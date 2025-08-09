Белый дом важнее пенсии. Джон Джонс снова возвращается?

С момента скомканного завершения карьеры Джона Джонса прошло примерно полтора месяца. Легенда ушла без почестей, без церемоний, без прощальных видео. Просто сообщили на пресс-конференции в Баку (!), а потом Джон и сам всё подтвердил. При этом Джонс оставил много вопросов, потому что уж слишком затянулась его игра в «кошки-мышки» с Томом Аспиналлом. В UFC действительно хотели этого боя, а слова Джона о том, что он лишь отыгрывал роль и давно завершил карьеру, не внушили никому доверия.

Исраэль Адесанья через несколько дней после ухода Джонса заявил, что верит в возвращение американца: «Я думаю, он вернётся. Мне не нравится, что из-за этого задерживался дивизион, но Том Аспиналл защитил пояс, и эта защита в его активе. Дивизион должен двигаться дальше, и теперь это происходит. А Джонс «завершил карьеру» из-за истории, которая случилась в феврале, и сейчас это всплыло. Я думаю, он пройдёт через это и потом вернётся. Он подерётся с Томом. Слишком много денег на кону. Ему предложили, по слухам, $ 20 млн или даже $ 30 млн. Да, я думаю, он вернётся. И к тому моменту бой станет еще масштабнее, потому что Том проведёт два или три боя и успеет построить свою собственную легенду».

И Иззи, похоже, не ошибся. За время отсутствия Джонс успел съездить в Россию по приглашению IBA, которая проводила турнир по кулачным боям, отклонил предложение подраться с Фёдором Емельяненко на Красной площади и назвал себя вечным чемпионом. Однако ещё при этом одним из первых отреагировал на то, что в следующем году может пройти турнир UFC в Белом доме.

Дональд Трамп и Джон Джонс Фото: Chris Unger/Getty Images

Сначала были просто твиты, намёки, а потом он прямо заявил о желании вернуться: «Дональд Трамп сделал своё заявление утром 4 июля, а я позвонил в штаб-квартиру UFC в тот же самый день после обеда. Это меня реально заводит. Бой с Томом стал бы классикой, но для меня главное – возможность представлять Америку в Белом доме. Мне всё равно, с кем драться в тот вечер. Я нашёл свою мотивацию, и это важнее денег».

Затем – ещё один пассаж: «Ничего никому не обещаю, однако у меня есть твёрдое предчувствие, что я буду в этом списке на главное событие в Белом доме. Я бы хотел сразиться с любым, кто будет держать пояс в конце года. На данный момент чемпионом является Том Аспиналл, но посмотрим, кто станет чемпионом в конце года».

Дана Уайт, к слову, до этого говоривший, что его главный бой мечты в Белом доме — это Джонс — Аспиналл, вдруг пошёл в отказ, дав понять, что будет слишком рискованно ставить Джона в мейн-ивент, потому что «что-то может пойти не так». Джонсу это не очень понравилось, однако он снова твёрдо дал понять, что хочет подраться на турнире в Белом доме и будет готов: «Слышал комментарии, сделанные на вчерашней пресс-конференции. Хотя я немного разочарован, я всё ещё в программе допинг-контроля UFC, держу себя в форме и продолжаю тренироваться как профессионал. Буду готов к любому следующему вызову. В недавнем интервью я сказал, что возможность подраться у Белого дома даёт мне нечто большее, чем просто мотивацию – это «почему», которое выходит за рамки гонораров или поясов. Драться за свою страну – это нечто особенное, это даёт мне высший смысл!»

Джонс ещё спустя две недели после ухода из спорта сообщил, что на всякий случай снова вернулся в пул допинг-тестирования. И да, теперь официально подтверждено, что он состоит в программе. Как правило, в этом случае нужно находиться в пуле на протяжении полугода, после чего можно в теории и подраться. Однако Джон не собирается биться где-то ещё, его интересует только престижная возможность возглавить ивент в Белом доме.

Джон Джонс Фото: Sarah Stier/Getty Images

По сути, Джонс следует непонятному тренду — уходить и возвращаться. Джон игнорировал временного чемпиона Аспиналла больше года, настроил против себя кучу фанатов, пытался нелепо оправдаться за то, что избегает соперника, и теперь просто решил вернуться, увидев большую возможность. Безусловно, при любых раскладах Джонс — это огромное имя, которое привлечёт внимание к историческому турниру. Но с точки зрения фанатов эти уходы и возвращения не очень красят легендарного чемпиона.

Если ушёл — уходи. Так, наверное, должно быть при идеальном раскладе, однако, похоже, совсем скоро будем наблюдать очередную сагу имени Джона Джонса. Главное, чтобы пояс снова в заложниках не оказался.