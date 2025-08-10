Тёмная лошадка в титульной гонке. Эрнандес станет проблемой даже для Чимаева

В ночь на 10 августа в Лас-Вегасе, США, на арене «Apex» прошёл турнир UFC on ESPN 72. В главном событии вечера встретились топовые средневесы, замыкающие первую десятку рейтинга, Роман Долидзе и Энтони Эрнандес.

Оба до боя проговаривали, что в случае победы могут получить претендентский поединок, и оба подходили к встрече на победной серии. Долидзе в последних трёх поединках победил Энтони Смита (в полутяжёлом весе), Кевина Холланда и взял реванш у Марвина Веттори, которому проигрывал два года назад. Но серия Эрнандеса была куда внушительнее. Энтони на старте карьеры в UFC буксовал, собрал 1-2 в первых трёх боях, а потом разогнался и выдал семь побед кряду, в том числе без шансов переехав Мишеля Перейру и Романа Копылова.

В бою главный вопрос заключался в том, как Долидзе планирует останавливать очень настырного Эрнандеса. На бумаге у Романа было преимущество в габаритах, в ударке и грэпплинге. Однако на деле Энтони продемонстрировал практически идеальную подготовку к сопернику, и хоть какая-то конкуренция была лишь в первые три минуты. Тогда у Долидзе случались хорошие попадания, но Энтони показал, что и держать удар умеет. А в остальном Флаффи устроил деклассирование грузинскому бойцу: взвинтил темп, отбил ногу, начал перебивать в стойке, избегал опасных для себя позиций в партере и постоянно давил, затерзав соперника. Долидзе был в нескольких секундах от поражения техническом нокаутом во втором раунде, однако в итоге проиграл удушающим приёмом в четвёртом. Причём за всё это время Эрнандес даже не задышал.

Энтони Эрнандес — Роман Долидзе Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Энтони практически в каждом поединке уступает соперникам в габаритах. Это не самый крупный средневес, но он берёт другим. У Эрнандеса просто бездонное кардио, он работает в высочайшем темпе, который соперники неспособны поддерживать, однако сам не устаёт. Признаки замедления он показал в бою с Бренданом Алленом, но там он бился с травмой ребра. Кардио Эрнандеса идёт в комплекте с безумным напором. Энтони относится к категории бойцов, которых надо вырубать, по-другому их не сдержать.

Американец постоянно давит, находит способы переводить в партер (рекордсмен дивизиона по тейкдаунам) и там безжалостно пользуется граунд-энд-паундом и хорошим грэпплингом. Если будет возможность зайти на удушающий, он это обязательно сделает. Однако Энтони не отключает голову — даже в бою с Долидзе он поднимался в стойку каждый раз, чтобы не дать Роману поработать из удобной позиции на спине. Стойка у Эрнандеса не выдающаяся, но и в этом аспекте он растёт. Разумеется, Энтони не назвать очень техничным бойцом, однако он прекрасно себя чувствует и без этого. Флаффи хорошо адаптировал под себя несколько комбинаций, и они работают практически безотказно. Неслучайно в Сети его метко назвали «Мерабом Двалишвили среднего веса». Сам Эрнандес говорит, что у него всё хорошо с ударной техникой и он вообще кикбоксёр, но борется «потому, что борьба ломает людей».

Сейчас Эрнандес вышел на серию из восьми побед. В среднем весе только у Дрикуса дю Плесси есть более впечатляющие цифры — девять побед кряду. А в истории дивизиона только четыре человека оформляли серии круче. Сомнительно, конечно, что Энтони обойдёт в титульной гонке победителя боя Нассурдин Имавов — Кайо Борральо, но он вполне может получить условного Ренье де Риддера и провести с ним полноценный претендентский поединок.

Стиль Энтони крайне неудобен для соперников, и он точно доставит немало проблем и Хамзату Чимаеву, и Дрикусу дю Плесси, и другим топовым средневесам. Сейчас Эрнандес — тёмная лошадка титульной гонки, однако уже скоро он может оказаться в шаге от пояса. И за этим восхождением очень интересно наблюдать.