«Ислам в невероятно сложной ситуации». Махачев загнал себя в угол в погоне за наследием?

Ислам Махачев – один из самых ярких бойцов UFC на данный момент. Но он продолжает оставаться в тени на протяжении длительного времени. Следующий поединок россиянина по-прежнему не анонсирован. Конечно, все прекрасно понимают, что проведёт его Ислам в новом дивизионе – полусреднем. А соперником станет действующий чемпион – Джек Делла Маддалена. Однако сам переход получился довольно странным. Махачев рассчитывал зацепиться за второй чемпионский пояс, а в итоге был вынужден отказаться от своего титула. И теперь оказался в очень непростой ситуации.

О наличии проблем у Ислама высказываются и эксперты. Например, порассуждал на эту тему бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе, а ныне аналитик – Чейл Соннен. Он отметил, что сейчас Махачев находится в подвешенном состоянии: «В какой невероятно сложной ситуации оказался Ислам. Если он проиграет Джеку, то вернётся в лёгкий вес, который, кстати, уже не тот, каким он его оставил, — там сейчас новый король. Или же восстанавливать свои позиции в полусреднем? Мне кажется, что команда Ислама не станет рассматривать такую возможность. Верю, что они рассчитывают победить».

С Чейлом действительно можно согласиться. Ислам отправляется в новый дивизион, в котором может оказаться на месте Александра Волкановски. Напомним, Великий пытался отобрать титул у самого Махачева. А потом часто слышал упрёки в том, что на фоне соперника выглядел слишком маленьким, лёгким. Вот и теперь многие сомневаются, что россиянин сможет воспользоваться в полной мере свои главным козырем – борьбой. В полусреднем дивизионе все оппоненты будут намного тяжелее. А значит, переводить их станет намного сложнее. Но если Ислам справится с такой задачей, то лишь подчеркнёт, насколько безупречным бойцом он является .

Ислам Махачев и Ренато Мойкано Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

Вопрос возникает и относительно того, насколько долго Махачев пробудет в новом дивизионе. Допустим, Ислам действительно побеждает и забирает пояс. А что дальше? Снова освобождать титул и делать его вакантным? Конечно, всегда есть возможность попытаться объединить пояса. Однако с такой же мыслью ждёт разрешения ситуации Илия Топурия. Он продемонстрировал готовность перебраться в уже третью для себя весовую категорию. И тогда соперники могут оказаться в тупике, когда будут пытаться договориться о противостоянии. Тогда диктовать условия будет UFC. И нет никакой гарантии, что выбор будет сделан в пользу Ислама.

В случае поражения ситуация станет ещё сложнее. Возвращение в лёгкий вес может сопровождаться трудностями. Там действительно уже царствует новый король. И к Топурии у UFC отличное отношение. Поэтому пока он получает максимально комфортные для себя условия, вместо Армана Царукяна получил в титульном противостоянии Чарльза Оливейру. Такая ситуация выглядела для многих странной. И нельзя исключать варианта, пусть и довольно фантастического на бумаге, что после поражения Махачева заставят столкнуться с Арманом в претендентском поединке. И в этом тоже будет своя логика.

Илия Топурия Фото: Chris Unger/Getty Images