым». Хабиб призывает бойцов беречь здоровье и уходить, когда понимают, что уже не тянут. Орёл говорит, что лучше пойти на обычную работу, например, водителем такси, чем «спать в клетке».

Потом Нурмагомедов сообщил, что Умар подерётся 18 октября в Ванкувере и это будет пятираундовый бой. Тем самым Хабиб косвенно подтвердил инсайды о поединке брата с Марио Баутистой. Экс-чемпион считает, что Умару нужно две победы и тогда он снова будет биться за пояс. Следующий бой должен показать, как спортсмен сумеет справиться с поражением от Двалишвили. При этом Хабиб отметил, что в будущем Умар может возглавить рейтинг P4P. И привёл в пример Ислама Махачева, который проиграл в 2015-м, однако потом стал лучшим бойцом мира.

Усман Нурмагомедов, по словам Хабиба, будет драться в реванше с Полом Хьюзом: «Он бьётся 4 октября в Дубае с тем же парнем, с которым дрался прошлый раз. Это был тяжёлый бой, и мы посмотрим, как он проведёт реванш. Я говорю им: «Не пытайтесь найти у меня совет. У вас были трудности, и вы должны сами их решать. Так будет лучше. Стань сильнее, выживи и вернись». Сейчас они на пути к этому, и мы посмотрим в октябре, как они решили свои проблемы».

К слову, и с детьми Хабиб поступает так же — учит их самостоятельно решать проблемы, потому что это в дальнейшем им очень пригодится в жизни: «Когда мои сыновья приходят домой и пытаются жаловаться, я говорю семье: «Никогда не слушайте их. Даже не напрягайте уши. Они должны сами решать проблемы, должны учиться этому».

Ещё Нурмагомедов против свободы слова в отношениях между детьми и родителями: «Некоторые системы учат наших детей быть грубыми с родителями, это убивает отношения между ними на всю оставшуюся жизнь, на десятки лет вперёд. Просто заткнись и слушайся. Вот и всё».

Хабиб Нурмагомедов Фото: Francois Nel/Getty Images

И напоследок – совет от Хабиба о том, как важно выстраивать личность. И с интересной историей из жизни: «Неважно, откуда ты, самая прекрасная вещь — нужно уметь выстраивать себя как личность. Просто выстраивай себя. Например, кто-то задевает тебя в школе. Если так, что делать? Уйди, стань сильнее и вернись. Это первый путь. Второй путь — ты идёшь домой и жалуешься. Стать сильнее и в один день дать сдачи гораздо лучше. Может быть, завтра или через год ты не будешь на том уровне, на котором хочешь быть, но может, через три-пять лет ты вернёшься и дашь сдачи.

У меня есть старший брат Абдурахман. Как-то он сказал мне: «В селе есть три пацана, они задирают меня. Я буду тренироваться, и потом мы посмотрим». Я, например, могу простить человека, а он нет. Он сказал: «Я буду тренироваться и стану сильным, дам им сдачи». И через пять лет он дал им сдачи. Они уже почти поступили в университет, закончили школу. Он нашёл их: «Помните, что было? Подойдите сюда. Я хочу драться один на один». Тот парень все эти пять лет был сосредоточен на школе, а Абдурахман — на зале. Так что мой совет такой: если у вас есть шанс и есть дух, то станьте сильнее и дайте сдачи».