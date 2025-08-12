Нганну и PFL — провал? В промоушене уже недовольны своей суперзвездой

В 2023 году Фрэнсис Нганну, будучи одной из больших звёзд UFC, покинул промоушен, несмотря на все уговоры остаться. А уже в мае того же года тяжеловес подписался в PFL, после чего выдал несколько панчей в адрес предыдущих боссов. А вот в новом пристанище Нганну, по его же словам, обрёл всё желаемое: достойные гонорары и для себя, и для соперников, возможность провести поединок по боксу и ключевую роль в новом подразделении PFL Africa.

Нганну действительно получил возможность очень хорошо заработать и сделал это, проведя поединки с суперзвёздами Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа. Параллельно Фрэнсис активно светился на мероприятиях PFL, а однажды даже устроил битву взглядов с заглянувшим на ивент Джоном Джонсом. Всё это давало руководству PFL возможность при необходимости вытащить козырь и сказать, что лучший тяжеловес мира находится именно в их организации. Правда, за два с лишним года мы только один раз увидели Нганну в клетке ММА, когда он бился с Ренаном Феррейрой . Да, получилось здорово, но в PFL закономерно столкнулись с проблемой — Фрэнсису не с кем биться. Денис Гольцов, Вадим Немков, Олег Попов — все эти люди неинтересны публике за океаном, а других просто нет.

Отсюда получился очередной простой, во время которого максимум, что мы слышали от PFL — они выразили желание провести свой турнир в Белом доме на разогреве у UFC и свести там Нганну с Немковым. Зато на этом фоне вдруг начали появляться разговоры о камбэке Фрэнсиса в UFC. Сначала журналист Джон Нэш сообщил, что в марте 2025-го контракт камерунца с PFL подходит к концу, и если хотя бы одна из сторон не согласна продлевать соглашение, то боец становится свободным агентом. Чуть позже тренер Нганну Эрик Никсик стал рассуждать о возможном возвращении Нганну в UFC и отметил, что это вполне возможно. А сам экс-чемпион появился на сцене в экипировке промоушена, когда сопровождал на церемониальное взвешивание Камару Усмана. Пока в этом направлении всё тихо, но, вероятно, это тот случай, когда дыма без огня не бывает.

А теперь явное недовольство продемонстрировали и в PFL. Дело в том, что по протекции Нганну было запущено направление PFL Africa и прошли уже два турнира. А Фрэнсис даже не подумал на них появиться, да и в целом его уже давно не видно на ивентах. Поэтому руководитель лиги Донн Дэвис не стал скрывать разочарование: «Почему Фрэнсиса не было — нужно спросить у него. Я не собираюсь скрывать, я ожидал его увидеть. Это ведь была часть его видения: чтобы бойцам не приходилось покидать континент, как это сделал он. Мы работали над этим два года. Я прямой человек и говорю что думаю — я разочарован» .

Фрэнсис Нганну на турнире PFL Фото: Mohammed Saad/Getty Images

По сути, Дэвис прямым текстом указывает, что Нганну не ценит тех усилий, которые лига прилагает ради него. Однако наверняка и Нганну есть что сказать. Дэвис не раз и не два анонсировал, что лига будет проводить так называемые супертурниры и привлекать туда своих главных звёзд, включая Нганну. В итоге мы видим, что у PFL банально некого свести с Фрэнсисом. А ему почти 39 лет. Да, не самый критичный возраст для тяжеловеса, но очевидно, что с каждым месяцем Нганну всё дальше от пика.

На выходе получилась ситуация, в которой обе стороны недовольны союзом, который изначально заявлялся как многообещающий. Однако Нганну получил больше — бои в боксе принесли ему огромные гонорары, и, возможно, он ещё вернётся на ринг ради денежного поединка. А вот PFL обрела только хороший инфоповод (на первое время), один бой с участием Фрэнсиса, который раскручивали как нечто межгалактическое, и африканское подразделение, которое тоже нужно содержать. Такой союз выглядит настоящим провалом, уж слишком маленький выхлоп при возможностях, которое даёт имя Нганну. А публичные заявление о разочаровании бойцом тоже не сулят ничего хорошего.

Для болельщиков и, наверное, самого Нганну идеальным вариантом стало бы возвращение в UFC. Это сложно, но точно возможно. К тому же Фрэнсис до сих пор называет себя линейным чемпионом в тяжёлом весе. Так почему не устроить бой с Томом Аспиналлом? Ничего более крупного Нганну в карьере уже не получит, а в PFL вряд ли смогут выжать из сотрудничества с камерунцем что-то большее, чем есть сейчас.