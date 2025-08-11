RCC Fair Fight: Петросян перезагружается после UFC. Его проверит на прочность Халк! LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
16 августа состоится первая часть масштабного спортивного фестиваля, украшением которого станет турнир RCC Fair Fight 32. Организаторы подготовили огромное количество ярких противостояний. В соглавном событии сойдутся два бойца, которые в своё время приглашались в UFC. Один даже выступал на протяжении долгого времени, но уже покинул лучшую лигу на планете. По правилам кикбоксинга зарубятся Армен Петросян и Иван Штырков.
Главным событием турнира станет титульный бой в тяжёлом весе между претендентами Никитой Козловым и Никитой Варягом. Бойцам предстоит провести пять раундов за главный титул RCC Fair Fight и определить первого номера рейтинга P4P организации.
👀 Армен Петросян высказался о возможном поединке с Александром Шлеменко в России
Бывший боец UFC Армен Петросян дал свой комментарий по поводу потенциального поединка против экс-чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
«Для меня это очень интересный поединок. Если он состоится, думаю, у нас получится очень интересный бой», – приводит слова Петросяна пресс-служба RCC.
Где смотреть турнир с боем Армен Петросян – Иван Штырков
Трансляция турнира будет доступна на телеканале UDAR. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🚘 Иван Штырков рассказал, как жил в машине
Известный российский тяжеловес ММА Иван Штырков поведал о том, как был вынужден буквально жить в машине из-за загруженного рабочего графика на заре своей карьеры.
«10 лет назад у меня не было собственного зала, той академии, где я тренируюсь уже семь лет. Мой путь начинался совсем иначе. Да, были времена, когда я буквально жил в машине между тренировками.
Жил тогда с родителями за городом — 30 минут езды без пробок по пустой трассе. График был жёсткий: утренние тренировки в одном зале, потом персональные занятия с Денисом Войновым, который ставил мне ударную технику. Это были мои первые по-настоящему индивидуальные тренировки.
Так продолжалось около года: утром тренировка, потом домой, переодеться, перекусить — и снова в путь.
В какой-то момент я понял, что проще не ездить домой. После утренней тренировки покупал еду в магазине, ехал к залу Дениса, делал дела, потом спал в машине — на заднем сиденье или откинув переднее кресло», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.
Дата и время турнира с боем Петросян – Штырков
16 августа состоится первая часть масштабного спортивного фестиваля, украшением которого станет турнир RCC Fair Fight 32. Он стартует в 13:00 по московскому времени. Начало основного карда – 15:00 мск.
🤔 Пётр Ян дал совет Штыркову перед боем с Петросяном по правилам кикбоксинга
Экс-чемпион UFC и боец клуба «Архангел Михаил» россиянин Пётр Ян высказался о кикбоксерском поединке соотечественника Ивана Штыркова и армянина Армена Петросяна, который состоится 16 августа в Екатеринбурге.
«Ваня дрался с топовыми кикбоксерами в формате три раунда по три минуты, и уже есть с чем сравнивать. Но с Петросяном, я думаю, немного посложнее будет. Он боец смешанных единоборств, и он дрался и тренировался под раунды по пять минут. Плюс он более подготовлен к работе, когда надо повязаться – всё равно, в кикбоксинге это не у всех есть. Ване надо быть готовым к этому, если заходить вот в эти моменты, в клинч, там нужно быть начеку, чтобы никакой локоть не пропустить, ещё какой-то удар. Я думаю, Ивану надо брать своей мощностью с первого раунда, не стараться переиграть его по очкам. Наоборот, как всегда, создавать своё давление, прессинг. От этого очень многие люди и устают.
И у меня, мои соперники уставали не от того, что я много бил, а от того, что ты всегда даёшь давление, висишь на нём. Соперник постоянно чувствует себя в боевой угрозе. Нужно дать давление, прессинг и разбивать по этажам, корпус нагружать, по ногам бить, поднимать давление и постоянно быть инициативным, каждый раунд забирать давлением своим», — сказал Ян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.
Полный кард турнира с боем Армен Петросян – Иван Штырков
- Никита Козлов – Никита Иванов;
- Иван Штырков – Армен Петросян;
- Владимир Тулаев – Алексей Ульянов;
- Игорь Загайнов – Александр Подмарёв;
- Максим Бакланов – Андрей Жуковский;
- Наби Гаджиев – Данила Карымов;
- Дмитрий Дмитриев – Фирдавс Наимов;
- Денис Бурматов – Адай Мостафа Ахмед;
- Масуд Минай – Хирамагомед Алиев.