Мокаев снова выводит UFC на конфликт? Но собирается ворваться в дивизион Яна и Умара

Мухаммад Мокаев – молодой и талантливый боец. Правда, в своё время он не прислушался к руководству UFC, поэтому оказался за пределами лучшей лиги на планете. Однако на протяжении долгого времени говорит, что от своей мечты не отказывается, рассчитывает вернуться в самое ближайшее время. При этом некоторые высказывания Мухаммада могут стать препятствием, поскольку зачастую он делает громкие и провокационные заявления. Сам же Мокаев обещает не просто вновь оказаться в UFC, но и преподнести несколько сюрпризов.

Мухаммад после ухода из лучшей лиги на планете пробует разное. Карате, грэпплинг, вольная борьба… А вот в плане MMA наметилась определённая стагнация. И сейчас Мокаеву стоит быть максимально осторожным, лояльным в высказываниях. А он решил вспомнить, как дважды (!) отказал руководству UFC на предложение попробовать свои силы в Dana White's Contender Series: «Мне предложили подраться на Претендентской серии, но я отказал, сказав, что хочу получить контракт с UFC сразу [без участия в шоу]. Затем ко мне снова обратились с подобным предложением, и я вновь отказался. Сказал им, что заслуживаю сразу попасть в UFC, поскольку у меня самая яркая любительская карьера в ММА ».

Позже Мокаеву пришлось объяснить свои слова. Он отметил, что все эти предложения приходили ещё до того момента, как был подписан первый контракт с UFC. Однако факт остаётся фактом. Прямо сейчас, когда будущее бойца выглядит довольно туманным, он решил продемонстрировать, что в своё время диктовал лиге свои условия. И, судя по наличию первого контракта, это увенчалось успехом. Такие действия в лучшем промоушене на планете могут и не оценить. Поэтому каждое необдуманное высказывание может очень дорого стоить с точки зрения шансов на возвращение.

Примечательно, что Мокаев пошёл по пути многих парней, которые уже стали чемпионами. Он мечтает сразу о двух поясах. Правда, пока у него нет ни одного титула. Однако Мухаммад заявил, что готовит кое-что интересное. Сначала боец поддел действующего чемпиона наилегчайшего дивизиона UFC. Он отметил, что считает Александра своей целью: «Пантожа — папочка наилегчайшего дивизиона. Пока я не вернусь».

Но при этом Мокаев внезапно решил сообщить, что может сменить весовую категорию. И перебраться в дивизион, в котором на ведущих позициях Пётр Ян и Умар Нурмагомедов: «Сейчас я могу перейти и в легчайший вес. Думаю, для меня он стилистически проще, чем наилегчайший. Я проводил спарринги с бойцами из легчайшего веса. С Петром Яном, Саидом Нурмагомедовым. В легчайшем весе я гораздо быстрее. В наилегчайшем сгоняю так много веса, что иногда мне просто не хватает мощи. Если бы мне предложили контракт с UFC, то я бы пошёл в легчайший вес . У меня есть преимущество в возрасте, к тому времени, как я вернусь в рейтинги, им всем будет по 35 или 36 лет».

С одной стороны, такой ход – прекрасная возможность привлечь к себе внимание. Дивизион, в котором правит Мераб Двалишвили, по праву считается одним из самых интересных. Поэтому переход мог бы стать отличным пиар-шагом. С другой – сейчас дивизион выглядит слишком конкурентным. В плане борьбы у Мокаева там огромное количество достойных оппонентов. А в ударке он уступает практически всем топам. Да, единственным положительным фактором выглядит именно возраст. Но нет ощущения, что он станет ключевым элементом успеха.

А ещё подобные заявления вновь выглядят попыткой показать своенравность. Мокаев говорит, что даже в случае возвращения в UFC собирается играть по своим правилам. И всё это выглядит повторением ошибок Царукяна. Совсем недавно Арман разбрасывался громкими заявлениями о том, что не считает нужным принимать поединок с Бенеилом Дариушем, заслуживает гораздо большего. А теперь вынужден ждать и надеяться, что в лиге всё-таки дадут шанс провести хоть какой-то бой.

Мухаммад Мокаев Фото: Zuffa LLC via Getty Images

Складывается ощущение, что Мокаев затеял очень опасную игру. Конечно, яркие высказывания всегда ценились в лучшей лиге на планете. Однако именно тогда, когда они не затрагивали её интересы. А Мухаммад, может, и без такого желания говорит не самые лестные для руководства вещи. Но если после этого бойца вернут в UFC, говорить об ошибочности решения будет бессмысленно.