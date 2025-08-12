Альварес — Кроуфорд: впереди бой года! Остановит ли Канело непобеждённого американца? LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
В ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, на арене «Allegiant Stadium» состоится яркий боксёрский вечер. Его украшением станет поединок, в котором сойдутся мексиканец Сауль Альварес и американец Теренс Кроуфорд. На кону будут стоять титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF, WBA (Super) и The Ring.
Кроуфорд в последнем поединке, который состоялся 3 августа 2024 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), разделил ринг с представителем Узбекистана Исраилом Мадримовым. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американского атлета единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
Альварес, в свою очередь, в последнем поединке, который состоялся 4 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), победил единогласным решением судей Уильяма Скалла. В результате Канело вернул себе звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.
😳 Илия Топурия: с удовольствием сразился бы с победителем боя Канело — Кроуфорд
28-летний непобеждённый обладатель чемпионского титула UFC в лёгком весе испано-грузин Илия Топурия рассказал, что хотел бы провести поединок с победителем боксёрского боя за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и американцем Теренсом Кроуфордом.
«Я бы с удовольствием сразился с победителем боя Канело — Кроуфорд. Но только не хочу проводить бой с Канело. Сауль был моим кумиром, и я многому у него научился», — приводит слова Топурии аккаунт @freak.mma.
💰 «Выхожу на бой ради наследия, а не ради денег». Кроуфорд — о поединке с Канело
37-летний бывший абсолютный чемпион мира в полусреднем и первом полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд поделился мыслями насчёт предстоящего поединка против абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса, более известного как Канело. Их встреча состоится 13 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Я выхожу на бой с Канело ради возможности, детка. Ради наследия. А оно важнее денег. Хочу быть трёхкратным абсолютным чемпионом мира. И это скоро случится», — приводит слова Кроуфорда портал SecondsOut.
❓Бенавидес оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело
Чемпион мира в двух весовых категориях американец Дэвид Бенавидес высказался об ожидаемом поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Это хороший бой. Шансы 60 на 40 [в пользу Канело] из-за разницы в размерах, но вы не отнимете у Кроуфорда его навыки. Нужно отдавать должное его мастерству, он невероятный боец, невероятно техничный. Думаю, что шансы 60 на 40», — сказал Бенавидес в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.
Где смотреть турнир с главным боем Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
Легальной прямой трансляции турнира в России не ожидается. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию, в которой отразит все самые интересные события.
🧠 «Это очень важно». Бивол назвал ключ к победе Кроуфорда над Канело
Объединённый чемпион мира россиянин Дмитрий Бивол высказался об ожидаемом поединке между американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Когда я увидел Кроуфорда в Дубае месяц назад, то понял, что он большой. У него очень хорошие навыки, это один из моих любимых боксёров. И он способен победить в этом бою.
Задача заключается не только в том, чтобы выдержать удар. Но и в том, чтобы подготовиться ментально. Если люди не готовы, они боятся, и это делает ваше тело слабым. Если происходит что-то необычное, а вы не готовы… Мы все знаем это чувство, ваше тело будто тает, становится мягким. Психология очень важна», — сказал Бивол в интервью The Ring.
Дата и время турнира с боем Альварес — Кроуфорд
Турнир с главным боем Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд состоится в ночь с 13 на 14 сентября в Лас-Вегасе, США, на арене «Allegiant Stadium». Боксёрский вечер стартует в 03:00 по московскому времени.
🔮 Амир Хан дал прогноз на бой Канело — Кроуфорд
Бывший чемпион мира британец Амир Хан, встречавшийся в ринге с американцем Теренсом Кроуфордом и мексиканцем Саулем Альваресом, высказался об их поединке, который состоится 14 сентября в Лас-Вегасе (США).
«Кроуфорд слишком хорош. У него лучшее чувство дистанции, точность, он хорошо двигается. Я считаю, он победит Канело. Теренс умеет быстро адаптироваться к стилю любого соперника», – приводит слова Хана издание The Ring.
Полный кард турнира с главным боем Сауль Альварес — Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд;
- Каллум Уолш – Фернандо Варгас-младший;
- Кристиан Мбилли – Лестер Мартинес.
Кард будет дополняться.