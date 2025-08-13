Скидки
Гонорары Хамзата Чимаева и Дрикуса дю Плесси за бой 17 августа 2025, UFC 319, сколько заработают

Чимаев действительно зарабатывает больше чемпионов? Всё о гонорарах звёзд UFC 319
Яхья Гасанов
Всё о гонорарах звёзд UFC 319
Аудио-версия:
Комментарии
Дю Плесси с этим не согласен.

В ночь на 17 августа в Чикаго, США, пройдёт турнир UFC 319. Главным событием вечера станет титульный бой в средней весовой категории между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. Для южноафриканца это уже третья защита пояса, но он подходит к поединку в статусе андердога. Более того, Чимаев многими считается гораздо большей звездой в ММА, чем Дрикус.

UFC 2025. UFC 319, Чикаго, США
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев
17 августа 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Дрикус дю Плесси
Не началось
Хамзат Чимаев

Пять лет назад казалось, что Хамзат очень быстро доберётся до титульного противостояния, однако это случилось только сейчас. Впрочем, сам Борз по этому поводу не переживал: «В UFC обещали титульный поединок после боя с Бёрнсом. Я его не увидел. Так было и после боя с Усманом. Но я доволен тем, сколько зарабатываю. Я зарабатываю больше, чем многие чемпионы. Жизнь хороша».

Действительно ли Хамзат получает большие деньги? Разумеется, надо делать поправку на то, что крайне редко в открытый доступ попадают официальные данные, поэтому приходится ориентироваться на инсайды, цитаты и расчёты. Согласно порталу MMA Salaries, общий заработок Чимаева за каждый отдельно взятый бой лишь раз оказался ниже $ 100 тыс. — после дебютного боя с Джоном Филлипсом. Борз получил не самые большие деньги за выход и победу ($ 16 тыс. + $ 16 тыс.), но был ещё и бонус в $ 50 тыс. за лучшее выступление вечера. Уже через 10 дней Хамзат вернулся в октагон и бился с Рисом Макки. Там базовые цифры подскочили почти в два раза — $ 30 тыс. за выход и столько же за победу, плюс снова бонус за лучшее выступление вечера. И спустя два месяца Чимаев оформил ещё одну победу — над Джеральдом Миршертом. Это принесло Чимаеву $ 50 тыс. за выход, $ 50 тыс. за победу и $ 50 тыс. за лучшее выступление. Итого за два месяца в UFC Борз ориентировочно заработал больше $ 300 тыс.

Хамзат Чимаев

Хамзат Чимаев

Фото: Chris Unger/GettyImages

Следующие бои Чимаев проводил уже с рейтинговыми бойцами. Сначала встретился с китайцем Ли Цзинляном. Финиш в первом раунде – и банковский счёт Хамзата пополнился на $ 230 тыс. с учётом очередного бонуса в $ 50 тыс. А вот за бой с Гилбертом Бёрнсом даже базовая выплата была $ 150 тыс. Столько же Чимаев получил за победу. И бонус за лучший бой вечера. После этих побед Борз должен был возглавить номерной турнир UFC 279. Это, разумеется, положительно отразилось на финансах. По данным MMA Salaries, бой с Кевином Холландом принёс Хамзату $ 1 млн. И это при том, что Чимаев не сделал вес и не подрался с Нейтом Диазом, как изначально было задумано. Сам Хамзат тогда говорил, что хотел отдать Диазу весь свой гонорар, чтобы тот вышел на бой с ним, и подчеркнул, что это было почти $ 2 млн.

Последние два боя Чимаев проводил против бывших чемпионов UFC с действительно громкими именами. Перед боем с Камару Усманом (изначально соперником Чимаева был Пауло Коста) Хамзат подписал новый контракт с промоушеном на семь поединков. The Sports Daily сообщал, что за выход на бой с Камару Борз получил $ 506 тыс. MMA Salaries отмечал, что Хамзат получил базовые $ 750 тыс., а общий заработок за поединок с Усманом составил $ 1,6 млн. Причём там учитывались и отчисления от PPV. А сам Чимаев, рассуждая о возможных семи боях по новому контракту, проронил фразу, что это принесёт ему порядка $ 20 млн. В среднем выходит по $ 2,8 млн за бой, однако непонятно, учитываются ли бонусы за победу, отчисления от PPV и спонсорские выплаты. Плюс часто в контрактах прописывается повышение гонораров за каждый следующий поединок.

За бой с Робертом Уиттакером Чимаев, по информации Sporty Salаries, заработал $ 1,52 млн: $ 500 тыс. – за выход, $ 100 тыс. – за победу, $ 50 тыс. – за лучшее выступление вечера, $ 850 тыс. — от PPV и остальное – от спонсоров. Не первый источник, указывающий, что у Чимаева есть процент от PPV, хотя он не чемпион и на тот момент даже не бился в титульниках. Но, к слову, MMA Salaries указывает, что победа над Уиттакером суммарно принесла Чимаеву примерно $ 1,05 млн. А за бой с Дрикусом дю Плесси, по информации Sportskeeda, Хамзат получит рекордные для себя $ 1,8 млн.

Что касается самого дю Плесси, то он дебютировал в UFC чуть позже Чимаева. Первые поединки не принесли Дрикусу больших денег. Южноафриканец нокаутировал сначала Маркуса Переса, а затем Тревина Джайлса. Суммарно эти победы с учётом одного бонуса за лучшее выступление вечера принесли дю Плесси чуть больше $ 100 тыс. А за следующий поединок с Брэдом Таваресом боец заработал около $ 50 тыс.

Дрикус дю Плесси Подробнее

Дальше последовал подъём и с точки зрения оппозиции, и с точки зрения гонораров. Дрикус начал биться с бойцами из топ-15. Поединки с Дереком Брансоном и Дарреном Тиллом, где у дю Плесси были серьёзные проблемы, принесли будущему чемпиону порядка $ 700 тыс. А дальше был претендентский бой с Робертом Уиттакером, где Дрикус устроил апсет и заработал ещё $ 250 тыс. с учётом бонуса за выступление вечера. А уже первый титульник с Шоном Стриклендом, по данным MMA Salaries, позволил дю Плесси заработать более $ 600 тыс.

Дальше были две успешные защиты пояса. Сначала южноафриканец встретился с бывшим чемпионом и суперзвездой дивизиона Исраэлем Адесаньей. Портал Sporty Salaries сообщал, что дю Плесси получил за победу над Иззи почти $ 2 млн, из которых $ 500 тыс. были гарантированы за выход, а ещё $ 1,3 млн принесли продажи PPV. Затем был реванш со Стриклендом и почти $ 3 млн с учётом PPV. Теперь, по информации Sportskeeda, дю Плесси заработает ещё $ 3 млн за бой с Чимаевым.

Дрикус дю Плесси

Дрикус дю Плесси

Фото: Jeff Bottari/GettyImages

В любом случае и Чимаев, и дю Плесси заработают самые большие деньги в карьере на ближайшем турнире. И это вполне заслуженно. Первый считается одной из самых больших звёзд лиги, о чём не раз говорил и Дана Уайт, другой входит в топ-5 рейтинга pound-for-pound. Свои деньги они получают заслуженно и скоро в очередной раз это подтвердят.

Если у вас не отображается опрос, вы можете проголосовать по ссылке.

Комментарии
