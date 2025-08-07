Гассиев готов к возвращению в ринг. Но с поединком Железного происходит что-то странное

Карьера Мурата Гассиева – это настоящие американские горки. Он постоянно пытается забраться на самую вершину, но раз за разом наступает спад. В итоге сейчас у Железного два поражения. Причём каждое отбрасывало его довольно далеко. При этом сдаваться Гассиев не собирается – продолжает возвращаться в ринг и делать свою работу. Вот и на август у него запланирован очередной поединок. Правда, с ним какая-то странная ситуация. Из разных источников поступает информация о смене соперника, потом – о том, что первоначальный оппонент остаётся в силе. И очень не хочется, чтобы все эти моменты повлияли на подготовку Мурата.

Пока точно известны только дата и место проведения турнира, на котором выступит Мурат. Он подерётся 23 августа в Майами, США. Конечно, подобные вояжи не всегда складываются для наших боксёров удачно. Но, видимо, Гассиев решил в очередной раз проверить себя на прочность. И изначально промоутер Кирилл Щекутьев говорил, что соперником Железного должен стать представитель Польши: « Следующий бой Мурата Гассиева пройдёт 23 августа в Майами . Соперником будет поляк Анджей Вавжик. Бой будет рассчитан на 10 раундов».

Вавжик – опытнейший боец. На его счету уже 39 профессиональных поединков. 34 из них завершились победами, ещё пять – поражениями. Стоит отметить, что в последнее время в карьере Анджея наметился очевидный кризис. Он уступил в четырёх из пяти предыдущих боёв. При этом уровень оппозиции достаточно сложно назвать очень высоким. Поэтому для Гассиева этот вариант выглядел просто прекрасно. Но внезапно появились совершенно другие вводные.

Мурат Гассиев Фото: Abbie Parr/Getty Images

Накануне генеральный директор IBA.PRO Ал Сиеста сообщил, что новым соперником Гассиева станет Джереми Милтон: «Сам Мурат сказал, что ему без разницы, с кем боксировать. Гассиев готов выскочить с любым. Милтон — это крупный и довольно компетентный соперник, который идёт с одним поражением. Для Мурата это будет хорошей проверкой, если учитывать его простой. После этого поединка Мурат должен быть готов плавать в глубоких водах, принимать участие в чемпионских боях . Задерживать Мурата никто не собирается, а наоборот, будем ему помогать. И бой с Милтоном — последняя проверка перед выходом в открытый космос».

Американец выглядит более жёсткой проверкой на прочность. Он имеет профессиональный рекорд 11-1, причём семь своих побед добыл досрочно. Более того, долгое время Милтон вообще не знал поражений. Но в предыдущем своём бою всё-таки оступился. Теперь Джереми заряжен на то, чтобы вернуться на победную волну. И для самого Гассиева такой поединок выглядел бы более статусным, пусть и достаточно опасным.

Джереми Милтон Фото: Christian Petersen/Getty Images

Кажется, в Польше вообще ничего не знают о ситуации с заменой соперника. Так, Лукаш Ковнацкий, который представляет интересы Вавжика, сообщил, что Анджей продолжает подготовку к бою с Гассиевым: «Анджей Вавжик по-прежнему соперник Мурата Гасиева 23 августа в Майами. Информация о смене соперника — это только слухи».

Естественно, такую ситуацию вряд ли можно назвать нормальной. За две недели до поединка никто не понимает, против кого именно предстоит боксировать Мурату. Всё это оказывает влияние на процесс подготовки. И очень не хотелось бы, чтобы всё это стало очередной непреодолимой преградой на пути Гассиева.