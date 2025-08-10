Джейк Пол покоряет бокс не только в ринге. Блогер оказался топовым промоутером

За последние пару лет Джейку Полу удалось немного снизить градус хейта в свою сторону. Теперь многие с ним считаются, а кто-то из звёзд даже вызывает блогера на бой, понимая, что за именем Пола стоят большие гонорары. Но Джейк успешен не только на ринге. Параллельно со своими выступлениями против суперзвёздных ветеранов он ещё активно развивает собственную промоутерскую компанию MVP — Most Valuable Promotions.

Джейк Пол Фото: Al Bello/Getty Images

MVP появилась совсем недавно, в 2021 году, в сотрудничестве с менеджером Пола Накисой Бидаряном. Заявленные цели компании, разумеется, были максимально водянистыми и стандартными: «Миссия MVP заключается в создании ведущей глобальной боксёрской платформы, которая привлечёт новое поколение увлекательной цифровой составляющей и живыми мероприятиями мирового класса, руководствуясь этикой бойцов». Но, по сути, во многом это было сделано для того, чтобы Пол мог претендовать на бóльшие суммы от PPV и продаж билетов. Так, например, сообщалось, что после проигранного боя Томми Фьюри Пол с учётом PPV получил $ 30 млн. Всё потому, что за организацию отвечала MVP.

Разумеется, главный успех организации — бой Джейка Пола с Майком Тайсоном. Права на показ были у Netflix, и на выходе мы получили самый транслируемый спортивный поединок в истории, а выручка от билетов составила более $ 18 млн, что тоже является рекордом для бойцовских мероприятий, проводимых в Техасе. Плюс к этому были гигантские гонорары: $ 20 млн Тайсону, $ 40 млн — Полу. Кроме того, MVP активно выступает в качестве сопромоутера с другими компаниями. Например, с Matchroom. А ивенты организации Пола транслируются на крупных площадках: ESPN, DAZN, BR Sport, FITE.

Если вынести за скобки Пола и его поединки, то ключевое направление MVP — женский бокс. Одним из первых и самых громких подписаний компании стала легендарная чемпионка Аманда Серрано. Пол трижды устраивал ей поединки с Кэти Тейлор за абсолютное чемпионство (в двух разных весовых категориях), но Серрано ни разу не выиграла. Тем не менее все эти бои были без преувеличений громкими событиями, и их называли подтверждением амбиций MVP.

После Серрано потянулись и другие подписания. Кроме неё и, собственно, самого Джейка Пола, можно выделить Чернеку Джонсон, Холли Холм, Эбани Бриджес, Алисию Баумгарднер, Шедейшу Грин, Шантель Кэмерон, Саванну Маршалл и множество других. Есть также слухи о Клариссе Шилдс. Все эти имена знакомы любителям бокса, почти каждая из девушек является очень титулованной спортсменкой. По сути, Пол практически устроил монополию в женском боксе. У него уже был ивент, в рамках которого состоялось сразу пять титульных поединков, в том числе и три боя за абсолютное чемпионство. В итоге турнир попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый «титулованный» в истории бокса. На кону стояло 17 поясов, а с учётом временных титулов и пояса The Ring, то и вовсе больше 20. Так что Джейку уже удалось вписать себя в историю и в качестве талантливого промоутера.

Третий бой Аманда Серрано — Кэти Тейлор Фото: Noam Galai/Getty Images

Но MVP живёт не только женскими боями. Организация в партнёрстве с DAZN запустила направление Most Valuable Prospects, которое, что очевидно из названия, ориентировано на поиск молодых талантов. Ивенты проходят регулярно, и перспективные ребята получают свои шансы. Кого-то даже сразу подписывают в MVP. Самый свежий пример — Джамал Харви, считающийся большим талантом. В профессионалах он ещё не дебютировал, однако сделает это совсем скоро, а Пол грамотно сработал и переманил многообещающего парня к себе. Сам Джейк рассказывал, что приметил Харви ещё в олимпийской сборной США: «Уже тогда я подумал, что именно у этого парня самые крутые задатки стать чемпионом мира и суперзвездой бокса».

По словам Накисы Бидаряна, менеджера Джейка, с момента основания MVP каждый год показывает рекордные доходы, продолжает увеличивать количество ивентов и подписывает контракты с новыми спонсорами. Да, не очень хорошо, что сейчас MVP полностью завязана на имени Джейка Пола. Сейчас он на волне успеха, но в случае падения его акций сильно пострадает и компания. Однако Джейка стоит похвалить за грамотный подход к промоутерской деятельности и планомерное развитие организации. Отличительная черта в виде перекоса в сторону женских боёв тоже играет ему на руку.

MVP хорошо растёт, и впечатляющие кейсы с рекордно-историческим ивентом и поединками Джейка против ветеранов демонстрируют, что компания способна устраивать большие шоу, поэтому логично ждать дальнейшего прогресса. Возможно, Полу удастся покорить бокс не только непосредственно на ринге.