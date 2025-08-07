Чимаев хочет пояса и деньги. Но ставит цели, которые далеки от реальности

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, состоится грандиозный турнир – UFC 319. Фанаты с нетерпением ждут, когда в клетку в очередной раз выйдет Хамзат Чимаев. Ему предстоит титульный поединок против Дрикуса дю Плесси.

Хамзат не часто активничает в информационном поле. Но перед титульным поединком внезапно решил громко заговорить. Благо накопился целый ряд вопросов, на которые Чимаев должен был дать ответ. В итоге Борз разразился сразу несколькими громкими высказываниями. Правда, их моментально начали рассматривать практически под микроскопом. И, если говорить откровенно, подтвердить слова делом Хамзату будет крайне непросто.

Сначала Чимаев вспомнил слова бразильского бойца Кайо Борральо о том, что уже после предстоящего поединка Борз может завершить профессиональную карьеру. Любопытно, что южноамериканец приводил вполне логичные доводы. Он напомнил и о проблемах со спортивным гражданством, которые заставляют Хамзата представлять то одну страну, то другую, и о не самом надёжном здоровье. А ведь Чимаев действительно часто снимался с поединков, причём иногда – в самый последний момент. Поэтому слова Борральо не выглядели беспочвенными рассуждениями.

При этом сам Чимаев заявил, что завершать карьеру не намерен. Вот только выбрал достаточно странную аргументацию. Либо решил быть слишком честным с аудиторией. Борз поставил во главу угла финансовый вопрос. Речь идёт не о наследии, а о попытке стать ещё богаче: «Я не знаю, откуда появляются подобные слухи. Бро, мне нужны деньги . И одного титула здесь будет недостаточно».

Если говорить откровенно, в слова Борза довольно тяжело поверить. Конечно, на старте карьеры Чимаев отчаянно нуждался в деньгах. Все хорошо помнят, в каких условиях существовал Хамзат тогда. Голод до боёв, до побед… Он жил в спортивном зале в Стокгольме, где приходилось ночевать в маленькой комнатушке . Борз брался за любую работу, чтобы обеспечивать себя и не терять возможность тренироваться. Поэтому на старте карьеры в UFC легко можно было себе представить, что Чимаев рискнёт и без сомнений выйдет на два поединка за неделю. Сейчас это слишком фантастический расклад. И даже если бы на кону стоял огромный гонорар, на такой риск Борз вряд ли пошёл бы.

Сейчас у Хамзата есть всё, чего только может желать человек. Машины, деньги, связи. И единственным реальным фактором, который должен толкать его вперёд, выглядит именно наследие. Вот только про него Чимаев высказывается вскользь. Возможно, просто лукавит и не собирается раскрывать карты перед самым важным испытанием в карьере. Но пока слова о желании заработать побольше денег выглядят странно.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/Zuffa LLC

Заговорил Хамзат и о том, чего он хочет добиться уже после того, как проведёт свой поединок на UFC 319. К слову, в победе над дю Плесси Чимаев не сомневается от слова «совсем». И тут желания выглядят довольно спутанными. Сначала Борз говорил, что собирается защищать завоёванный титул. А затем всерьёз сообщил, что попробует зайти на тройное (!) чемпионство : «Этот австралиец (Джек Делла Маддалена) был бы хорошим боем для меня. Спущусь в полусредний вес, подерусь с ним, заберу пояс, и затем я могу сразиться с победителем боя Анкалаева и Перейры».

А ещё Борз заявил, что вполне готов к столкновению с Исламом Махачевым. И даже поддел своего соотечественника: «Махачев? Если он победит в предстоящем бою, то для меня это самый быстрый способ возглавить рейтинг P4P».

Намёк Чимаева выглядит очевидным. Он максимально уверен в том, что с Махачевым справится без особенных проблем. Вот только график Борз наметил исходя из нынешних раскладов. А в клетку он выходит не чаще раза в год. В последнее время сформировалась именно такая тенденция. В такой ситуации пойти за третьим поясом получится не раньше 2027 года. К тому времени в лиге может измениться очень многое. Кроме того, возникают вопросы относительно того, насколько сам Чимаев будет готов «гонять» вес. Подняться в дивизион полутяжеловесов не сложно. Особенно если учитывать, в каких кондициях обычно находится Хамзат в межсезонье. Но сейчас спуститься в полусредневесы будет невероятно тяжело. Станет ли Чимаев так истязать свой организм?

При всём этом Чимаеву можно лишь похлопать. Даже если подкрепить слова делом не получится, прямо сейчас он занимается чемпионским трэш-током. Ведь даже самые топовые бойцы зачастую говорили одно, а делали совсем другое. Конор Макгрегор, Джон Джонс… Список можно продолжать очень долго.