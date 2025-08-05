Кардио — не проблема. Чимаев закрыл свой главный недостаток

В ночь на 17 августа в Чикаго, США, пройдёт турнир UFC 319. Главным событием вечера станет титульный бой в среднем весе между действующим чемпионом Дрикусом дю Плесси и непобеждённым Хамзатом Чимаевым, который наконец-то добрался до шанса побороться за пояс.

Как правило, в этом поединке видят два сценария, о чём в том числе говорил, например, вице-президент АСА Асланбек Бадаев: либо Чимаев повторит то, что было с Робертом Уиттакером и быстро финиширует дю Плесси, либо бой затянется и там уже Дрикус будет доминировать за счёт преимущества по кардио. Такие опасения небезосновательны хотя бы потому, что мы видели, как Чимаев проседает по выносливости во втором и третьем раундах. Так было и с Гилбертом Бёрнсом, но в меньшей степени, и с Камару Усманом. В обоих случаях это были бои на три раунда, а теперь ожидается пятираундовый поединок, где недостаток Хамзата станет ещё более заметным. И на проблемы Чимаева в этом аспекте намекали многие бойцы, в том числе и его бывшие соперники.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Есть мнение, согласно которому проблема Хамзата не только в том, что он перетренировывается, а в боях отдаёт все силы уже в первом раунде. Бывший рефери Джон Маккарти считает, что на Чимаева повлиял коронавирус, которым боец переболел. Из-за последствий болезни Хамзат уже не восстанавливается так, как раньше, и быстрее выдыхается. Но при этом со стороны всегда есть рассказы от спарринг-партнёров, что на тренировках Хамзат и по 10 раундов может провести без проблем.

Борз всё это тоже прекрасно понимает и работает над тем, чтобы кардио его не подвело. Одной из главных проблем, приводящих к этому, была склонность Хамзата перетренировываться. Сейчас он работает с пульсометром, следит за тем, чтобы не перегрузиться. А Арман Царукян, который также находится в его лагере, рассказал, что советует Чимаеву не перегружаться и беречь тело. Плюс ко всему Борз уже достаточно давно в США, прошёл акклиматизацию и адаптировался к условиям, отдельно работает над кардио.

А ещё к команде Хамзата присоединился тренер по физподготовке Сэм Калавита, которого привлёк экс-чемпион Ти Джей Диллашоу: «Чимаев является более техничным ударником, чем Дрикус. Он значительно превосходит его в грэпплинге, джиу-джитсу, и он физически сильнее. Дю Плесси прессингует без остановки, и у него странный необычный стиль. Раньше я говорил, что Чимаев не сможет выиграть из-за проблем с кардио, но я познакомил со своим тренером по физподготовке Сэмом Калавитой сначала Армана, а затем Чимаева. Сейчас они тренируются с ним — это тренировки в стиле Рокки. И я уверен, что у Хамзата будет просто потрясающая выносливость в следующем бою, и поэтому он победит. Он будет настоящим убийцей – нас ждёт нечто безумное. Я верю, что он справится».

Сэм Калавита известен именно тем, что его методики строятся на том, чтобы развивать выносливость у бойцов. В своё время он был научным сотрудником в NASA, а ещё очень фанатичен в плане исследования здоровья бойцов. Плюс ко всему специалист должен правильно подвести Хамзата к весогонке, о чём также рассказывал Диллашоу. Так что, вероятно, Борз уже закрыл свой главный недостаток перед важнейшим боем в том числе за счёт обновления тренерского штаба.

Тот факт, что Чимаев не упирается в мантру «у меня лучшее кардио», а признаёт наличие проблемы и делает какие-то шаги для её устранения — хороший индикатор. Значит, есть основания полагать, что на этот раз Хамзат будет готов максимально хорош и не просядет, если бой затянется дольше семи-восьми минут. Дю Плесси — опасный соперник, который способен работать и сквозь усталость, что уже неоднократно показывал. Чимаеву пора тоже это доказать.