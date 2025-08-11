Жил в комнате метр на метр, были подозрения на рак. Путь Чимаева к мечте

В ночь на 17 августа в Чикаго, США пройдёт турнир UFC 319. Главным событием вечера станет титульный поединок в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Дрикусом дю Плесси.

: Ахмат ММА Прозвище: Борз

От Чимаева ещё после дебюта ждали, что он быстро доберётся до титульного поединка. Борз и сам заявлял о намерении выиграть три пояса. Но в итоге путь к мечте сильно затянулся, были и болезни, и другие проблемы. Тем не менее теперь Хамзат в шаге от пояса. Самое время вспомнить, как именно он к этому пришёл.

Путь Чимаева в ММА, жизнь в спортзале

Чимаев с 2013 года жил в Швеции. Там он занимался вольной борьбой в городе Кальмар и, как рассказывали тренеры, в своей весовой категории не оставлял никому ни шанса. Хамзата хвалили за то, что он не боялся пробовать новые вещи, и за невероятный атлетизм. Чимаев даже становился чемпионом Швеции по борьбе в двух весовых категориях. И, как это часто бывает, занятия спортом шли в паре с работой: сначала была птицефабрика, потом будущий боец UFC попробовал себя охранником в клубе. Спустя некоторое время Борз посетил Стокгольм, где зашёл в зал Allstars, в котором занимались местные топ-бойцы Александр Густафссон, Илир Латифи и другие. Хамзат загорелся ММА и перебрался в столицу Швеции.

На протяжении трёх лет Чимаев жил в том же зале, где и тренировался. Как рассказывал Мухаммад Мокаев, которому в своё время довелось погостить у Хамзата в Стокгольме: «В 2018-м я был на его бое в Бахрейне. Кажется, у него ещё был рекорд 3-0. Я тогда как раз выиграл чемпионат мира, и он мне сказал: «Хватит в любителях драться, это уже нелегально». Он очень простой пацан. Когда я прилетел в Стокгольм, пригласил меня и мою команду на ужин. Еду сам на стол ставил. Живёт в той же комнате, что и раньше, — в зале. Комната метр на метр, кровать, тумбочка — и всё».

Чимаев в 2017 году выиграл три боя в ММА по любителям и перешёл в профессионалы уже в следующем году. За 11 месяцев Хамзат оформил пять досрочных побед, лишь раз зайдя во второй раунд. В том числе Борз нокаутировал Икрама Алискерова, который тоже сейчас в UFC. В октябре 2019 года Чимаев добавил в рекорд шестую победу и должен был драться за пояс Brave CF, но в дело вмешалась пандемия, а потом на горизонте появилась возможность перейти в UFC.

Дебют в UFC, исторический рекорд, подозрение на рак

В июле 2020 года Чимаев ярко ворвался в UFC. О бое с Джоном Филлипсом Борз узнал в последний момент, но это ему ничуть не помешало. Хамзат весь первый раунд утрамбовывал валлийца в канвас, но не финишировал. Судьи оценили этот раунд так: 10-8, 10-8, 10-7. А уже в начале второй пятиминутки Чимаев оформил финиш и забрал бонус за выступление вечера. Уже через 10 дней Хамзат вернулся в октагон и забил в партере Риса Макки уже в первом раунде, снова получив бонус. Это стало рекордом UFC — никто в новейшей истории не одерживал две победы за столь короткий промежуток времени.

Следующий бой Чимаева прошёл в сентябре против Джеральда Миршерта. Хамзат заявил, что выходит «убить», и нокаутировал соперника за 17 секунд, даже не прибегнув к борьбе. И снова это принесло бонус. К тому времени Чимаев уже переехал из комнатки в зале: сначала в отель, потом – на квартиру. Казалось бы, такой сумасшедший старт открывает большие возможности перед Хамзатом. К тому же в руководстве UFC тоже были очень впечатлены бойцом и настойчиво хотели свести Борза с Леоном Эдвардсом из топ-3 дивизиона. Британца даже исключали из рейтингов за отказ от этого боя, но в итоге у Чимаева возникли проблемы со здоровьем, и карьеру пришлось приостановить.

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

В марте 2021 года Хамзат объявил, что завершает карьеру, так как возникли осложнения после перенесённой коронавирусной инфекции. Спустя три недели Чимаев заявил, что возвращается. Позже боец объяснял, что с ним происходило: «Это было трудное время. Однажды врач подошёл ко мне и сказал: «У тебя рак». Именно поэтому я объявил об уходе из спорта. Я не знал, что сказать семье, не знал, что сказать людям. Потом мы провели ещё одно обследование, и врач сказал, что рака нет. Однако я не переставал кашлять кровью. Если врач что-то говорит тебе, это в любом случае остаётся в твоей голове. Я приходил домой, кашлял кровью и думал, что мне конец».

В итоге всё обошлось и в октябре 2021 года Хамзат вернулся.

Возвращение Хамзата, приостановка визы и долгий забег к титульному бою

Первым соперником Чимаева после камбэка стал китаец Ли Цзинлян. Бойцы активно использовали трэш-ток, но в октагоне было уничтожение. Борз быстро пошёл в борьбу, успевал даже переговариваться с Даной Уайтом, пока заправлял ноги, и в итоге задушил Ли до отключки. Лучше возвращения и быть не могло. Хамзат ворвался в топ-15 и получил соперника из топ-5 в лице Гилберта Бёрнса. До боя с бразильцем Борз впечатлял безумной статистикой — за четыре поединка он пропустил всего один удар.

С Бёрнсом пришлось помучиться и впервые в карьере дойти до решения судей. Более того, Чимаев даже побывал во флеш-нокдауне. Тем не менее Хамзат победил и отправился в топ-5 дивизиона. Правда, вместо титульного боя ему дали поединок с Нейтом Диазом. Во многом для того, чтобы ещё больше раздуть хайп вокруг фигуры Чимаева. Однако турнир UFC 279 выдался скандальным. Хамзат провалил вес, устроил потасовку с Диазами, бой в итоге отменили и кард экстренно пересобирали. Соперником Борза стал Кевин Холланд, которого он без проблем переехал.

Хамзат Чимаев Фото: Getty Images

«Я тут самый опасный. Я иду за всеми. Я всех убью. Мне плевать. Я убил этого парня. Я готов биться со всеми, с каждым. Я здесь. Я не собираюсь умирать из-за того, что не сделал вес. Я всё заберу у вас, ребята. Я весил меньше, но врач сказал, что мне нужно попить воду, витамины и всё такое. Они позволили мне это сделать, и тогда мы поняли, что я буду биться с этим парнем. Так что я немного добрал до его веса. У меня был не такой большой перевес. Мне плевать, какой у кого пояс. Я чёрный пояс в UFC. У меня лучший тренер по боксу, я лучший боксёр. Я — Майк Тайсон, я — Мохаммед Али. Я буду биться в обоих дивизионах. Возьму оба пояса и потом поднимусь».

Тогда в дело вмешались другие проблемы. Во-первых, Чимаеву пришлось покинуть полусредний дивизион и подниматься выше. А ещё Хамзат подозрительно перестал появляться в США. От разных источников сообщалось, что Борзу запрещено въезжать в Америку. Сам он говорил, что ему просто не нужно в США, поэтому и не летит туда. В октябре 2024 года Чимаев должен был биться с Пауло Костой, но бразилец снялся с поединка, и на замену вышел Камару Усман. Хамзат почти финишировал экс-чемпиона в первом раунде, однако тот переломил ход боя. В итоге всё закончилось победой Чимаева решением, но многие заговорили о слабом кардио бойца.

Следующим шагом Хамзата стал Роберт Уиттакер. Бой назначили на июнь 2024-го в Саудовской Аравии, однако Чимаев снялся из-за болезни. А в октябре того же года поединок всё же состоялся. Борз оформил уничтожение в лучших традициях своей же версии 2020-2021 годов. Уиттакер просто выживал, а потом ему буквально вдавили нижнюю челюсть внутрь во время болевого, и австралиец сдался.

Путь Чимаева к мечте и статусу суперзвезды был долгим и тернистым. Но сейчас Хамзат дошёл до момента, где осталось сделать лишь один шаг. Для этого нужно разобраться с Дрикусом дю Плесси. Большой вызов для Борза. Однако он точно по силам Чимаеву.