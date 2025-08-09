Хотел в топ-15, но с треском провалился. Небитый россиянин впервые проиграл

9 августа во Флемингтоне, Австралия, прошёл вечер профессионального бокса. Главным его событием стал поединок в первом полусреднем весе между россиянином Александром Девятовым и местным спортсменом Джоном Манну.

Девятов подошёл к поединку в статусе непобеждённого бойца. Александр выиграл все 16 боёв на профессиональном ринге, причём 14 раз — нокаутом. Россиянин, несмотря то что почти всегда был легковесом, довольно тяжело бьёт, и это его главное преимущество. Но и в других сценариях Девятов не терялся. В последнем поединке его соперником был крепкий индус Картик Сатиш Кумар, который не дал себя нокаутировать, однако Александр всё равно разгромно победил решением. Новая проверка в лице Манну обещала стать ещё более серьёзной. К тому же Александр выходил на бой в первом полусреднем весе и получал шанс попасть в топ-15 рейтинга IBF, так как Манну занимал там 13-ю строчку.

Джон никогда не хватал звёзд с неба, но всегда был способен доставить немало проблем соперникам. Кроме того, он бился в привычном для себя весе. В отличие от Девятова, к очной встрече с россиянином Манну не сохранил чистый рекорд. У него было 15 побед и ничья при одном поражении, которое он потерпел в феврале 2023 года от Курта Скоби. После этого Джон успел не просто вернуться на победную тропу, но и сколотить серию из восьми побед — за 2,5 года. Для сравнения, у Девятова за этот же период было только два боя. Возможно, активность австралийца и тот факт, что ему эта весовая категория привычнее, делали Манну фаворитом противостояния.

От Девятова ждали очень серьёзной конкуренции, однако с первых раундов стало понятно, что россиянина ждёт очень тяжёлый вечер. Манну, возможно, уступал сопернику в нокаутирующей мощи, но при этом двигался на совершенно другой скорости и навязал высокий темп с разменами на ближней дистанции, что стало проблемой для Девятова. Александр находил свои успешные эпизоды, однако Манну был просто лучше. И с каждым раундом Джон набирал обороты, а положение Александра ухудшалось. Уже к четвёртому раунду у россиянина начались проблемы с подбитым правым глазом. В итоге бой превратился в односторонний, с Девятова ещё и балл сняли за то, что придерживал соперника, а в седьмом раунде угол российского боксёра остановил поединок.

Вояж в первый полусредний вес получился крайне неудачным. Вместо захода в топ-15 дивизиона Александр получил первое поражение в карьере, к тому же проиграл досрочно. Неизвестно, в каком дивизионе планирует биться дальше Девятов, но, очевидно, бой с Манну указал на многие пробелы россиянина, которые необходимо закрывать, чтобы более-менее успешно конкурировать на уровне топ-15.

В любом случае для Александра не произошло ничего критичного. Ему только 27 лет, он проводил всего третий бой в Австралии, и не страшно, если сейчас он просто оказался не готов к повышению оппозиции. У Девятова есть время на работу над ошибками. Главное, чтобы были сделаны правильные выводы. При этом условии и хорошем матчмейкинге Девятов будет радовать яркими нокаутами и дальше, а потом снова сможет пойти на штурм топ-15 своего дивизиона.