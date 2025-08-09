Скидки
Главная Бокс/ММА Статьи

Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев, трилогия, дата, когда бой, Дмитрий Бивол: операция, травма, когда следующий бой

Бивол прервал молчание. Дмитрий назвал причину срыва трилогии с Бетербиевым
Игорь Некрасов
Дмитрий Бивол
И рассказал, когда вернётся в ринг.

На этой неделе стало известно, что третий поединок российских боксёров Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола не состоится в этом году. Артур выступит на турнире в Эр-Рияде 22 ноября, но его соперником будет не Бивол, а американец Деон Николсон. Дмитрий же исчез из медиапространства, за что получил порцию критики от Бетербиева.

«Планировалось, что наш следующий бой пройдёт в России. Вы знаете, о чём сейчас идёт речь. О третьем бое с Дмитрием Биволом. Нам предложили отличные условия, отказаться от которых было практически невозможно. Со своей стороны я сделал всё, чтобы третий бой состоялся, но мой соперник снова выбрал путь отступления. Я ждал достаточно долго и больше ждать не намерен. Сидеть без дела, пока кто‑то отдыхает – это уже слишком. Увидимся 22 ноября в Эр‑Рияде. Я продолжаю свой путь, несмотря ни на что», — написал Бетербиев в телеграм‑канале.

Понять Бетербиева можно. После того как Артур дал незамедлительный реванш Биволу и проиграл во втором поединке, он рассчитывал на то, что Дмитрий ответит взаимностью и согласится на третий поединок, в котором они поставят точку в своём противостоянии. И этот вариант выглядел вполне логичным. Два ярких и зрелищных боя завершились близкими судейскими решениями, счёт 1-1, и, конечно, весь боксёрский мир замер в ожидании трилогии. Дмитрий и сам неоднократно заявлял, что хочет снова встретиться с Артуром в ринге.

«У меня стоит цель закрыть вопрос и быть чистым перед тем, с кем мы работаем. То есть кто организовывает эти бои и с кем планы дальше. Артур — чемпион, поэтому тоже достоин. Не будет ничего страшного, если трилогия пройдёт не за пояс абсолютного чемпиона», — отмечал Дмитрий Бивол.

Однако время шло, а новостей о назначении третьего поединка не было. Да, ходили разговоры, что бой действительно может состояться в России, однако всё это было только на уровне разговоров. Бетербиев перестал сдерживаться и перешёл в атаку, задев Бивола.

«Дима, сколько мне должно исполниться лет, чтобы мы провели третий бой?» — с сарказмом заявил Бетербиев.

Но Дмитрий не выходил на связь. От него не было никакой информации, никаких комментариев. Казалось, что Биволу просто стал неинтересен третий бой с Артуром и он смотрит в сторону других поединков. Есть ведь Дэвид Бенавидес, например, Сауль Альварес и другие интересные варианты. Конечно, выглядело это некрасиво по отношению к Бетербиеву, особенно после всех обещаний. И поэтому Дмитрий подвергся критике, в том числе и со стороны Артура, который устал ждать и принял другой бой.

Бивол же наконец-то вышел на связь и сделал большое заявление.

«По настоятельной рекомендации врача пришлось прооперировать старую травму спины, с которой боролся более 10 лет, но которая ухудшалась с каждым тренировочным лагерем. Всё прошло успешно, и уже чувствую себя намного лучше. Впереди шесть-восемь недель восстановления, после чего планирую вернуться к тренировкам. Спасибо всем за поддержку — с нетерпением жду новых вызовов в следующем году!» — написал Бивол в своём телеграм-канале.

Дмитрий Бивол после операции

Дмитрий Бивол после операции

Фото: Из личного архива Дмитрия Бивола

Заявление это многое прояснило, но породило и новые вопросы. Почему Дмитрий сразу не говорил про операцию и не сделал её раньше? Зачем он соглашался на третий бой с Бетербиевым, зная о проблемах со здоровьем? Что будет дальше, ведь под «новыми вызовами» можно понять отсутствие желания проводить третий бой с Артуром? Ответы на эти вопросы знает только Дмитрий, однако пока он не стал раскрывать все карты.

В любом случае в этом году Бивола в ринге мы не увидим. Сохраняются ли шансы на трилогию? Да. Этот бой хочет увидеть Турки Аль аш-Шейх, а значит, он сделает всё, чтобы поединок состоялся. Но многое будет зависеть и от других факторов. Например, от выступления Бетербиева в ноябре. Артуру обязательно нужно побеждать, иначе шансы на ещё один бой с Биволом снизятся. Зависеть будет ещё и от сроков восстановления Дмитрия. Одно дело, если Бивол будет готов боксировать в начале года, другое — если пауза затянется. В январе Артуру исполнится 41 год, и вполне вероятно, что он сам не захочет третьего боя в случае долгого простоя — время работает против него.

Однако в любом случае появление Бивола в медиапространстве — хороший знак. Дмитрий рассказал о причинах паузы, о примерных сроках восстановления и не закрыл дверь трилогии с Бетербиевым, так что надежды на то, что этот бой всё же состоится, есть.

