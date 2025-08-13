«Слишком рано бросать его к волкам». Итауму ждёт большая проверка на прочность

16 августа в Саудовской Аравии состоится масштабный вечер профессионального бокса. Возглавит его, пожалуй, главный проспект супертяжёлого веса — 20-летний Мозес Итаума. Он разделит ринг с опытным Диллианом Уайтом.

Последний год о Мозесе Итауме говорят как о будущей суперзвезде бокса. Но он начал удивлять уже давно, ещё на любительском уровне. Британец с нигерийскими и словацкими корнями выиграл абсолютно всё на юношеском и юниорском уровнях, стал победителем первенств Европы и мира. При этом он боксировал в силовой манере и часто оформлял нокауты, чем привлёк внимание известного промоутера Фрэнка Уоррена.

С 2023 года Итаума выступает в профессионалах и за два года прошёл путь от подающего надежды боксёра до статуса одного из претендентов на титул абсолютного чемпиона мира. И Мозесу только 20 лет! На профессиональном ринге он провёл 12 поединков, во всех одержал победы. При этом 10 боёв Итаума завершил досрочно, более того, семь из них – в первом раунде, ещё три – во втором. То есть, по сути, Мозес отбоксировал два шестираундовых поединка, во всех остальных случаях разобрался с соперниками менее чем за шесть минут.

Статистика впечатляет, если учитывать, что Итаума не обладает какими-то внушительными габаритами, как, например, Деонтей Уайлдер. Мозес по росту и размаху рук примерно сопоставим с Александром Усиком, то есть он не является большим парнем для королевского дивизиона. Британец, к слову, во многом схож с абсолютным чемпионом мира. Мозес достаточно скоростной для тяжёлого веса, имеет быстрые руки, хорошо работает на ногах и, что немаловажно, боксирует умно, не теряя голову, как это часто бывает с молодыми боксёрами.

Всё это впечатляет, если учитывать рекорд Мозеса и его возраст. Причём впечатлился даже Турки Аль аш-Шейх, который после победы Александра Усика над Даниэлем Дюбуа в реванше неожиданно захотел свести с украинцем именно Мозеса. О потенциальном поединке с Усиком говорит и сам Итаума.

«Усик после боя с Уайтом? Может быть… На самом деле важен ведь не сам титул, а то, что приходит вместе с ним. Завоевание пояса — это как добавить себе дополнительное давление, ответственность и ожидания болельщиков. Важно то, что в этот конкретный момент в этом конкретном весе тебя короновали лучшим в мире. Очевидно, что с поясом приходит всё то, чего на самом деле жаждут бойцы — деньги и уважение», — заявил Итаума в интервью The Ring.

Мозес Итаума в ринге Фото: James Chance/Getty Images

Конечно, появление новых звёзд в супертяжёлом весе – это глоток свежего воздуха, поэтому многие уже сейчас хотят увидеть Итауму в самых больших боях. Но есть и те, кто считает, что Мозесу ещё слишком рано оспаривать чемпионские пояса.

«Да, Итаума — тот самый. Но продвигать его нужно в правильном темпе. Только так получится довести его до конечной цели. Итауму могут прямо сейчас бросить в огонь — выставить против Усика. Но какой смысл в том, чтобы бросать пацана прямо в ад? Да, Усик прямо сейчас — это и есть ад. Нельзя взять и бросить пацана на съедение волчарам. Помните, что произошло с Джаредом Андерсоном, когда ему поспешили поднять уровень оппозиции?» – сказал легендарный боксёр Рой Джонс-младший.

И сложно не согласиться со словами Джонса. Если взглянуть на резюме Итаумы, то за безусловно красивыми и впечатляющими цифрами в рекорде скрываются другие данные, а именно – уровень соперников. И пока Мозес не боксировал ни с одним оппонентом, про победу над которым можно было бы сказать: «Да, вот это уже уровень». Только последние четыре поединка можно отнести к более-менее средней оппозиции, до этого Мозес боксировал с откровенными джорнименами.

Пожалуй, Диллиан будет как раз первым серьёзным соперником британца, при этом здесь стоит сказать, что Уайт уже далёк от своей оптимальной формы, а его последний бой с Эбенезером Тетте был просто ужасным. Но у Диллиана есть большое имя, нокаутирующая мощь и опыт, что может доставить Итауме определённых проблем.

Но даже победа над Уайтом вряд ли должна послужить поводом для организации поединка Мозеса с Усиком. Парень, который ни разу не выходил за пределы шестого раунда, а большинство своих поединков и вовсе заканчивал в пределах шести минут, просто не готов к поединкам чемпионского уровня, тем более – с таким опытным боксёром, как Александр .

Безусловно, Итаума – крайне талантливый боксёр, и с учётом того, что ему всего 20 лет, у него большое будущее. Весь вопрос в том, что его нужно грамотно подвести на вершину. Поединок с Усиком был бы колоссальным событием в мире профессионального бокса, но поражение от украинца – а шансов победить у Мозеса на данном этапе карьеры крайне мало – может повлиять на психологию молодого боксёра. После того как Александр уйдёт на пенсию, все пояса останутся вакантными, и начнётся новая эра в королевском дивизионе, где особую роль займёт Итаума. Однако всему своё время: Мозесу ещё нужно набраться опыта и пройти испытания в виде топовых боксёров, а титулы он ещё успеет завоевать.