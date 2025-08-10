От титульного шанса — до забвения. У Павловича есть шанс реанимировать карьеру

В UFC, кажется, попросту нет скучных дивизионов. Сейчас практически в каждой весовой категории есть огромное количество интриг. У тяжей намечен титульный бой, в рамках которого в октагоне сойдутся Том Аспиналл и Сириль Ган. Своего шанса дожидается Александр Волков, который набрал очень приличные обороты. Но как-то в стороне от этого праздника жизни оказался Сергей Павлович . Совсем недавно Десантник считался одним из главных претендентов на чемпионский пояс в королевском дивизионе. А сейчас особого внимания не получает, находится в тени.

А ведь меньше двух лет назад Сергей получил самую главную возможность в карьере на данный момент. Он вышел в клетку с Аспиналлом, на кону стоял временный титул чемпиона организации в тяжёлом весе. Павлович шёл на серии из шести побед, выглядел практически неуязвимым… А единственное поражение в карьере связывали с неудобным географическим выбором для первого боя в UFC. В Китае россиянин уступил Алистару Овериму в первом раунде. Добавляло интереса и то, что все шесть побед Десантника случились в стартовой пятиминутке.

Но с Аспиналлом всё обернулось крахом. Под занавес первой минуты Павлович решил зарубиться с британцем, а на 69-й секунде рухнул в нокаут. И после этого дела Сергея пошли не лучшим образом. Уже перед поединком с Томом многие упрекали россиянина в том, что он довольно скучно продвигает свою карьеру. Да, бои получались яркими, но за пределами октагона Павлович заставлял фанатов скучать. У него не было запоминающегося образа, пресс-конференции получались откровенно пресными. А в UFC не особенно любят подобную модель поведения. Поэтому дальше Сергея решили пропустить через все жернова.

Сергей Павлович и Том Аспиналл Фото: Chris Unger/Getty Images

Следующим на пути Сергея оказался соотечественник – Волков. И противостояние с ним многие вообще не хотели видеть. Но парни всё-таки вышли в клетку. И этот поединок достаточно неожиданно добрался до судейского решения. На протяжении всего боя доминировал Александр. И совершенно закономерно Драго забрал победу. Сразу после завершения поединка у Павловича сдали нервы. Он не стал пожимать Волкову руку, оттолкнул россиянина. И вновь попал под волну хейта, поскольку многие не поняли такого поведения десантника.

Казалось, что теперь, когда Сергей оказался отрезан от титульной гонки, он может расслабиться и действовать более раскованно. Причём это казалось именно модели поведения. Но ничего не изменилось. Более того, стало только хуже. Павлович окончательно перестал появляться в социальных сетях, делился редкими репликами, в которых не было никакой остроты. Кроме того, следующий поединок получился откровенно скучным. Жаирзиньо Розенстрайк не ставил перед Сергеем неразрешимых задач. Однако даже при этом всём суринамца получилось одолеть лишь решением судей, пусть и единогласным. И вновь над будущим Десантника начали сгущаться тучи.

Сейчас ситуация выглядит довольно странной. С одной стороны – у Сергея 19-3 (7-3 в UFC), он занимает третье место в рейтинге тяжеловесов. С другой – кажется, Павлович сейчас котируется ниже, чем те парни, которые расположились за ним. А ещё россиянин получил сложнейшее испытание на прочность. Его следующим соперником станет Вальдо Кортес-Акоста . Американец расположился на шестой позиции. И в лучшей лиге на планете имеет профессиональный рекорд 7-1 (общий – 14-1). Кроме того, Вальдо довольно часто доводит свои бои до судейского решения. И очень сложно ждать, что поединок с россиянином превратится в яркое шоу. А второго скучного выступления могут уже не простить.

Выбор места для следующего боя также вызывает вопросы. Сергей уже привык к условиям Саудовской Аравии, где подрался дважды подряд. А теперь возвращается… в Китай . Только теперь вместо Пекина будет Шанхай. Но именно в Поднебесной случилось первое поражение в карьере. Павлович, конечно, сделал работу над ошибками. Он уже прибыл в Китай и начал привыкать к погодным условиям, другим важным обстоятельствам. Однако по-прежнему тихо ведёт себя в социальных сетах. Никакого трэш-тока нет от слова «совсем».

Сергей Павлович Фото: Jeff Bottari/Getty Images

От Павловича уже не ждут ничего особенного. Но именно сейчас эффект неожиданности вполне можно обернуть в свою пользу. Сначала важно будет качественно провести файт-вик. Неделя боёв не будет содержать пресс-конференций. Однако это вовсе не мешает громко высказываться в социальных сетях и интервью. Возможно, после такого не в своей тарелке окажется даже Кортес-Акоста. Кроме того, можно попытаться «атаковать» не только предстоящего оппонента. Никто не запрещает провоцировать Аспиналла или Волкова. С каждым из них вполне можно провести реванш в будущем.

А ещё Сергею стоит вспомнить, за что именно в UFC ему на протяжении долгого времени прощали всё. За быстрые и яркие победы. Да, Павлович оказался сильнее Розенстрайка. Но собрал больше критики, чем комплиментов. И с Вальдо нужно закрывать все вопросы быстро. Тогда Десантник может быстро вернуться в чемпионскую гонку.