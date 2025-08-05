Карате, грэпплинг, вольная борьба. Мокаев больше не хочет в UFC?

9 августа в Каспийске состоится масштабный турнир по вольной борьбе PWL Catch 1. В соревнованиях примут участие многие именитые борцы, в том числе двукратный чемпион мира Магомедрасул Газимагомедов. При этом на турнире выступят и бойцы смешанных единоборств: так, например, свою схватку против Аниса Екубова проведёт бывший боец UFC Мухаммад Мокаев.

Анонс схватки Фото: CATCH Wrestling League

Скоро будет ровно год, как непобеждённый Мокаев с рекордом 13-0 и 7-0 в UFC внезапно был уволен из лучшей лиги мира. Есть разные на то причины: здесь и плохие отношения Мокаева с руководством лиги, и возможные переговоры с PFL, и драка в отеле перед поединком с Манелом Капе. Всё это в совокупности привело к тому, что вместо потенциального титульного боя Мокаев получил увольнение.

«Я сказал UFC, что если они считают мою драку в отеле неправильной, то я готов провести следующий бой бесплатно. Мне не нужны гонорары. Думаю, пока уйду в другую организацию. Если UFC захочет, то подпишет меня. Я унижаться не собираюсь. Думаю, что вернусь туда – это моя мечта. Через один-два боя вернусь в UFC. Они сказали, что не закрывают дверь передо мной», — сказал Мокаев в одном из интервью.

Однако надежды Мухаммада не оправдались. Стабильно закрепляться в каком-то одном промоушене Мокаев не стал, хотя это был бы самый логичный шаг. Мухаммад вернулся в Brave FC всего на один поединок: в декабре прошлого года он задушил Джовинсента Со. А свой последний бой он провёл совсем недавно на турнире FC 971, где решением судей одолел Томаса Ассиса, который вышел на коротком уведомлении.

Мягко говоря, не самое выдающееся продолжение карьеры у 25-летнего дагестанца, выступающего за Великобританию. Зато при этом Мокаев начал пробовать себя за пределами смешанных единоборств. Например, в октябре прошлого года он согласился на схватку по грэпплингу на турнире ADXC 6. Мокаев встретился с бразильцем Рожерио Бонторином и неожиданно проиграл раздельным решением судей.

Дальше – больше. Мокаев решил проверить свои навыки в стойке и подписал контракт с известным промоушеном Karate Combat. Там он тоже провёл всего один поединок, но гораздо лучше, чем это было в грэпплинге: Мухаммад нокаутировал Болата Заманбекова, эффектно пробив сопернику корпус мощными киками. Мокаев показал в том числе и матчмейкерам UFC, что умеет побеждать ярко и зрелищно.

Однако карьера в ММА при этом у Мухаммада практически не развивается. Он не получает громких боёв, у него не выходит закрепиться в каком-то одном промоушене. И в такой ситуации Мокаев экспериментирует. Схватка по вольной борьбе с другим выходцем из ММА Анисом Екубовым мало что даст Мухаммаду в плане продвижения в смешанных единоборствах. И уж тем более об этом вряд ли узнают, например, матчмейкеры UFC, а даже если и узнают, то их не впечатлит потенциальная победа Мухаммада.

Мокаеву, если же он действительно хочет вернуться в UFC, нужно сконцентрироваться на своей карьере в ММА. Карате, грэпплинг, вольная борьба – это, конечно, всё здорово и замечательно, но никак не приближает его к лиге Даны Уайта. Мухаммад вполне может вернуться в Brave FC, выступать там стабильно и доказывать свою состоятельность делом. Самым очевидным вариантом было бы соглашение с PFL, где ради него даже готовы открыть наилегчайший вес, но Мокаев предпочитает «свободу».

«В PFL готовы открыть наилегчайший вес в случае моего перехода. Говорят, что будут очень рады видеть меня в своей организации. Но я не хочу быть заложником своего контракта. Уважаю все ММА-организации, однако предпочитаю свободу выбора», – сказал Мокаев в интервью MMA Fighting.

Мухаммаду всего 25 лет, он вполне может позволить себе подобные эксперименты, может скитаться по промоушенам и получать какие-то единичные бои. Но при этом чем дольше он остаётся в тени – а всё-таки турнир по вольной борьбе в мире ММА и выступление во второсортной лиге в Дубае вряд ли можно назвать большими событиями – тем заметнее он отдаляется от UFC.