Главный шанс в карьере Атамана. Физиев получил большой подарок от UFC

В конце июня Рафаэль Физиев сумел прервать череду неудач и одержал первую победу с лета 2022 года. Атаман уверенно разобрался с Игнасио Бахамондесом, отстоял место в топ-15 лёгкого веса и оставил позади серию из трёх поражений. После этого Рафаэль вызвал на бой Дэна Хукера, но признался, что рассчитывает хотя бы на Бенеила Дариуша. А ещё пожаловался, что за всё время его выступлений в UFC только два человека приняли его вызов — Рафаэль дос Аньос и Джастин Гэтжи.

Спустя неделю после успеха Физиева в Лас-Вегасе на турнире UFC 317 Илия Топурия и Чарльз Оливейра бились за вакантный пояс чемпиона в лёгком весе. Бразилец был нокаутирован в первом раунде, и в UFC появился 10-й боец, сумевший выиграть титулы в двух весовых категориях.

А ещё через месяц мы получили громкий анонс. Поединок Чарльза Оливейры и Рафаэля Физиева станет главным событием вечера на турнире UFC в Рио-де-Жанейро, который пройдет в ночь на 12 октября. На секундочку, между соперниками существенный разрыв в рейтингах. Оливейра — четвёртый, а Физиев замыкает десятку. И впервые с 2020 года Чарльз будет биться не на турнире PPV.

Анонс боя Чарльз Оливейра — Рафаэль Физиев Фото: UFC Eurasia

Правда, Оливейра утверждает, что именно он настаивал на поединке на родине: «Первым делом хочу поблагодарить Господа за очередную огромную возможность, которую он мне дал. Также хочу сказать спасибо Дане Уайту, Шону Шелби и Хантеру Кэмпбеллу за то, что выполнили мою просьбу. Я очень счастлив, и, хотя не все согласны с моим решением, люди говорят разное, но прошло уже слишком много времени с тех пор, как я дрался в Бразилии, и это для меня очень важно. Я хочу выйти в октагон с огромным флагом и рассчитываю на вашу позитивную энергию, мои фанаты. Увидимся!».

А Физиев просто рад тому, как всё сложилось: «Вы так же взволнованы, как и я? Ведь я уже считаю дни». Атамана можно понять — он, возможно, сорвал джекпот. Во-первых, для него это буквально шанс всей жизни. Можно в случае успеха запрыгнуть в топ-5 и заводить разговор если не о титульнике, то о претендентском поединке. Да и никто другой из топ-5 с Физиевым не бился бы, так что Рафаэлю сильно повезло.

Во-вторых, Оливейра спешит. Ему 35 лет, за плечами гигантский опыт и такой же гигантский износ, а месяц назад Чарльз был в отключке после нокаута и не понимал, что происходит: «Я несколько раз спрашивал у окружающих, что случилось и где нахожусь. Такого раньше со мной не было». И вот с таким багажом Оливейра принимает бой с крепко и тяжело бьющим ударником. Между поединками с Топурией и Физиевым пройдёт лишь 3,5 месяца. Это очень мало. Можно обратиться к Никите Крылову: поражение нокаутом, возвращение через три месяца, поражение нокаутом. Оливейра идёт на риск и собственноручно снижает свои шансы на победу в бою.

Возможно, даже при таких вводных Физиев не будет фаворитом, но это неважно. Для него в какой-то мере наступает момент истины — если справится, то залетает в титульную гонку. Если нет — то вряд ли снова получит такой подарок. Тут важно понимать, что все потенциальные претенденты на пояс и чемпион играют в «кто кого избегает». На этом фоне Физиев может ярко ворваться в гонку и спутать все расклады. Он будет выгодно отличаться от тех, кто сидит без боёв и ждёт.

Но и для Оливейры это важнейший поединок. В случае поражения можно окончательно отправиться либо на отдых, либо на должность элитного гейткипера на входе в топ-5. Легко Рафе не будет ни при каким раскладах, к тому же и бой на территории соперника. Для Физиева сейчас самое время мобилизовать все свои ресурсы, провести очень хороший лагерь и выйти за победой, которая позволит открыть новую и очень важную страницу профессиональной карьеры. Возможно, совсем скоро в верхушке лёгком веса всё очень сильно изменится. А если Атаман не справится, то так и останется крепким середняком, пускай и ярким.