«Соперник выбрал путь отступления». Бивол сорвал бой с Бетербиевым в России?

Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол выдают одно из самых интересных противостояний в профессиональном боксе. А в последнее время интереса ему придают события, которые происходят за пределами ринга. Фанаты ждут момента, когда парни поставят точку в трилогии. Особенно любопытно то, что заключительный поединок обещают провести в России. Изначально эта информация выглядела далёкой от правды. Однако теперь оказалось, что организаторы действительно предпринимали для этого всё возможное. Правда, болельщики будут вынуждены и дальше томиться в ожидании. Сначала Бетербиев получил нового соперника. А затем Артур раскрыл некоторые подробности переговоров.

Слова Бетербиева заслуживают особенного внимания. А всё потому, что он подтвердил – поединок планировалось провести в России. Тем обиднее из-за происходящего. Страна теряет событие грандиозного масштаба: «Планировалось, что наш следующий бой пройдёт в России. Вы знаете, о чём сейчас идёт речь. О третьем бое с Дмитрием Биволом. Нам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно. Со своей стороны я сделал всё, чтобы третий бой состоялся, но мой соперник снова выбрал путь отступления.

Я ждал достаточно долго и больше ждать не намерен. Сидеть без дела, пока кто-то отдыхает, — это уже слишком. Увидимся 22 ноября в Эр-Рияде. Я продолжаю свой путь, несмотря ни на что».

Артур Бетербиев Фото: Richard Pelham/Getty Images

Кроме того, высказался и Марк Рэмси. Он тренирует Бетербиева, является членом команды Артура. Поэтому прекрасно понимает и видит, что происходит в процессе переговоров: «Пытались договориться с Биволом. На это ушли месяцы. А он просто исчез. Изначально бой хотели организовать в Эр-Рияде. Потом появились какие-то люди, которые захотели сделать это в Москве. Они предлагали огромные деньги. Намного больше, чем Бивол заработал в первом и втором боях. Но он всё равно отказался. Он просто исчез. Вышел из переговоров».

Если говорить откровенно, ситуация выглядит странно. Вряд ли Артур стал бы клеветать на соперника. Особенно если учесть, что два предыдущих поединка прошли в рамках исключительного уважения. Поэтому сейчас Бетербиев действительно раздражён, это заметно невооружённым взглядом. Больше всего обидно ему из-за того, что сам Артур сразу после победы в первом поединке принял незамедлительный реванш. И, как стало известно позже, был готов к нему не на 100%. А теперь рассчитывает отдать должок за осечку во втором бою. Однако вместо этого вынужден ждать. А тем более – драться с оппонентами, которые намного слабее в плане уровня и статуса.

Артуру действительно ничего не остаётся. Он вынужден драться, поскольку в таком возрасте простаивать – чревато. И нет никакого повода не доверять словам Бетербиева. Во-первых, опровержения от Бивола не поступает. А значит, Дмитрий принял позицию «молчать», не собирается комментировать происходящее. Во-вторых, для Артура намного более выгодным (с точки зрения денег и наследия) был бы третий поединок с соотечественником. Особенно сейчас, когда время неизбежно уходит, возраст всё сильнее сказывается на состоянии боксёра. Поэтому сложно даже представить, что избеганием занимается именно Бетербиев.

Но и огульно критиковать Бивола тоже не стоит. Молчание не может быть приравнено к отсутствию причин. Возможно, Дмитрий получил повреждение, о котором решил не говорить, чтобы в дальнейшем не сделать это своим уязвимым местом. Фанаты подметили, что на последних фотографиях Бивол выглядит тяжелее привычного. И сделали вывод, что сейчас тренировки россиянина не отличаются особенной интенсивностью. Есть подозрение, что пока Дмитрий не может полностью вкладываться в процесс подготовки. А выходить и закрывать такую грандиозную трилогию без должного лагеря – равносильно изначальному провалу.

Кто проиграл от этой ситуации сильнее всего? Российские фанаты. Они на протяжении долгого времени ждут, когда в страну вернутся громкие события. А организаторы, видимо, приложили действительно большие усилия, чтобы этот поединок стал реальностью. Вот только даже огромные деньги не помогли привезти Бивола и Бетербиева в Россию с первой попытки. Очень хочется верить, что бой не сорвался, а лишь перенёсся на какой-то срок. И совсем скоро болельщики всё-таки увидят поединок Дмитрия и Артура в Москве.