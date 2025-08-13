«Точка в отношениях с UFC не поставлена». Интервью с Арменом Петросяном

16 августа состоится первая часть масштабного спортивного фестиваля, украшением которого станет турнир RCC Fair Fight 32. Организаторы подготовили огромное количество ярких противостояний. В соглавном событии сойдутся два бойца, в своё время приглашавшихся в UFC. Один даже выступал на протяжении долгого времени, но уже покинул лучшую лигу на планете. По правилам кикбоксинга зарубятся Армен Петросян и Иван Штырков.

Мы поговорили с Суперменом и выяснили подробности завершения сотрудничества с UFC. Кроме того, Армен рассказал, чего ждёт от новых вызовов. И поделился ожиданиями от самых ярких предстоящих событий.

– Как проходит подготовка к предстоящему бою, что интересного происходит? Вносили ли какие-то изменения?

– Для меня кикбоксинг – стандартная вещь. Я вернулся в прошлое. Чуть-чуть отмотал карьеру. Нужно немного перезагрузиться. Решили принять бой по кикбоксингу, маленько побоксировать. Я думаю, это неплохо для нас обоих. И для меня, и для Штыркова.

– Когда вам предложили этот бой, долго раздумывали?

– Изначально была такая мысль: «Зачем нам кикбоксинг? Мы уже ушли в MMA, у нас другие планы». А потом подумал, что нужно перезагрузиться, побоксировать, что-то поменять. Возможно, это будет к лучшему.

Армен Петросян Фото: Ian Maule/Getty Images

– Почему пришли мысли о перезагрузке?

– В жизни такое бывает. У бога на нас свои планы. Мы работаем. Делаем всё, что в наших силах. Однако всевышний нас испытывает, делает сильнее. Но мы руки не опускаем, работаем, идём дальше.

– Вы не выступали восемь лет по правилам кикбоксинга. Когда приняли такой вызов, накатила ностальгия?

– Конечно, другая подготовка совершенно, мне нравится. Я получаю большое удовольствие, если честно.

Армен Петросян Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

– А можно ли говорить о том, что кикбоксинг может стать далеко не разовой акцией?

– MMA – история не закрытая. Кикбоксинг – разовая акция. Больше это перезагрузка. И бой со Штырковым очень интересен. Ваня уже больше кикбоксёр, чем я. Учитывая его соревновательный тонус.

– А как вы вообще отреагировали на то, что он перебрался в кикбоксинг? Как оцениваете его навыки?

– Ваня не только в кикбоксинге, он везде. В боксе, в MMA. Работает активно. Он молодец, для семьи старается, для будущего своего. Понятно, что Ваня не чистый кикбоксёр, это видно. Но он молодец. Делает свою работу, причём достаточно неплохо. Даже на фоне чистых кикбоксёров.

– Под него готовилось что-то нестандартное?

– Это как работа с новичком. Не знаешь, чего от него ожидать. Очень сложно с такими бойцами работать. Когда ты работаешь с профессионалом, примерно понимаешь, после какого удара и чего ожидать. Но Ваня всё равно профессионал. Он давно в спорте, давно в MMA. Конечно, «закидухи» – это его коронка. А что под него готовить интересного? Мы работаем так, как работаем. Пусть соперники подстраиваются под нас.

– Ушли из UFC на серии из поражений. Тоже считаем, что незаконченная история? Есть желание вернуться и доказать, что это была случайность?

– Давайте сделаем так. Сейчас у нас бой по кикбоксингу. И весь акцент будет сделан туда. Но точка в отношениях с UFC не поставлена. В ближайшем будущем увидите хорошие новости. И всё будет замечательно.

Армен Петросян Фото: Zuma/TASS

– Вы вернулись в российскую лигу. Почувствовали какой-либо контраст?

– Честно сказать, лично не взаимодействую с RCC. Этим занимается мой тренер. Но промоушен – один из лучших в России. Парни это показывают и доказывают постоянно. У них интересное шоу, яркие бои. Мне симпатична эта лига.

– А во время выступления в UFC получалось следить за российскими лигами? Насколько они добились прогресса?

– В ACA очень конкурентные и яркие бои. Там на первый план выходит именно спортивная составляющая. И ребята там сильные, чего греха таить. Лиги растут, на это приятно смотреть, рынок перенасыщен бойцами. Но лучшая лига в мире – это лучшая лига в мире. Там видны картинка, закулисье, отношение. Там всё максимально отработанно и круто. Я смотрю на RCC. Мне нравится, что они везут нас за неделю, как в UFC, делают файт-вик, снимают микрофильмы. Мне нравятся их подход и задумка. Они очень круто развиваются, приятно смотреть.

Армен Петросян Фото: Zuma/TASS

– Вы были чемпионом Fight Nights. Когда ушли из UFC, не получали предложений от Камила Гаджиева?

– Мы разговаривали с ним. Ни к чему конкретному не пришли. Но я с ним действительно общался.

– В RCC и правда любят красиво продвигать бои через видео. Вы уже предложили им заходить через Супермена и Халка?

– Думаю, сейчас так и будет происходить. Уверен в этом. Это прикольно, интересно. Ни Marvel, ни DC не видели такой истории. Это интересно.

– У вас есть какое-то самое яркое воспоминание от первого захода в UFC? Что бросилось в глаза?

– Когда я приехал на Dana White's Contender Series, мне к аэропорту подогнали лимузин. Я уже удивился. Даже ещё не боец UFC, а так встречают. Мне нужно было в больницу, все двери открывали. Контраст сильный. До этого были моменты в России, когда приходишь в раздевалку, а там ни льда, ни воды, ни катмена. Там же всё на своих местах. У тебя там свой шкафчик, вещи аккуратненько висят, миллион работников смотрит за тобой, уровень сумасшедший. Это ощущается, это приятно. Но я уже давно не был за кулисами российских лиг. Лимузина, конечно, мне не нужно. Но просто приятно, когда такое происходит.

– Сейчас средний вес UFC считается одним из самых конкурентных. Как вы оцениваете нынешнего чемпиона – Дрикуса дю Плесси?

– Человек побеждает нокаутами, вырубает, душит. Понятно, что со стороны на него бывает смешно смотреть. Он корявый. Размахайка, расшатайка. Техники нет. Однако есть динамит в кулаках. Бьёт и попадает. Соперник расслабляется… Удача у него. То, чего мне не хватало. А в боях удача очень важна. Думаю, он трудолюбивый парень. Ничего просто так не приходит. Он заслуженно находится на своём месте. Но, думаю, ненадолго.

Армен Петросян Фото: Из личного архива Армена Петросяна

– До поединка с Хамзатом Чимаевым?

– В том числе. Посмотрим, как Хамзат будет дышать в бою, как далеко зайдут раунды. Он попытается в первых пятиминутках задушить, что-то сделать. Будем смотреть на защиту дю Плесси. Получится ли у него что-то сделать.

– Вы согласны с тем, что «бензобак» по-прежнему остаётся большой проблемой Чимаева?

– Был момент. Например, в бою с Камару соперник не был в своей лучшей форме. Говорить можно про всех и всё что угодно. Хамзат делает свою работу и побеждает. А победителей не судят. Когда был бой Стрикленда с дю Плесси, я смотрел и не понимал, как это вообще возможно. Шон – несуразный. Где его бокс, кикбоксинг, борьба? Ничего будто нет у человека. А он попадает, роняет, выигрывает. Значит, умеет навязать свой бой. И никто не может с этим справиться. Он просто идёт вперёд. И ему всё равно.

Армен Петросян Фото: Из личного архива Армена Петросяна

– Как вы относитесь к трэш-току? Есть ли ощущение, что в UFC он особенно востребован?

– Да это везде востребованно, если честно. Отдельные кадры должны на тебя работать, чтобы это делать. Нужно к этому приходить, как-то развивать. Нужно как-то меняться. Я считаю, что трэш-ток должен быть в хорошей и доброй форме. Оскорблять и обзывать друг друга не моя история. Я не могу себе позволить переходить какие-то границы.

– Не хотите встретиться с Магой Исмаиловым и взять пару уроков?

– Ему нужно отдать должное, он молодец. С Вовой Минеевым у него как-то не зашло, конечно. Но мне нравится, как он это делает. Номер один в этом деле.

– Трэш-ток Макгрегора – это грязь?

– Да, конечно. У американцев, например, совсем другое воспитание. Они могут друг друга обзывать, посылать, про маму что-то сказать. У нас не дозволено это всё. У меня даже язык не поворачивается такое сказать. Нужно уметь друг друга подкалывать, находить прикольные видео. Вот это интересно, приятно за этим наблюдать. А обозвать друг друга – много ума не нужно. Наш менталитет не позволяет взять, наболтать, пропустить мимо ушей. А в Америке это нормально.

– Был ли у вас соперник, который максимально сильно бесил?

– К счастью или нет, но таких соперников не было. Я никого не хотел поломать. У меня всегда была спортивная составляющая. Возможно, мне бы и хотелось, чтобы был такой соперник. Но такого не было, честно. Всё больше на уважении. Может быть, они видели, что я спокойно отношусь, выхожу и делаю своё дело.