По стопам отца. Сын Холифилда выиграл второй бой за месяц

В США состоялся вечер профессионального бокса. В карде турнира подрался боксёр по фамилии… Холифилд. И нет, это не легендарный Эвандер решил тряхнуть стариной, а его сын Эван провёл второй успешный бой за месяц, победив Джеремайю Робинсона.

Эван – один из 11 детей бывшего абсолютного чемпиона мира. И при этом он единственный, кто решил пойти по стопам отца, однако не единственный ребёнок Эвандера, который профессионально занялся спортом: младший брат Эвана, Элайджа, играет в американский футбол.

Эван же увлёкся боксом, и его легендарный отец видит в нём большое будущее.

«Сыну не нужно пытаться что-то там побить или превзойти. У него своя жизнь, своя карьера. И я ему об этом постоянно напоминаю. Считаю, он может даже превзойти все мои достижения. Но за всё это необходимо платить. Вопрос в том, готов ли он к этому. У него не было необходимости боксировать. И даже больше, я всегда повторял ему: «Сын, бокс — это не для всех». А он отвечал мне на это: «Папа, мне нравится боксировать». Знаете, бокс — это очень жёсткая штука, его тяжело любить. И он потребует от вас очень много времени. А чтобы выйти в ринг, нужна мощная уверенность в своих силах», — отмечал Эвандер Холифилд.

Эван выступает в первом среднем весе – в одном из самых конкурентных дивизионов на сегодняшний день: здесь и Теренс Кроуфорд, и Бахрам Муртазалиев, и Себастьян Фундора, и братья Цзю – в общем, больших вызовов хватает. Однако до них Эвану, конечно, ещё далеко. Интересно, что Эван всего на 1 см ниже своего отца (188 см), при этом, в отличие от Эвандера, который выступал в крузервейте и в супертяжах, он умудряется влезать в лимит первого среднего веса (до 69,9 кг).

Эван Холифилд Фото: CMP

Эван дебютировал в профессионалах в 2019 году, и, конечно, сыну легендарного боксёра выдавались большие авансы. Его дебют состоялся на «MGM Grand Garden Arena» в Лас-Вегасе в андеркарде поединка Сауля Альвареса и Сергея Ковалёва – согласитесь, мало кому дают провести свой первый поединок на таком крупном турнире. И Эван не подвёл – снёс своего соперника Ника Уинстеда уже в первом раунде. Дальше Холифилд-младший стал работать на свой рекорд, боксировал с дебютантами и джорнименами. Но в 2022 году Эван неожиданно оступился: с рекордом 9-0 он вышел на поединок против Джермейна Макдональда в андеркарде боя Сергея Ковалёва и Тервела Пулева и неожиданно проиграл. Причём проиграл, улетев в глубокий нокаут уже во втором раунде: Холифилд-младший пропустил мощный оверхенд и рухнул лицом на пол.

Эван взял полгода на восстановление и в начале 2023 года успешно закрыл поражение победой над Терренсом Джармоном, а следом и успехом в поединке с Хуаном Морено. Казалось, что Янг Холи, как любит он называть себя сам, вышел на победную тропу и карьера пошла в гору, однако возникли другие трудности. У 25-летнего Холифилда обнаружили серьёзные проблемы с сердцем, Эвану даже потребовалась операция, из-за которой он был вынужден взять паузу на два года.

Эван Холифилд Фото: Brandon Magnus/Getty Images

Но летом этого года Эван вернулся на профессиональный ринг, и не просто вернулся, а одержал две победы за месяц: 2 июля он разобрался с Латревеоном Грандом, а в минувшие выходные – с Джеремайей Робинсоном. Теперь у Холифилда-младшего 13 побед при одном поражении, конечно, до высот легендарного отца ещё очень далеко. Однако Эвану только 27 лет, времени, чтобы развиваться, у него предостаточно. Есть пример Тима Цзю, которого грамотно вели, и старший сын Кости даже был чемпионом мира, а у Холифилда фамилия точно не менее узнаваемая, чем у Тима. Так что при грамотном подходе Эван тоже может высоко забраться. Интересно, что они с Тимом и Никитой Цзю выступают в одной весовой категории: поединок сыновей Кости Цзю и Эвандера Холифилда был бы большим событием в мире бокса.