Бой Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев, 17 августа 2025 – прямая онлайн трансляция, UFC 319, лайв, live, дата и время, полный кард

UFC 319: Чимаев добрался до титульника! Но на пути – опасный южноафриканец. LIVE
Сергей Сорокин
Бой Хамзат Чимаев – Дрикус дю Плесси
Комментарии
Сможет ли Хамзат стать чемпионом с первой попытки?

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, состоится грандиозный турнир – UFC 319. Фанаты с нетерпением ждут, когда в клетку в очередной раз выйдет Хамзат Чимаев. Ему предстоит титульный поединок против Дрикуса дю Плесси. Борз попытается с первой попытки стать чемпионом лучшей лиги на планете.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

В соглавном событии вечера столкнутся британец Лерон Мёрфи и американец Аарон Пико. Изначально соперником Пико должен был стать Мовсар Евлоев. Но в итоге россиянин был вынужден сняться из-за повреждения. А дебютант получил нового оппонента.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Лерон Мёрфи — Аарон Пико
17 августа 2025, воскресенье. 06:30 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Хамзату будет очень сложно выполнить обещания:
Чимаев хочет пояса и деньги. Но ставит цели, которые далеки от реальности
Чимаев хочет пояса и деньги. Но ставит цели, которые далеки от реальности
Где смотреть турнир UFC 319 Дата и время турнира с главным боем Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев Полный кард турнира UFC 319
Live Сергей Сорокин

⭐️ Бёрнс: как титул Чимаева может навредить UFC? Он же суперзвезда

Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о предстоящем чемпионском поединке в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).

«Дин Томас надеется на поражение Чимаева? Мне нравится Дин. Он умный парень. Он два раза был угловым в боях с моим участием. Я слышал его советы и удивлялся тому, насколько у него высокий IQ. Но иногда он говорит такие вещи. Каким образом чемпионство Чимаева может навредить UFC? Этот парень суперзвезда.

У него куча подписчиков, он даже не может спокойно сходить в магазин. Да, конечно, Хамзат дерётся раз в год, но у него были проблемы с визой. Может, в статусе чемпиона он будет выступать дважды в год. А трижды за год обладатели титулов никогда не дерутся», — сказал Бёрнс в эфире YouTube-канала Show me the Money.

11:47 Сергей Сорокин

😁 Крис Уайдман: Дрикус дю Плесси — это слишком много для любого соперника

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман поделился прогнозом на предстоящий бой за титул между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. По его мнению, Чимаев должен завершить поединок в первых раундах, иначе шансов на победу по очкам у него нет.

«Чимаев – он тот самый парень. Недаром его называют «бугименом». Но ему нужно финишировать дю Плесси в первых раундах, потому что я не представляю, как он может выиграть по очкам.

Дрикус – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать. С ним категорически нельзя уставать к пятому раунду. У Чимаева такого опыта ещё не было. Поэтому ставлю на победу Дрикуса в поздних раундах – уж очень я оригинальный, ха-ха», – приводит слова Уайдмана MMA Fighting.

11:47 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир UFC 319

Посмотреть трансляцию турнира UFC 319 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

11:47 Сергей Сорокин

🦁 Бёрнс предложил неожиданного соперника для возможной защиты титула Чимаевым

Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о возможном сопернике Хамзата Чимаева в случае успешного завоевания титула в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.

«Если Чимаев победит, то ему будет нужно взять паузу и подумать, с кем драться дальше. Борральо, Имавов, де Риддер? Мне кажется, это не самые интересные поединки. Стрикленд? Я не знаю, какой бой может быть для Чимаева достаточно громким.

Мне нравится идея боя Чимаева с Пауло Костой. Но Пауло нужно победить Адесанью, например, тогда он может стать следующим в очереди, особенно если Коста выиграет красиво. Имавов, Борральо и де Риддер — это не звёзды. А вот у Косты есть всё, но ему нужно быть более активным. Это ещё один парень, у которого очень большие паузы между поединками», — сказал Бёрнс в видео на YouTube-канале Show me the Money.

11:46 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с главным боем Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев

Турнир UFC 319 с главным боем Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев состоится в ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США. Он стартует в 01:00 по московскому времени. Начало основного карда – в 05:00 мск.

11:46 Сергей Сорокин

🤔 Эрнандес посетит титульный бой между дю Плесси и Чимаевым

31-летний американский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе UFC, Энтони Эрнандес сообщил, что посетит титульный бой между чемпионом лиги в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и российским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Готов ли я лететь в Чикаго на UFC 319? Да, мне сказали, что будут меня там ждать. Мне нужен этот титул. Я занимаюсь боями только ради этого. Так что я обязательно посещу UFC 319», – приводит слова Эрнандеса MMA Junkie.

11:45 Сергей Сорокин

Полный кард турнира UFC 319

  • Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев;
  • Лерон Мёрфи – Аарон Пико;
  • Джефф Нил – Карлос Пратес;
  • Джаред Каннонье – Майкл Пейдж;
  • Тим Эллиотт – Кай Асакура;
  • Бобби Грин – Диего Феррейра;
  • Джеральд Миршерт – Михал Олексейчук;
  • Джессика Андраде – Лупита Годинес;
  • Чейз Хупер – Александр Эрнандес;
  • Эдсон Барбоза – Драккар Клозе;
  • Брайан Баттл – Нурсултон Рузибоев;
  • Карин Силва – Джей-Джей Олдрич.
