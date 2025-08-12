Альварес — Кроуфорд: впереди бой года! Остановит ли Канело непобеждённого американца? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, на арене «Allegiant Stadium» состоится яркий боксёрский вечер. Его украшением станет поединок, в котором сойдутся мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.

Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.