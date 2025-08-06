Пока без трилогии. Бетербиеву дали американского нокаутёра на серии побед

Противостояние Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева – самое интересное, что за последние годы случалось в профессиональном боксе. Парни закатили два шикарных поединка, пока счёт 1-1. Первый бой совершенно заслуженно оставил за собой Бетербиев, во втором более удачно выступил Бивол. И все фанаты ждали, что уже в 2025 году трилогия закроется. Сами боксёры также рассчитывали расставить все точки над «i». Но пока все эти планы откладываются. Артур получил другого соперника – бой уже анонсировали. Его ждёт поединок с американцем Деоном Николсоном.

Следующий бой Бетербиева состоится 22 ноября на турнире The Ring IV Night of Champions. И оппонент, стоит отметить, не самый удобный. Николсону 34 года, поэтому разница в возрасте может стать достаточно серьёзным фактором. Кроме того, Деон имеет приличный профессиональный рекорд – 22-1. И 18 своих поединков американец завершил именно досрочно, поэтому считается неплохим нокаутёром. А теперь попытается продемонстрировать, что все предыдущие достижения не были случайными. Конечно, соперников подобного уровня в карьере Николсона пока не было. Поэтому он попытается зацепиться за шанс жизни.

Отдельно стоит отметить, что Деон не проигрывает с апреля 2021 года. За это время он успел наколотить восемь побед, поэтому находится в прекрасном состоянии. Да и в плане активности у Николсона всё в полном порядке. За 20 месяцев американец трижды вышел в ринг. А последний бой датируется июнем. Поэтому в плане тонуса у него всё прекрасно. И в такой ситуации становится откровенно обидно за Бетербиева, который ждал закрытия трилогии и встречного реванша (свой он Биволу дал), а теперь вынужден будет биться с опасным оппонентом, способным вцепиться в эту возможность буквально зубами.

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Артуру 40 лет. Но уже в январе исполнится 41. Естественно, в таком возрасте критичны долгие простои. Но, видимо, именно такую ситуацию провоцировала команда Дмитрия. Потому что Бетербиев не раз призывал соперника наконец-то поставить подпись под контрактом. А затем и вовсе обвинил в происходящем команду Бивола: «Некоторые обещали, что будут боксировать, а… причины придумывают любые, лишь бы не боксировать. Я обязательно сделаю пост, не моя вина, не Умара вина, что не складывается бой в России. Вы понимаете, чья это вина».

У Бетербиева действительно не оставалось особенного выбора. И тем обиднее, что сам он быстро принял незамедлительный реванш. Позже стало известно, что делал это Артур не в оптимальном состоянии здоровья. Однако всё-таки дал шанс сопернику. А теперь вынужден простаивать и ждать. Чтобы не «заржаветь», БТРу пришлось принять поединок с опасным соперником. И, кажется, теперь трилогия может не случиться никогда. Бетербиев уже не в тех кондициях, чтобы каждые два-три месяца выходить в ринг. Поэтому возможный поединок придётся планировать не раньше весны, а то и лета 2026 года. В тот момент Артур вряд ли будет находиться на пике формы. Поэтому принимать ещё один бой с Биволом станет уже опасно.

Варианты у Бетербиева есть. Главное, чтобы было желание продолжать профессиональную карьеру. Артур давно всё и всем доказал. Первый поединок с Дмитрием – лучшее тому подтверждение. Возможно, теперь Бетербиев лишь обозлится и больше будет настаивать на закрытии трилогии. Но в этом нет никакой уверенности.