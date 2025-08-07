Бьёт не хуже Танка Дэвиса. Боксёр из Саратова рвётся в мировые рейтинги

9 августа в Австралии состоится турнир по профессиональному боксу. В карде вечера подерётся непобеждённый российский боксёр Александр Девятов, которому предстоит разделить ринг с крепким австралийцем Джоном Манну.

Для 27-летнего Девятова это будет 17-й поединок в профессиональной карьере. Впервые он выступит в новом для себя первом полусреднем весе, и впервые – в главном событии австралийского турнира. Так что ответственность на перспективном российском боксёре лежит большая.

Александр родился и вырос в Саратове, где, собственно, он и начинал заниматься боксом. Девятов тренировался под руководством известного саратовского наставника Антона Кадушина, который работал, например, с бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио Глебом Бакши. Любительская карьера не принесла Александру каких-то больших побед, хотя, например, в 2022 году он выступил в составе сборной России на полупрофессиональном коммерческом командном Интерконтинентальном кубке «Лига бокса» в Москве. К тому моменту Девятов уже активно развивал свою профессиональную карьеру.

В профессионалах саратовский боксёр оказался в 2017 году. Несмотря на то что начинал Александр с лёгкого веса, иногда он «спускался» и во второй полулёгкий и даже в полулёгкий дивизионы. Неизменным оставалось только то, что Девятов побеждал во всех поединках. За первые два года Александр провёл семь боёв, шестерых соперников он нокаутировал, уже на старте карьеры заявив о себе как о парне, который умеет очень плотно бить. При этом Девятов дважды боксировал за пределами России – в Испании и Греции.

Александр Девятов Фото: Из личного архива Девятова

Постепенно уровень оппозиции у Александра рос, но при этом он продолжал побеждать, причём делал это досрочно. В 2021 году Девятов с рекордом 11-0 (10 нокаутов) подошёл к своему, пожалуй, главному поединку в карьере на данный момент – против Адама Лазара из Танзании. Африканец тоже славился своей нокаутирующей мощью, на кону стоял престижный пояс WBA Asia в лёгком весе – казалось, поединок должен быть конкурентным. Однако Девятов снёс соперника уже в первом раунде и завоевал первый значимый титул в карьере.

Дальше Александр провёл ещё два поединка в России, в обоих одержал досрочные победы и принял решение продолжить карьеру за рубежом. Девятов выбрал Австралию, где, собственно, живёт и боксирует последние полтора года. Уроженец Саратова признавался, что переезжал без особого знания языка, поэтому в каких-то бытовых вопросах было тяжело, но при этом Александр поставил перед собой чёткую цель – выйти на новый уровень. Девятов – далеко не единственный российский боксёр, который выбрал именно Австралию для продолжения карьеры: так же поступил, например, бронзовый призёр Олимпиады в Токио Имам Хатаев.

В Австралии Девятов выступает не так часто: за полтора года он провёл всего два боя. Уроженец Саратова объясняет простои тем, что пока тяжело подбирать соперников высокого уровня, некоторые бои с его участием слетали по вине соперников. Тем не менее Александр добавил в свой актив ещё две победы. В последнем бою за титул WBA Oceania Девятов всего второй раз в карьере добрался до судейского решения: Александр на протяжении всего поединка доминировал над Картиком Сатишем Кумаром, но индус продемонстрировал феноменальную стойкость, хотя по очкам проиграл разгромно.