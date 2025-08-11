RCC Fair Fight: Петросян перезагружается после UFC. Его проверит на прочность Халк! LIVE

🚘 Иван Штырков рассказал, как жил в машине

Известный российский тяжеловес ММА Иван Штырков поведал о том, как был вынужден буквально жить в машине из-за загруженного рабочего графика на заре своей карьеры.

«10 лет назад у меня не было собственного зала, той академии, где я тренируюсь уже семь лет. Мой путь начинался совсем иначе. Да, были времена, когда я буквально жил в машине между тренировками.

Жил тогда с родителями за городом — 30 минут езды без пробок по пустой трассе. График был жёсткий: утренние тренировки в одном зале, потом персональные занятия с Денисом Войновым, который ставил мне ударную технику. Это были мои первые по-настоящему индивидуальные тренировки.

Так продолжалось около года: утром тренировка, потом домой, переодеться, перекусить — и снова в путь.

В какой-то момент я понял, что проще не ездить домой. После утренней тренировки покупал еду в магазине, ехал к залу Дениса, делал дела, потом спал в машине — на заднем сиденье или откинув переднее кресло», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.