UFC 319: Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев, MMA 17 августа 2025, где смотреть, прямая онлайн-трансляция, дата и время, полный кард

Долгожданный титульник Чимаева, возвращение Венома в клетку! UFC 319 буквально искрит
Сергей Сорокин
UFC 319: полное превью
Аудио-версия:
Пропускать турнир — нельзя.

Дата и время турнира UFC 319

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, состоится грандиозный турнир – UFC 319. Его начало запланировано на 1:00 мск. А основной кард стартует в 5:00 мск.

Фанаты с нетерпением ждут, когда в клетку в очередной раз выйдет Хамзат Чимаев. Ему предстоит титульный поединок против Дрикуса дю Плесси. Борз попытается с первой попытки стать чемпионом лучшей лиги на планете.

Прямая трансляция UFC 319

Посмотреть трансляцию турнира UFC 319 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 319

  • Дрикус дю ПлессиХамзат Чимаев;
  • Лерон Мёрфи – Аарон Пико;
  • Джефф Нил – Карлос Пратес;
  • Джаред Каннонье – Майкл Пейдж;
  • Тим Эллиотт – Кай Асакура;
  • Бобби Грин – Диего Феррейра;
  • Джеральд Миршерт – Михал Олексейчук;
  • Джессика Андраде – Лупита Годинес;
  • Чейз Хупер – Александр Эрнандес;
  • Эдсон Барбоза – Драккар Клозе;
  • Брайан Баттл – Нурсултон Рузибоев;
  • Карин Силва – Джей-Джей Олдрич.

Прогноз на бой Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева на UFC 319

Британский чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Том Аспиналл сделал прогноз на титульный бой в среднем весе между южноафриканским чемпионом Дрикусом дю Плесси и непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым.

«Чем больше я смотрю на Дрикуса, тем меньше я о нём знаю. Я никогда ни за что не поверю, что он снова проиграет. Он просто находит способ победить. Против Хамзата Чимаева, правда… [он] абсолютный зверь, чувак. И если он сможет захватить контроль сзади и запустить тот процесс, который у него есть — тащить парней на землю, идти в удушающие, бить их оттуда, наказывать, изматывать… Так что, приятель, ответ — я не знаю», — сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.

Британский боец UFC Майкл Пейдж также высказался о предстоящем поединке.

«Как по мне, Хамзат способен его победить, но после каждого боя я говорю, что больше никогда не буду ставить против дю Плесси. Я делаю это постоянно, однако каждый раз каким-то образом он побеждает. Я считаю его стиль очень несобранным, но нужно отдавать ему должное», — приводит слова Пейджа издание MMAJunkie.

