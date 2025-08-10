Чёрный вечер в истории бокса. Два боя завершились трагедиями

На прошлой неделе, 2 августа, в Токио прошёл вечер профессионального бокса, который возглавил поединок за титул чемпиона мира по версии OPBF (Oriental and Pacific Boxing Federation) во втором полулёгком весе между Ямато Хатой и Сигетоси Котари. Организацией ивента занималась промоутерская компания Teiken Promotions.

Бой завершился ничьей — нокаутёр Хата не смог победить, но оставил титул у себя. После того как все 12 раундов были завершены, Котари почувствовал себя плохо и потерял сознание, находясь в углу ринга. Его тут же доставили в госпиталь, где была диагностирована субдуральная гематома. Боксёру экстренно провели операцию, однако спустя несколько дней 28-летний спортсмен скончался . Об этом сообщили в WBO: «Покойся с миром, Сигетоси Котари. Мир бокса скорбит по трагической утрате японского боксёра Сигетоси Котари, который скончался от полученных травм во время своего титульного боя 2 августа. Воин на ринге. Боец по духу. Ушёл слишком рано. Наши мысли и молитвы – с его семьёй, командой и всей японской боксёрской общественностью».

Не успела отгреметь эта печальная новость, как следом пришла ещё одна. В этом же карде выступал боец Хиромаса Уракава. Его соперником стал Ёдзи Сайто. После нескольких нокдаунов от Сайто поединок был остановлен в восьмом раунде. Причём Уракава вёл тот бой на судейских записках. После поединка Хиромасу также экстренно госпитализировали и диагностировали субдуральную гематому. Боксёр перенёс операцию (краниотомию), но скончался .

После этого выступил глава WBC Маурисио Сулейман: «Мир бокса потрясён и глубоко скорбит в связи с трагической смертью двух боксёров, выступавших в одном карде в Японии. Пусть они покоятся с миром, и пусть их вдохновение послужит всем нам в поиске способов защитить наших боксёров по всему миру».

Сигетоси Котари Фото: x.com/bushidoboxing

И даже это ещё не всё. Некоторые источники, включая The Ring, пишут, что Ямато Хата, который отбился вничью с Котари в главном событии вечера, также госпитализирован из-за полученных травм и сейчас находится в коме. Абсолютный чёрный день для всего боксёрского мира.

Что такое субдуральная гематома? При ней кровь скапливается между твёрдой и паутинной мозговыми оболочками, и за счёт этого повышается внутричерепное давление и возможно повреждение вещества головного мозга. К примеру, такую же травму перенёс когда-то российский боксёр Магомед Абдусаламов. И в целом это, к сожалению, относительно распространённая травма для бокса. Врачи указывают, что экстремальные весогонки, которым подвержены профессиональные спортсмены, сильно увеличивают риск таких кровоизлияний, так как снижается объём ликвора (жидкости, окружающей головной и спинной мозг и защищающей их от механических воздействий), и мозг становится гораздо более уязвимым.

После случившегося 2 августа Японская боксёрская комиссия уже объявила, что титульные бои OPBF будут проходить не 12, а 10 раундов. Кроме того, будут пересмотрены правила взвешиваний и гидратации, чтобы обеспечить бóльшую безопасность боксёрам.

Разумеется, хотелось бы, чтобы не только Японская комиссия предпринимала какие-то шаги в этом направлении. Например, ранее так скончался боксёр Джон Куни после полученных травм на ринге. Да и в целом трагичных случаев немало, просто в этот раз совпало так, что сразу три боксёра из одного карда оказались на больничной койке, а двоих не удалось спасти. Бокс в очередной раз напомнил, насколько это опасный вид спорта.