Одного трэш-тока недостаточно. Царукян на верном пути, но бой с Топурией пока не получит

После того как новым чемпионом UFC в лёгком весе стал Илия Топурия, в верхушке дивизиона образовалась пробка из соискателей титульного поединка. Арман Царукян — легитимный претендент, но попал в теневой бан от UFC и вряд ли может сейчас получить бой с Топурией. Джастин Гэтжи требует титульник и угрожает завершить карьеру. Макс Холлоуэй хочет реванша с Топурией, однако из-за травмы в этом году больше не выступит. И Пэдди Пимблетт — самое интересное имя для чемпиона, но при этом британец занимает девятое место в рейтинге. Нужна победа над кем-то из топ-5.

В самой странной ситуации Арман Царукян. Топурия настолько не хочет этого боя, что готов даже пояс оставить вакантным. На словах, во всяком случае, всё именно так. Понятно, почему в руководстве UFC злы на Армана. Сначала он им подбросил проблем на UFC 300, когда зачем-то сцепился с болельщиком, потом сорвал бой с Исламом Махачевым за два дня до турнира, отказался биться с Джастином Гэтжи на коротком уведомлении (хотел промежуточный вес), а затем отклонил реванш с Матеушем Гамротом. К тому же Дана Уайт и вовсе думал, что Царукян не подрался с Махачевым из-за проваленной весогонки, а не из-за травмы спины. Но Царукян сейчас делает шаги в правильном направлении — он уже подстраховал бой Топурия — Оливейра, тем самым дав понять, что в январе ему всё же помешали проблемы со спиной.

Тем не менее этого мало. Ему нужна ещё хотя бы одна победа, однако сам Арман утверждает, что на 70% уверен, что и так сможет получить титульник. По словам бойца, другие поединки с ним даже не обсуждали. Экс-боец Чейл Соннен, известный как сомнительный источник инсайдов, тоже говорит, что предстоящий бой Армана с Топурией — факт, а не предположения. И параллельно с этим Царукян максимально активно включился в трэш-ток и регулярно пытается поддеть Илию, чтобы привлечь внимание к этому противостоянию. Тоже в какой-то мере действенно, так Коди Гарбрандт когда-то выбил себе титульный шанс с Домиником Крузом. Но вот у Тома Аспиналла такая тактика с Джоном Джонсом не сработала. Вернее, сработала, но не совсем так, как было изначально запланировано.

Царукян пока не опускает рук и активно работает в социальных сетях. За последние недели он и предлагал Топурии ставку в $ 500 тыс., которые Илия может получить в случае победы над Арманом, и снимал смешные видео, и публиковал острые твиты в адрес чемпиона:

«Кто бы наконец объяснил, чтобы Илия знал, что он не Конор Макгрегор и что из-за него все чемпионы выглядят плохо. Чемпионы должны сражаться с претендентом №1. Парень думает, что он главный злодей промоушена. Как будет pussy по-испански?»

«У Ислама отличная цитата в зале UFC PI: он готов драться с кем угодно, в любое время и в любом месте. Эй, Дана, может, сейчас самое время повесить в туалете цитату для Илии, чтобы напомнить ему не садиться, когда он писает. Спасибо, босс».

«Кто скажет Илии, что он похож на версию Макгрегора с Alibaba?»

Всё это правильные шаги. Майкл Биспинг уже говорит, что Топурия заигрался в Джона Джонса, а среди болельщиков всё чаще начинает звучать вопрос — почему Илия избегает боя с Арманом? То же самое Аспиналл делал с Джонсом. Постоянными подколами и издёвками он постепенно перетягивал фанатов на свою сторону. Конечно, надо делать поправку, что Том был временным чемпионом, а у Царукяна ещё есть шлейф той ситуации перед боем с Махачевым. Однако Арман определённо выбрал верную модель, чтобы приблизить себя к титульнику.

Правда, скорее всего, нужно будет что-то большее, чем активный трэш-ток. Дана Уайт уже давал понять, что просто подстраховать титульник будет недостаточно. Для Армана это лишь шаг в правильном направлении. Поэтому Царукяну всё же нужен дополнительный бой. И надо провести его как можно скорее. Во-первых, простой бойца уже потихоньку приближается к полутора годам. Это очень много. Во-вторых, у UFC пока нет определённости со следующим претендентом, и надо пользоваться ситуацией. Чтобы вырваться вперёд в гонке, нужна победа — неважно, будет это Дэн Хукер, Матеуш Гамрот или Джастин Гэтжи. Царукяну стоит принимать любой бой в топ-10, побеждать, и тогда он точно будет приоритетнее, чем Пимблетт или тот же Гэтжи.

Арман Царукян Фото: Cooper Neill/Getty Images

А если затянуть до поздней осени и подраться в эти сроки, как, например, хотелось бы Хукеру, то есть большой риск оказаться за спинами других претендентов. И трэш-ток тут Арману, к сожалению, не поможет.