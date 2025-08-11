UFC 319: Чимаев добрался до титульника! Но на пути – опасный южноафриканец. LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, состоится грандиозный турнир – UFC 319. Фанаты с нетерпением ждут, когда в клетку в очередной раз выйдет Хамзат Чимаев. Ему предстоит титульный поединок против Дрикуса дю Плесси. Борз попытается с первой попытки стать чемпионом лучшей лиги на планете.

В соглавном событии вечера столкнутся британец Лерон Мёрфи и американец Аарон Пико. Изначально соперником Пико должен был стать Мовсар Евлоев. Но в итоге россиянин был вынужден сняться из-за повреждения. А дебютант получил нового оппонента.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.