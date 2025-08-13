Чимаев действительно зарабатывает больше чемпионов? Всё о гонорарах звёзд UFC 319

В ночь на 17 августа в Чикаго, США, пройдёт турнир UFC 319. Главным событием вечера станет титульный бой в средней весовой категории между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. Для южноафриканца это уже третья защита пояса, но он подходит к поединку в статусе андердога. Более того, Чимаев многими считается гораздо большей звездой в ММА, чем Дрикус.

Пять лет назад казалось, что Хамзат очень быстро доберётся до титульного противостояния, однако это случилось только сейчас. Впрочем, сам Борз по этому поводу не переживал: «В UFC обещали титульный поединок после боя с Бёрнсом. Я его не увидел. Так было и после боя с Усманом. Но я доволен тем, сколько зарабатываю. Я зарабатываю больше, чем многие чемпионы. Жизнь хороша».

Действительно ли Хамзат получает большие деньги? Разумеется, надо делать поправку на то, что крайне редко в открытый доступ попадают официальные данные, поэтому приходится ориентироваться на инсайды, цитаты и расчёты. Согласно порталу MMA Salaries, общий заработок Чимаева за каждый отдельно взятый бой лишь раз оказался ниже $ 100 тыс. — после дебютного боя с Джоном Филлипсом. Борз получил не самые большие деньги за выход и победу ($ 16 тыс. + $ 16 тыс.), но был ещё и бонус в $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. Уже через 10 дней Хамзат вернулся в октагон и бился с Рисом Макки. Там базовые цифры подскочили почти в два раза — $ 30 тыс. за выход и столько же за победу, плюс снова бонус за лучшее выступление вечера. И спустя два месяца Чимаев оформил ещё одну победу — над Джеральдом Миршертом. Это принесло Чимаеву $ 50 тыс. за выход, $ 50 тыс. за победу и $ 50 тыс. за лучшее выступление. Итого за два месяца в UFC Борз ориентировочно заработал больше $ 300 тыс.

Хамзат Чимаев Фото: Chris Unger/GettyImages

Следующие бои Чимаев проводил уже с рейтинговыми бойцами. Сначала встретился с китайцем Ли Цзинляном. Финиш в первом раунде – и банковский счёт Хамзата пополнился на $ 230 тыс. с учётом очередного бонуса в $ 50 тыс. А вот за бой с Гилбертом Бёрнсом даже базовая выплата была $ 150 тыс. Столько же Чимаев получил за победу. И бонус за лучший бой вечера. После этих побед Борз должен был возглавить номерной турнир UFC 279. Это, разумеется, положительно отразилось на финансах. По данным MMA Salaries, бой с Кевином Холландом принёс Хамзату $ 1 млн. И это при том, что Чимаев не сделал вес и не подрался с Нейтом Диазом, как изначально было задумано. Сам Хамзат тогда говорил, что хотел отдать Диазу весь свой гонорар, чтобы тот вышел на бой с ним, и подчеркнул, что это было почти $ 2 млн.

Последние два боя Чимаев проводил против бывших чемпионов UFC с действительно громкими именами. Перед боем с Камару Усманом (изначально соперником Чимаева был Пауло Коста) Хамзат подписал новый контракт с промоушеном на семь поединков. The Sports Daily сообщал, что за выход на бой с Камару Борз получил $ 506 тыс. MMA Salaries отмечал, что Хамзат получил базовые $ 750 тыс., а общий заработок за поединок с Усманом составил $ 1,6 млн. Причём там учитывались и отчисления от PPV. А сам Чимаев, рассуждая о возможных семи боях по новому контракту, проронил фразу, что это принесёт ему порядка $ 20 млн. В среднем выходит по $ 2,8 млн за бой, однако непонятно, учитываются ли бонусы за победу, отчисления от PPV и спонсорские выплаты. Плюс часто в контрактах прописывается повышение гонораров за каждый следующий поединок.

За бой с Робертом Уиттакером Чимаев, по информации Sporty Salаries, заработал $ 1,52 млн: $ 500 тыс. – за выход, $ 100 тыс. – за победу, $ 50 тыс. – за лучшее выступление вечера, $ 850 тыс. — от PPV и остальное – от спонсоров. Не первый источник, указывающий, что у Чимаева есть процент от PPV, хотя он не чемпион и на тот момент даже не бился в титульниках. Но, к слову, MMA Salaries указывает, что победа над Уиттакером суммарно принесла Чимаеву примерно $ 1,05 млн. А за бой с Дрикусом дю Плесси, по информации Sportskeeda, Хамзат получит рекордные для себя $ 1,8 млн .

Что касается самого дю Плесси, то он дебютировал в UFC чуть позже Чимаева. Первые поединки не принесли Дрикусу больших денег. Южноафриканец нокаутировал сначала Маркуса Переса, а затем Тревина Джайлса. Суммарно эти победы с учётом одного бонуса за лучшее выступление вечера принесли дю Плесси чуть больше $ 100 тыс. А за следующий поединок с Брэдом Таваресом боец заработал около $ 50 тыс.

Дальше последовал подъём и с точки зрения оппозиции, и с точки зрения гонораров. Дрикус начал биться с бойцами из топ-15. Поединки с Дереком Брансоном и Дарреном Тиллом, где у дю Плесси были серьёзные проблемы, принесли будущему чемпиону порядка $ 700 тыс. А дальше был претендентский бой с Робертом Уиттакером, где Дрикус устроил апсет и заработал ещё $ 250 тыс. с учётом бонуса за выступление вечера. А уже первый титульник с Шоном Стриклендом, по данным MMA Salaries, позволил дю Плесси заработать более $ 600 тыс.

Дальше были две успешные защиты пояса. Сначала южноафриканец встретился с бывшим чемпионом и суперзвездой дивизиона Исраэлем Адесаньей. Портал Sporty Salaries сообщал, что дю Плесси получил за победу над Иззи почти $ 2 млн, из которых $ 500 тыс. были гарантированы за выход, а ещё $ 1,3 млн принесли продажи PPV. Затем был реванш со Стриклендом и почти $ 3 млн с учётом PPV. Теперь, по информации Sportskeeda, дю Плесси заработает ещё $ 3 млн за бой с Чимаевым .

Дрикус дю Плесси Фото: Jeff Bottari/GettyImages

В любом случае и Чимаев, и дю Плесси заработают самые большие деньги в карьере на ближайшем турнире. И это вполне заслуженно. Первый считается одной из самых больших звёзд лиги, о чём не раз говорил и Дана Уайт, другой входит в топ-5 рейтинга pound-for-pound. Свои деньги они получают заслуженно и скоро в очередной раз это подтвердят.

