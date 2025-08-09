Халк против Супермена. В RCC свели двух экс-бойцов UFC

16 августа состоится первая часть масштабного спортивного фестиваля, украшением которого станет турнир RCC Fair Fight 32. Организаторы подготовили огромное количество ярких противостояний. В соглавном событии сойдутся два бойца, которые в своё время приглашались в UFC. Один даже выступал на протяжении долгого времени, но уже покинул лучшую лигу на планете. По правилам кикбоксинга зарубятся Армен Петросян и Иван Штырков. Это противостояние отдаёт оттенками супергеройства. А всё потому, что прозвища парней – именно такие. Петросян – Супермен, Штырков – Халк .

Штырков продолжает покорять просторы кикбоксинга. У него тоже есть история с UFC… Вот только не самая весёлая. Уральский Халк подписал контракт с лучшей лигой на планете, готовился к дебюту. Однако внезапно столкнулся с претензиями со стороны Всемирной антидопинговой организации. Естественно, для промоушена это могло стать серьёзнейшим репутационным ударом. Поэтому руководство решило не рисковать, прекратило сотрудничество с бойцом. А клуб «Архангел Михаил» разместил публикацию с подробностями.

«Российский боец Иван Штырков (15-0-1) и UFC расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Причиной решения стала возможная дисквалификация бойца из-за найденного в пробе допинг-теста запрещённого вещества для набора мышечной массы . Первый тест, взятый сразу после подписания контракта с UFC, не показал в организме запрещённых препаратов, но результат был атипичным. Последующее вскрытие пробы В, которая была изучена более детально, показало незначительные остатки одного из запрещённых веществ для набора массы. Стоить отметить, что после этого у Ивана взяли ещё две пробы».

Иван Штырков Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Стоит отметить, что Штырков продолжает не только биться по правилам кикбоксинга. Это уже не первый соперник Ивана, который имеет бэкграунд в UFC. Буквально в предыдущем поединке оппонентом Уральского Халка был Шамиль Хамзатов, который в своё время выступал в лучшей лиге на планете. И то испытание по MMA Штырков прошёл достойно. Он оказался сильнее единогласным решением судей, забрал восьмую победу подряд в смешанных единоборствах. При этом Иван не стесняется перескакивать из одной дисциплины в другую, чувствует максимальную уверенность в собственных силах.

Новым соперником Уральского Халка действительно станет Супермен. Причём Петросян возвращается в кикбоксинг после очень долгой паузы. Именно им он занимался в молодости, причём добивался больших успехов. По ходу любительской карьеры Армен забирал Кубок России и чемпионат мира по тайскому боксу. Поэтому для бойца это не дебют в новой дисциплине, а скорее, возвращение к истокам. Сам Петросян прекрасно понимает, что сейчас самый подходящий момент для перезагрузки. Поэтому постарается выбраться из эмоциональной ямы.

Армен Петросян Фото: EPA/TASS

Совсем недавно дела Петросяна шли довольно удачно. Он пробился в UFC через Dana White’s Contender Series, шёл в лучшей лиге на планете с рекордом 3-1. А единственное поражение пришлось на противостояние с Кайо Борральо. Мощный бразилец оказался сильнее единогласным решением судей. А затем начался очень серьёзный кризис. И особенно обидно, что во всех противостояниях Армен выглядел достаточно неплохо. Однако наступал ключевой момент, после которого буквально всё начинало разваливаться на части.

Родолфо Виейра заставил Супермена сдаться уже в первом раунде. Затем Петросян закатывал шикарный поединок с Шарой Буллетом. Но под самый занавес второй пятиминутки попался на двойной бэкфист и рухнул в нокаут. Казалось, что спасти ситуацию может противостояние с бразильцем Брунно Феррейрой. Однако в итоге ситуация лишь усугубилась. Вновь второй раунд, вновь последняя минута. Только теперь Армен попался на болевой приём. Армбар от оппонента получился настолько надёжным, что Петросян был вынужден сдаться. И в Россию он возвращается на серии из трёх поражений. Причём все они получились досрочными.

Сейчас важный поединок для каждого из парней. Штырков набрал мощный ход и сносит оппонентов. Возможно, Иван попытается замахнуться на что-то серьёзное. Конечно, сейчас 36-летнего Халка сложно представить себе в UFC. Но жизнь зачастую подкидывает и более фантастические сценарии. А у Армена серьёзнейший кризис. И ещё одно поражение, пусть и по правилам кикбоксинга, может окончательно добить мотивацию Петросяна. Поэтому следить за противостоянием стоит пристально. Супергеройская рубка – обеспечена.