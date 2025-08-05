Биволу не нужен Бетербиев. У Дмитрия есть более интересные варианты

В профессиональном боксе возникло небольшое затишье. Громких боёв в ближайшее время будет не так много. Естественно, болельщики ждут новостей о завершении трилогии Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева. Но в последнее время там всё не так однозначно. Появились слухи, что БТР проведёт свой следующий поединок с другим соперником. А Бивол находится в таком возрасте, когда ему нежелательно долго простаивать. Поэтому команда Дмитрия может постепенно начинать посматривать на другие варианты. Благо их действительно много. Причём некоторые их них выглядят даже более интересными, например, с финансовой точки зрения.

Основной вариант на данный момент – Дэвид Бенавидес. Американец продолжает очень мощно проводить свою карьеру. Он наколотил профессиональный рекорд 30-0, легко расправляется с оппонентами. И многие выражают уверенность в том, что только Бивол на данный момент способен остановить такой мощнейший ход. Фанаты ждут такое противостояние в том числе и потому, что оно может стать отражением настоящей красоты профессионального бокса. Бенавидес стал побеждать досрочно достаточно редко, Бивол – практически забыл про нокауты. Поэтому парни могут подарить болельщикам 12 раундов высочайшего мастерства.

Сам Бенавидес горит желанием столкнуться с Биволом. Он прекрасно понимает, что поединок громче для дальнейшего развития карьеры придумать просто сложно: «Именно так постоянно всё и происходит. Разговоры, что рано или поздно бой состоится. Однако по факту я никогда не дрался с теми, с кем должен был драться. Вы сами знаете, о ком я. Думаю, что у Бивола чуть больше чести. Просто больше. Да и он сам более почётный соперник, которого интересуют не только деньги, но и честь. Я по-прежнему претендент номер один для Бивола. Продолжаю ждать. Вообще-то я чемпион мира. Однако я хочу его пояса. Считаю, что мы с ним задолжали этот бой фанам. Ведь мы оба здесь и сейчас. И оба находимся на пике карьеры. А если так, то почему мы не дерёмся? Это глупо. Надеюсь, что получу бой с ним. Или с Бетербиевым».

Дэвид Бенавидес Фото: Steve Marcus/Getty Images

Если поединок с Бенавидесом – мечта американца, то для самого Бивола и его наследия может быть более выгоден другой бой – с Канело. Он уже побеждал Сауля Альвареса, причём делал это максимально убедительно. Однако суть заключается в другом. Во-первых, сам мексиканец теперь постоянно говорит о желании реваншироваться. И чтобы не получать упрёков в избегании, можно принять такой поединок. Кроме того, Канело при любых раскладах является одной из главных легенд современности. У него полно достижений, титулов и рекордов. Поэтому победа лишь укрепит наследие Дмитрия.

Кроме того, после поединка с Теренсом Кроуфордом, особенно если Канело победит, более знакового и важного боя для мексиканца придумать будет просто невозможно. И в Саудовской Аравии вполне могут заинтересоваться возможностью его организовать. Тогда парням выпишут контракты, от которых просто не отказываются. Но всё это лишь на уровне разговоров. Многое будет зависеть от того, как именно завершится поединок Канело с Кроуфордом. Скорее всего, поражение может заставить мексиканца задуматься о существенном снижении оппозиции. Тогда его бой с Биволом окончательно останется на уровне фантазий.

Одним из самых реальных вариантов внезапно стал Каллум Смит. Об этом ещё в феврале сообщил промоутер Бивола британец Эдди Хирн: «Турки Аль аш-Шейх призвал организовать бой между Энтони Ярдом и Каллумом Смитом. Но мы нацелены на бой между Дмитрием Биволом и Смитом за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе».

Смиту уже исполнилось 35 лет, поэтому он буквально горит желанием попытаться замахнуться на титулы, которые принадлежат Биволу. Сам Каллум успел стать временным чемпионом мира по версии WBO в полутяжёлом весе. Кроме того, американец имеет очень приличный профессиональный рекорд – 31-2. И 22 победы были добыты именно досрочно. После перехода в новый дивизион он потерпел всего лишь одно поражение. Причём уступил… Артуру Бетербиеву. А теперь может стать абсолютным чемпионом мира. Такая возможность выглядит для него настоящим подарком.

Каллум Смит Фото: Richard Pelham/Getty Images

Ещё один вариант – Джей Опетайя. Он давно просил организовать ему поединок с Биволом. Но в последнее время стал говорить об этом намного реже. При этом оборотов австралиец не сбавил. Он имеет профессиональный рекорд 28-0, хотя боксёру всего лишь 30 лет. Правда, многие указывают на то, что уровень оппозиции у Опетайи пока не самый высокий. И бросать его под мощнейшего Бивола может быть слишком рано. Поэтому вероятность такого развития событий – довольно низкая.

Конечно, фанаты ждут именно завершения трилогии Бивола и Бетербиева. Это противостояние выглядит самым топовым из возможных, приковывает к себе запредельное внимание. Но долго ждать парням невыгодно. Дмитрию уже 34 года, поэтому простаивать нельзя. И Бивол может сделать выбор в пользу одного из этих вариантов.