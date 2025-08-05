В истории с автобусом поставят точку. Обидчик Конора подерётся с его бывшим лучшим другом

Во всех знаковых историях когда-то ставится жирная точка. Фанаты смешанных единоборств прекрасно помнят, как ярко и интересно разворачивалось противостояние Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Там было всё: громкие пресс-конференции, нападение на автобус, конфликт в отеле, а также знаменитый прыжок Орла из клетки. Но, естественно, болельщики ждали продолжения. Оно могло случиться в противостоянии Зубайры Тухугова и Артёма Лобова. Парням даже организовали поединок в UFC. Но в тот момент россиянину запретили драться, представителю Ирландии дали другого соперника. Казалось, что конфликт давно исчерпан… Однако накануне Лобов заявил, что проведёт поединок с Тухуговым в PFL .

Артём сообщил в социальных сетях всю необходимую информацию. Он отметил, что поединок состоится 3 октября в Дубае, ОАЭ. Лига PFL дала парням возможность закрыть давний конфликт. А ведь охладевать и быть спокойнее они не собираются. Лобов заявил, что выходит в октагон именно для того, чтобы расставить все точки над «i»: «Мотив у меня – дать ответку, потому что, когда всё случилось в Нью-Йорке, Хабиб ко мне подошёл сначала же один. Один на один мы с ним всё уладили. Я ему объяснил: «Если бы твоего брата кто-то назвал петухом, то ты бы ответил». Он согласился, и вопросов больше не было, он ушёл. Но потом, буквально через несколько минут, Хабиб вернулся с толпой, и у него опять появились те же самые вопросы. Непонятно. Я ему то же самое сказал, обсудили же это уже. Он мне опять: «Зачем ты так сказал?» Я ему снова отвечаю, что просто так этого не говорил, а дал ответ на твои действия, на то, что ты называл Конора петухом.

Тухугов там тоже что-то выпрыгивал, толпой он очень смелый, мы это видели уже, да. Но один на один, если смотреть бои Тухугова, то он убегает там, сдаётся в стойке. То есть когда с Мачаевым дрался, его даже не перевели в партер, а он сдался, находясь в стойке. Любой, кто понимает в боях, знает, что это просто трусость, не хотел дальше просто драться. И даже не попытался в партер уйти, как-то выйти из удушающего, а просто сдался.

Посмотрите, как заканчиваются мои бои. Если меня кто-то ловит на удушающий — я никогда не сдаюсь, дерусь до конца, до победного. И я хочу показать, почему Хабиб не захотел со мной один на один разговаривать. И почему Тухугов один на один не будет такой смелый. В этом бою всё будет видно. Кутузову тоже пришлось отступить. Многие тогда тоже говорили, что он трус. Мы уже знаем, как его история закончилась, а моя только начинается.

3 октября я покажу, почему они не хотели со мной разговаривать один на один, не хватило духа со мной поговорить так. Мы решим это всё в клетке, мы профессиональные спортсмены. Я понимаю, бой вышел немного за пределы этого всего, и тем не менее мы профессионалы, поэтому должны все конфликты решить именно в правилах ММА. Будем драться честно, насколько это возможно. Но я понимаю, что, скорее всего, Тухугов захимаренный придёт. В UFC его отстраняли уже за химию, а бывших химиков не бывает. Я, как всегда, буду драться честно: ни разу не использовал химию, ни разу даже балла одного не сняли, ни разу не провалил вес, ни разу не снялся с поединка, ни разу не отказался. Поэтому те же принципы будут присутствовать и в этом бою».

Артём Лобов в UFC Фото: Zuffa LLC via Getty Images

А теперь вернёмся к истории конфликта чуть подробнее. Конор и Хабиб уже начали активно прогревать поединок. А Лобов на правах лучшего друга Ноториуса позволял себе громкие высказывания. Артём заявил, что у Орла нет психологии чемпиона. Естественно, команде Нурмагомедова такой ход не понравился. И состоялась знаменитая встреча в отеле, которая закончилась «лещами» от Хабиба. В тот момент Лобов ничего толком и не ответил, поскольку находился в одиночестве. А со стороны команды Орла было сразу несколько человек. Причём самое активное участие принимал… Да, именно Тухугов.

Вторым актом этого «спектакля» стала реакция Конора. В тот момент они с Лобовым были лучшими друзьями. А главное, ирландец прекрасно понимал, что судьба сама подкидывает шанс сделать бой ещё громче. Поэтому Макгрегор собрал людей и на парковке напал на автобус, в котором находился Хабиб. Попасть внутрь не получилось – идеально отработала охрана. Не выпустили наружу и россиянина. В итог Ноториус бросил в автобус металлическую тележку и разбил стекло. Небольшие повреждения получили Майкл Кьеза и Рэй Борг. А для Роуз Намаюнас эта ситуация обернулась настоящей психологической травмой.

Закрывал историю поединок Конора и Хабиба. Там также не обошлось без скандала. Победа россиянина, прыжок из клетки. Но Тухугов был одним из активных участников. Он даже ворвался в октагон и нанёс Макгрегору несколько ударов. После такого было принято решение дисквалифицировать Зубайру. А ведь через три недели его ждал поединок с Лобовым. Однако Артёму дали нового соперника – Майкла Джонсона. С ним справиться не получилось, американец победил единогласным решением судей. А Русский молот больше не выходил в клетку. Но теперь пришло время вернуться в октагон, чтобы закрыть старые вопросы.

Конечно, всё было бы намного интереснее, если бы сейчас Лобов по-прежнему находился в дружеских отношениях с Конором. Однако они разбились о судебные иски, финансовые вопросы и многие другие вещи. Поэтому сейчас сложно представить, что Макгрегор приедет на турнир поддержать бывшего лучшего друга. А ведь там совершенно точно должен присутствовать Хабиб. И для фанатов вся эта история могла заиграть новыми красками. Правда, все уже привыкли, что ирландец славится неожиданными поступками. Возможно, он всё-таки посетит ивент. Но именно для того, чтобы спровоцировать Орла. А также поддеть Лобова.

Вопросы по поводу конкурентности противостояния всё-таки возникают. А всё потому, что Лобов почти семь лет не появлялся в клетке. Именно с того самого поединка с Джонсоном. Поэтому появляются вопросы относительно того, насколько Артём будет готов провести полноценный бой по правилам смешанных единоборств. Но очень хочется, чтобы всё получилось. В MMA очень ценятся противостояния с историей, интересным конфликтом. А тут парням совершенно точно есть что вспомнить.