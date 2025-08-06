Потенциальный бой года? Пакьяо может спасти карьеру Танка Дэвиса

В середине июля в мире бокса произошло знаковое событие. 46-летний Мэнни Пакьяо вернулся на ринг после четырёхлетнего простоя, и не просто вернулся, а провёл титульный бой в полусреднем весе против чемпиона WBC Марио Барриоса, который на 16 лет младше.

Многие со скепсисом относились к такой затее, но не сам Пакмэн, который верил в собственные силы и который доказал, что возраст – это всего лишь цифра. 46-летний Мэнни дал чемпиону сложнейший бой: судьи насчитали ничью, оставив пояс у Барриоса, хотя многие эксперты и любители бокса посчитали, что Пакьяо просто обокрали. Однако при этом Пакмэн тоже остался в выигрыше, несмотря на результат поединка. Мэнни доказал, что вполне может конкурировать на самом высоком уровне и готов к по-настоящему большим боям. При всём уважении к Барриосу, его вряд ли можно назвать медийным и звёздным чемпионом. Поединок с Пакмэном был самым большим событием в его карьере, а вот Мэнни жаждет большего.

Изначально, когда Пакьяо получил титульный шанс, ходили разговоры, что всё это часть спланированной акции по организации масштабного реванша Пакмэна и Флойда Мейвезера-младшего. Сам филиппинец заявлял, что желает поквитаться с Флойдом, но это обязательно должен быть профессиональный, а не выставочный поединок. Однако, судя по всему, этим планам пока не суждено сбыться, и Пакьяо смотрит в сторону других крупных поединков, один из которых вполне может претендовать на статус боя года.

Ламонт Роуч Фото: Harry How/Getty Images

«Есть два имени, которые люди хотят увидеть. Они хотели бы увидеть Джервонту Дэвиса, потому что впервые в своей жизни он был бы большим бойцом. Это очень интересный бой. Другой – это Ролли Ромеро за титул WBA. Это два боя, которые, я считаю, хотят фанаты, и это бои, которые хочет Мэнни. Думаю, что Танк желает величайших боёв, и не хочу вкладывать ему слова в уста, но после боя, который Мэнни провёл с Марио Барриосом, он продал бой с Дэвисом. Если бы он плохо выглядел и завершил бой ничьей, я не думаю, что он смог бы продать бой, однако после такого выступления Мэнни показал людям, что он вернулся, и показал Джервонте Дэвису, что у него ещё много сил. Считаю, что именно людей нужно было убедить, а не Джервонту», — заявил советник Пакьяо Шон Гиббонс.

Титульный бой с Ролли Ромеро – это ещё один шанс для Мэнни в таком солидном возрасте стать чемпионом мира. Отличается ли этот бой чем-то от противостояния с Барриосом? Вопрос сложный. В последнем поединке Ромеро громко заявил о себе, победив Райана Гарсию, но до этого вряд ли можно было причислять Ролли к большим боксёрам. Он проигрывал и тому же Дэвису, и Исааку Крусу – в общем, звёзд с неба не хватал. Поэтому существенно потенциальный поединок Пакмэна с Ромеро особо ничем не отличается от боя филиппинца с Барриосом.

А вот противостояние с Джервонтой – это совершенно другой уровень. Да, последний год получился для Танка не самым удачным и успешным, он впервые в карьере не сумел выиграть профессиональный поединок, сведя вничью бой с Ламонтом Роучем, который поднялся в весе. В адрес Дэвиса поступает много критики, добавляют негатива и различные криминальные истории, в которые впутывается Джервонта. Всё это привело к тому, что Танк, по слухам, задумался о завершении карьеры – и это в 30 лет.

Однако бой с Пакмэном вполне может взбодрить карьеру Дэвиса. Ему необходимо будет подниматься в весе, так как Пакьяо в своём возрасте точно не станет гонять в лёгкий дивизион. Танку придётся выйти из зоны комфорта, и это то, что ему сейчас нужно. Плюс потенциальный бой Дэвис – Пакьяо – это по-настоящему большая вывеска в мировом боксе, к нему будет приковано огромное внимание. Оба смогут получить солидный чек и славу – а что ещё им нужно? Джервонта был раздосадован, что победу над Гарсией – пожалуй, самый значимый бой в его карьере – забыли довольно быстро. Но потенциальный поединок с Пакмэном точно будут обсуждать и до, и во время, и после.

Удивительно, однако ещё год назад Пакьяо проводил выставочный бой в Японии и выглядел, мягко говоря, не лучшим образом. Но теперь 46-летний Пакмэн снова на слуху, и перед ним открыты многие двери. Какой бы вариант Мэнни ни выбрал – это точно будет большое событие. Но, конечно, потенциальный поединок с Джервонтой Дэвисом вызывает особый интерес у любителей бокса.