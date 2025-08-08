Скидки
Роман Долидзе — Энтони Эрнандес, когда бой, дю Плесси — Чимаев, титульный бой, претенденты на пояс, рейтинг UFC, средний вес

Средний вес UFC — дивизион убийц. Удерживать титул будет сложно даже Чимаеву
Игорь Некрасов
Средний вес UFC — дивизион убийц
Опасных претендентов на пояс слишком много.

В ночь с 9 на 10 августа в США состоится очередной турнир UFC on ESPN 72. В главном событии вечера сойдутся два топовых средневеса промоушена: девятый номер рейтинга Роман Долидзе и 10-й номер Энтони Эрнандеc.

Предстоящий поединок обещает быть крайне конкурентным. Долидзе прервал неудачную полосу и теперь идёт на серии из трёх побед над достаточно крепкими бойцами – Энтони Смитом, Кевином Холландом и Мартином Веттори. У Эрнандеса и вовсе семь побед подряд, американец хорош как в стойке, так и в борьбе и грэпплинге, и метит в титульную гонку.

В последние годы средний вес вообще стал самым конкурентным дивизионом UFC. На протяжении четырёх лет в нём правил Исраэль Адесанья, за это время в промоушене появилось много достойных претендентов на титул. Начать стоит с Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева, которые на следующей неделе проведут титульный бой. Дю Плесси вызывает много споров в мире единоборств, мол, это самый «корявый» чемпион, Майкл Пейдж и вовсе назвал его «талантливым любителем». Но при этом у южноафриканца рекорд в UFC 9-0, в его активе есть победы над топовыми средневесами лиги, и он по праву является обладателем пояса. У Чимаева в UFC восемь побед в восьми поединках, Борз нагоняет ужас на своих соперников и мчит к заветному титулу.

Но при этом, кто бы ни победил в чемпионском поединке, удерживать пояс будет крайне тяжело. Помимо уже упомянутых Долидзе и Эрнандеса, которые проведут очный поединок, есть и другие «голодные» бойцы. Например, в начале сентября на турнире UFC в Париже в клетке встретятся Нассурдин Имавов и Кайо Борральо, и, вероятно, это будет претендентский бой. У Борральо, кстати, одна из самых длинных победных серий в дивизионе (7-0), бразилец будет страховать титульный бой, а через три недели после этого официально может стать следующим претендентом. Но с таким раскладом не согласен Нассурдин Имавов: у французского дагестанца четыре победы подряд, в последнем поединке он и вовсе финишировал Исраэля Адесанью, плюс Имавов на данный момент – первый номер рейтинга, всегда закатывает яркие поединки и заметно спрогрессировал после ухода от известного наставника Фернанда Лопеса. Так что претендентский бой намечается не менее интересный, чем чемпионский.

Недавно в ростере UFC появился хорошо знакомый российским фанатам ММА Ренье де Риддер – экс-чемпион One Championship, который дважды проигрывал Анатолию Малыхину. В лиге Даны Уайта нидерландец расцвёл и перезагрузил карьеру: у него уже четыре победы, причём в последних двух боях де Риддер одолел перспективного Бо Никала, на которого делались большие ставки, и легендарного Роберта Уиттакера. Так что нидерландец набрал ход, демонстрирует отличные выступления, при этом не стоит забывать, что Ренье ещё и обладает солидными габаритами, что в совокупности с техникой, хорошими борцовскими навыками и ударной мощью делает его ещё одним опасным претендентом.

Бой Роберта Уиттакера с Ренье де Риддером

Бой Роберта Уиттакера с Ренье де Риддером

Фото: Chris Unger/Getty Images

Не забываем про старожилов дивизиона – Роберта Уиттакера, Шона Стрикленда, Исраэля Адесанью. Да, у всех троих сейчас не лучший период в карьере, однако каждый из них может дать серьёзный бой любому в рейтинге, так что их рано списывать со счетов, и такие бойцы только усиливают конкуренцию внутри дивизиона.

А есть ведь ещё мощный Джаред Каннонье и набравший ход Майкл Пейдж, сверкает Шара Буллет – и это далеко не полный список тех, кто так или иначе может оказаться в титульной гонке. Средний вес UFC превратился в настоящий дивизион «убийц», и нет особой разницы, кто победит в поединке Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева – любому из них будет крайне тяжело удерживать пояс у себя в условиях такой жёсткой конкуренции.

