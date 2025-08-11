Победы по вольной борьбе не помогут. Мокаев не делает шагов к возвращению в UFC

После ухода из UFC Мухаммад Мокаев неоднократно сообщал, что ему нужно одержать пару-тройку убедительных и ярких побед, чтобы вернуться. Даже увольняли бойца именно за отсутствие подобных поединков, о чём он сам рассказал на подкасте у Деметриуса Джонсона.

«Во-первых, против Манела я дрался по последнему бою в контракте, так что всё зависело от моего выступления. Мик Мэйнард, матчмейкер наилегчайшего дивизиона UFC, просил Дану Уайта сохранить дивизион, и он хотел более зрелищных бойцов. Для UFC зрелищные бойцы — это ударники с досрочными финишами. А я провёл семь боёв за два года — сделать вес в наилегчайшем дивизионе очень тяжело, и с каждым боем я всё больше уставал. У меня было четыре боя с бойцами из топ-15, и чем больше я дрался, тем меньше показывал зрелищности. Ты просто устаёшь от этого. Я начал с хороших выступлений, однако стал замедляться — просто не было прежнего голода. В голове была только цель — титул. Бой с Пантожей, и всё.

Я думал: «Пусть будет победа решением — неважно». Я дрался с Манелом по последнему бою в контракте, и, если бы я его нокаутировал — они бы точно переподписали меня и дали лучший контракт. Но я его не финишировал — и они не стали это делать. Мне сказали прямо: «Если хочешь новый контракт — выходи и рискуй, показывай шоу». Вот что мне говорили. Драка у отеля с Капе не способствовала подписанию нового контракта, однако это была не основная причина. Всё было из-за выступления. И я не считаю это справедливым, потому что мы — бойцы смешанных единоборств. В 23 года у меня был рекорд 7-0 в UFC. Они должны понимать: я не могу постоянно быть лучшей версией Мокаева — лететь с коленями в каждом бою. Иногда бои бывают «грязными». Это зависит и от соперника тоже. И я чувствовал, что меня собираются уволить», — объяснял Каратель.

Бой Мухаммада Мокаева и Манела Капе Фото: Ben Roberts Photo/Getty Images

С тех пор прошло чуть больше года, и пока Мокаев, хоть и побеждает на разных турнирах и в разных дисциплинах, больше распыляется, чем делает какие-то реальные шаги к возвращению в лучший ММА-промоушен мира. В минувшие выходные Мухаммад выступил по правилам вольной борьбы, встретившись в схватке с Анисом Екубовым, перспективным бойцом АСА. Схватки по борьбе, безусловно, могут быть интересными и зрелищными, но не для широкого зрителя. Мокаев победил, и такие выступления хороши для того, чтобы держать себя в тонусе и не покидать соревновательную среду, однако они никак не приближают Мухаммада к итоговой цели.

В ММА Каратель с момента увольнения из UFC провёл только два боя. Придушил Д’Арсе в первом раунде Джовинсента Со, вышедшего на коротком уведомлении, а потом выступил в легчайшем весе на турнире промоушена 971 FC и победил решением судей Томаса Ассиса. Между этими победами затерялось ещё и выступление в Karate Combat, где Мухаммад оформил технический нокаут ударом в корпус.

Всего этого маловато, чтобы заявлять о возвращении в UFC. Нокаут в Karate Combat – это здорово, но это специфичный промоушен, где, например, всех побеждают Робелис Деспанье и Сэм Алви, уходившие из UFC на серии поражений. Вряд ли успехи там будут высоко котироваться, поэтому Мокаеву стоит задуматься о каких-то регулярных выступлениях в полноценных ММА-промоушенах. Тем более он сам говорит, что ему нужны финиши: «Просто если я сделаю пару досрочных побед в ударке, они меня подпишут. Если бы мне было 30 лет, я, наверное, не пытался бы даже туда вернуться. Если бы они мне сказали: «Мы тебя никогда в жизни обратно не возьмём», то… Я тоже принципиальный человек. Не упомянул бы их нигде. Но они мне сказали: «Сделай пару досрочных побед, покажи, что ты набрал ударку, — и мы сядем и обсудим наши опции».

Получается, что с тех пор ударку Мокаев по большому счёту показал только там, где, кроме ударки, ничего и не может быть. А в остальном это два ММА-боя, схватка по грэпплингу и схватка по вольной борьбе. Не совсем вяжется с тем, что Мокаеву нужно для возвращения. Опять же, сама по себе борьба и упор на партер совсем не плохо, но в контексте Мокаева есть специфичные условия, чтобы он бился в стойке, однако мы этого не видим.

Мухаммад Мокаев Фото: Getty Images

Выходит, что Мухаммад не делает нужных шагов к возвращению, а время всё идёт. Если раньше Мокаев выглядел человеком, который способен расшевелить застой в наилегчайшем весе, то теперь там есть и другие яркие персонажи, такие как Джошуа Ван или Тацуро Таира, которые вполне с этим справляются. А в легчайшем весе, куда вроде метит Мокаев, тоже достаточно перспективных бойцов. Сам же Мухаммад пока просто заявляет о желании вернуться, но по большому счёту стоит на месте.