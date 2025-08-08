«Плевок в лицо своим принципам». Почему Пимблетт не должен получить бой с Топурией

Пэдди Пимблетт — сейчас одна из самых противоречивых фигур в UFC. Вроде бы за ним огромная фан-база, его любят в руководстве промоушена, он идёт на серии из семи побед и разнёс Майкла Чендлера так, как никто не ожидал. С другой стороны, в активе Пэдди есть скандальная победа над Джаредом Гордоном, которую справедливо называют ограблением, а Бобби Грин, Тони Фергюсон и Чендлер подходили к поединку с британцем на очень сильном спаде. Да, это не проблема Пэдди, он побил кого дали, но вряд ли это резюме, которое достойно титульного боя.

Однако при всём этом у Пимблетта ещё есть козырь — история конфликта с Илией Топурией и дуэль взглядов, которую они провели после победы испано-грузина над Чарльзом Оливейрой. Дана Уайт тогда заявил, что не знает, как это допустили и такого в планах UFC не было, но никто не поверит, что такие перформансы проходят без одобрения руководства. Это очевидный сигнал, что бой Топурия — Пимблетт максимально интересен промоушену. Однако если мы хотим видеть хотя бы какую-то логику в действиях UFC, то этот поединок сейчас делать нельзя.

Битва взглядов Илии Топурии и Пэдди Пимблетта Фото: Getty Images

Да, помимо конфликта, есть большой медийный шум вокруг обоих, и для Топурии на бумаге это идеальный вариант — максимум денег, минимум риска. Но Пимблетт занимает девятое место в рейтинге. Одно дело, когда боец получает титульник с 10-го места, выходя на ультракоротком уведомлении в один день, и совсем другое – когда это запланированный ход. За последний год можно вспомнить Стива Эрцега и Халила Раунтри, которые вышли на титульный бой, не поднимаясь выше восьмого места. И оба раза все фанаты недоумевали от таких решений.

Плюс ко всему, как верно подмечает Камару Усман, это отход от собственных принципов, которые всегда пропагандирует Дана Уайт: «Здесь нет вины Пэдди. Он отлично справился с теми соперниками, с которыми ему довелось встретиться. Однако если посмотреть на рейтинг лёгкого веса, то здесь есть не только Царукян или Гэтжи, но и Хукер, Гамрот, Дариуш… Так что проигнорировать всех этих парней только ради того, чтобы дать титульный бой Пэдди, будет своего рода плевком в лицо своему же принципу, который гласит «лучший дерётся с лучшим».

В UFC и без того хватает бойцов, которые после первой победы готовы идти за головой чемпиона, а решением вывести Пимблетта на титульник организация спровоцирует ещё больше нелепых вызовов от спортсменов, которые будут побеждать кого-то из середины рейтинга на серии поражений и требовать бой за пояс. И да, безусловно, если в UFC захотят, то не будут обращать внимания на хейт и недоумение части болельщиков, а просто забросят Пимблетта или кого-либо ещё в титульное противостояние. Потому что это будет продаваться, это будет привлекать внимание.

Как говорит Деметриус Джонсон: «Напомню, ММА — ненастоящий спорт. Тут все для фанатов. Моя жена и мой отец смотрят UFC — и их это бесит! «Почему Пимблетт?! Это должен быть Царукян!» — говорят они. И действительно, Царукян должен быть следующим противником Топурии. Но титульный шанс получит Пэдди».

В идеальном мире Пимблетту, чтобы получить бой с Топурией, нужно побить кого-то из топ-5. Или хотя бы из топ-7. Можно встретиться с тем же Арманом Царукяном, которого считают легитимным претендентом. Или уговорить Джастина Гэтжи на претендентский бой. На худой конец, есть Матеуш Гамрот и Дэн Хукер, которые тоже достаточно высоко в рейтинге. Тогда в случае победы Пимблетт докажет, что является абсолютно заслуженным претендентом, и его бой с Топурией уже не будет вызывать каких-либо вопросов.

А прямо сейчас титульник для Пимблетта можно объяснить, но это не перестанет быть абсурдом и нелепицей. И в UFC тоже должны это понимать и наконец-то разгрести болото, которое образовалось на верхушке лёгкого дивизиона.