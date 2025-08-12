«Получайте то, что заслуживаете». UFC заключила грандиозную сделку, изменив жизнь бойцов

UFC – лучшая лига по смешанным единоборствам на планете. И она продолжает удерживать этот статус. Кроме того, происходят постоянные изменения, которые лишь подогревают интерес. В 2025 году истёк эксклюзивный контракт промоушена с ESPN. Прийти к компромиссу и продлить соглашение стороны не смогли. В итоге UFC вышла на рынок и продемонстрировала готовность к предложениям. Были попытки договориться с Netflix, но они обернулись неудачей. А затем прогремела новость, которая мощно потрясла информационное поле. Организация нашла новых партнёров и заключила грандиозную сделку.

Американский бойцовский промоушен заключил семилетний (!) контракт на $ 7,7 млрд с медиагигантами Paramount и CBS. И это при том, что Netflix схожую сумму платить отказался. А Дана Уайт раскрыл очень любопытные подробности нового сотрудничества UFC. Президент лиги отметил, что турниры в Соединённых Штатах не будут показываться по системе платных трансляций (PPV). С одной стороны, конкретизация выглядит странно. Складывается ощущение, что в других странах всё будет по-прежнему. Однако есть уверенность, что это обманчивый взгляд. Организация не станет ставить своих бойцов в разные условия. А значит, со временем произойдёт полный отказ от такого способа реализации.

Дана Уайт президент UFC «Впервые фанаты в США получат доступ ко всему контенту UFC без PPV, что делает просмотр величайших боёв ещё доступнее. Эта сделка выводит UFC в число крупнейших видов спорта в мире. Трансляция, предоставляемая Paramount и CBS, — огромная победа для наших атлетов и всех, кто следит за этим спортом и любит его».

Естественно, руководство лиги в полнейшем восторге. Получилось добыть многомиллионный контракт, который снимает все вопросы относительно ближайшего будущего. Однако есть одно большое «но». Не совсем понятно, как именно дополнительную прибыль теперь будут получать бойцы. Раньше самые топовые фигуры в UFC качественно прокачивали свои поединки, зарабатывая с помощью PPV. Теперь система перестаёт функционировать, а значит, и способ обогащения – ликвидирован. Лига пока не даёт комментариев на этот счёт. Но складывается ощущение, что их доходы существенно понизятся.

Первым об этом заговорил известный блогер и боксёр – Джейк Пол. Он отметил, что теперь бойцам станет намного сложнее жить: «Теперь они заявляют, что PPV мёртв, хотя в эти выходные у них будет PPV с боем Дрикуса дю Плесси и ещё один – с Алексом Перейрой и ещё – с Томом Аспиналлом и ещё… У каждого бойца UFC теперь есть чёткое представление о доходе. Больше никаких оправданий, связанных с PPV. Получайте то, что заслуживаете».

Фактически Джейк сделал выпад в сторону UFC. Дело в том, что Пол является одним из руководителей лиги PFL. И там бойцы получают солидные гонорары, зарабатывают с помощью Гран-при. А блогер намекает на то, что даже самые звёздные бойцы лучшего промоушена на планете теперь будут вынуждены довольствоваться контрактами. Да, никто не забирает бонусы. Но топовые парни лишаются огромной статьи доходов. Возможно, это приведёт к пересмотру контрактов. А пока этого никто не гарантирует. Да и справедливо ли выборочно повышать суммы в договорах отдельных личностей, упуская всех остальных? Большой вопрос.

В ужасе бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер. Экс-боец уверен, что всё это негативно сказывается на коллегах по цеху: «Это может быть хорошо для UFC, промоутера, но ужасно для бойцов. Когда я выступал, у меня был отличный аргумент в переговорах по контракту. Я мог сказать UFC: «Эй, если вы хотите, чтобы я занимался раскруткой, я хочу стать партнёром. Хочу получить кусок пирога, договориться о части дохода от платных трансляций. Я помогаю вам, занимаюсь промоушеном, но и вы должны помочь мне». Так что это может быть плохой новостью для бойцов, поскольку у них будет меньше рычагов давления ».

UFC договорилась о выгодном для себя сотрудничестве, поэтому находится в прекрасном положении. А Дана невероятно доволен тем, какую сделку получилось провернуть. Вот только будущее бойцов пока выглядит туманным. И будет оно таковым до того момента, пока лига не выступит с официальным заявлением. Довольно странно выглядит то, что пока никто из подписанных спортсменов не задаёт вопросов в информационном поле. Возможно, организация уже провела переговори и обсудила с ними все условия дальнейшего сотрудничества. Уайт – опытный управленец, который вряд ли позволил бы себе допустить грубую ошибку. Есть уверенность, что у Даны есть козыри в рукаве. Поэтому и эту ситуацию он всё равно обернёт в свою пользу.