«Похож на талантливого любителя». Дю Плесси — самый «корявый» чемпион UFC

В ночь с 16 на 17 августа в Чикаго, США, состоится масштабный турнир UFC 319. В главном событии вечера зрители увидят долгожданный титульный поединок в среднем весе между обладателем пояса Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым.

Имя : Дрикус дю Плесси

: Дрикус дю Плесси Дата рождения : 14 января 1994 года

: 14 января 1994 года Место рождения : Велком, Фри-Стейт, ЮАР

: Велком, Фри-Стейт, ЮАР Рост : 185 см

: 185 см Размах рук : 193 см

: 193 см Рекорд : 23-2

: 23-2 Весовая категория : средняя

: средняя Место в дивизионе : чемпион

: чемпион Команда : Team CIT

: Team CIT Прозвище: Stillknocks.

Всегда андердог

Интересно, что на этот бой Чимаев выходит явным фаворитом, многие эксперты тоже видят Борза победителем предстоящего поединка. Но интересно ещё и то, что Дрикус практически во всех своих последних противостояниях выходил в статусе андердога. Букмекеры не предполагали его успех в поединке с Робертом Уиттакером, ставили фаворитом Шона Стрикленда в их первом бою, верили в Исраэля Адесанью, однако во всех этих противостояниях дю Плесси побеждал. Чем удивил многих .

«Искренне не понимаю, как дю Плесси продолжает побеждать. У него такой несобранный стиль, он похож на талантливого любителя. Очень грязная техника, такой стиль мне не нравится. Но он побеждает! Никто не может ему помешать добраться до результата. Ещё недавно я бы точно выбрал Хамзата. Однако каким-то образом дю Плесси выигрывает», — сказал боец UFC Майкл Пейдж в подкасте Ариэля Хельвани.

Дзюдо, кикбоксинг, ММА

Дрикус с раннего детства занимается единоборствами. Сначала это было дзюдо, в 14 лет он увлёкся кикбоксингом. Но быстро смекнул, что в кикбоксинге особо не заработаешь, и решил перебраться в смешанные единоборства, несмотря на успехи: он был чемпионом WAKO среди юношей в 2012 году. В профессиональных ММА он дебютировал у себя на родине в Южной Африке год спустя и менее чем за 12 месяцев одержал четыре победы, выйдя на титульный бой в промоушене EFC Africa. Правда, проиграл будущему бойцу UFC Гаррету Маклеллану.

Первое поражение в карьере не сломило Дрикуса, а, напротив, добавило ему мотивации. Следующие семь поединков он выиграл досрочно – шесть раз удушающим приёмом и один раз нокаутом. Дю Плесси ярко проявлял себя и в стойке, и в партере, завоевал два чемпионских пояса EFC в полусреднем и среднем дивизионах и ушёл на «повышение» — в польскую лигу KSW, где в первом же поединке вырубил Роберто Солдича и стал чемпионом в полусреднем весе. Правда, через полгода Солдич вернул долг и нокаутировал дю Плесси – это было второе и последнее на данный момент поражение южноафриканца: он не проигрывает почти семь лет.

Самая длинная победная серия

В UFC Дрикус оказался в 2020 году с рекордом 14-2, причём дю Плесси к тому моменту ни разу не добирался до судейского решения: все его бои до лучшей лиги мира заканчивались досрочно. Южноафриканец нокаутировал Маркуса Переса и Тревина Джайлса, с тех пор уровень оппозиции у Дрикуса возрастал, но он продолжал побеждать. Он «задушил» Даррена Тилла, заставил угол Дерека Брансона спасать своего бойца от избиения. Ну а во многом неожиданная победа над Робертом Уиттакером заставила принять тот факт, что с дю Плесси нужно считаться и он новая звезда дивизиона.

Дрикус дю Плесси Фото: Chris Unger/Getty Images

Дальше дю Плесси разобрался с Шоном Стриклендом, забрав у него пояс, финишировал Исраэля Адесанью и ещё раз одолел Стрикленда. Помните, как восхищались Хамзатом Чимаевым, когда он только залетел в UFC и сносил соперников одного за одним? Так вот, с момента дебюта Борз одержал восемь побед, шесть из них – досрочно. Дрикус пришёл в UFC на несколько месяцев позже, за это время выиграл девять поединков, шесть – досрочно. И если посмотреть на резюме Хамзата и Дрикуса, то у южноафриканца оно выглядит более внушительным.

Да, дю Плесси – самый неординарный чемпион UFC из ныне действующих. У него «корявая» техника, в этом с Майклом Пейджем сложно не согласиться, у него нет каких-то изысков в партере, где он побеждает в основном за счёт физической силы удушением сзади или гильотиной. Но этого ему хватает для того, чтобы быть чемпионом. У него крепкая челюсть, чтобы рубиться в стойке даже с Уиттакером и Адесаньей, и, конечно, бездонное кардио, которое является главным оружием Дрикуса. Он постоянно прессингует, постоянно выбрасывает удары и крайне активен на протяжении даже 25 минут. Чего нельзя сказать про Чимаева, который ещё никогда не заходил в чемпионские раунды.

Дрикуса точно не стоит недооценивать. Этот нестандартный и крепкий боец из 23 своих побед 20 одержал досрочно, причём делал это как в стойке, так и в партере. Многие называют его случайным чемпионом, но невозможно «случайно» иметь в своём активе самую длинную победную серию в дивизионе. Дю Плесси уже доказал свою состоятельность и в ближайшие выходные сделает всё, чтобы в очередной раз удивить бойцовский мир.