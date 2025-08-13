Долгожданный титульник Чимаева, возвращение Венома в клетку! UFC 319 буквально искрит

Дата и время турнира UFC 319

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, состоится грандиозный турнир – UFC 319. Его начало запланировано на 1:00 мск. А основной кард стартует в 5:00 мск.

Фанаты с нетерпением ждут, когда в клетку в очередной раз выйдет Хамзат Чимаев. Ему предстоит титульный поединок против Дрикуса дю Плесси. Борз попытается с первой попытки стать чемпионом лучшей лиги на планете.

В соглавном событии вечера столкнутся британец Лерон Мёрфи и американец Аарон Пико. Изначально соперником Пико должен был стать Мовсар Евлоев. Но в итоге россиянин был вынужден сняться из-за повреждения. А дебютант получил нового оппонента.

Прямая трансляция UFC 319

Посмотреть трансляцию турнира UFC 319 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 319

Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев;

Лерон Мёрфи – Аарон Пико;

Джефф Нил – Карлос Пратес;

Джаред Каннонье – Майкл Пейдж;

Тим Эллиотт – Кай Асакура;

Бобби Грин – Диего Феррейра;

Джеральд Миршерт – Михал Олексейчук;

Джессика Андраде – Лупита Годинес;

Чейз Хупер – Александр Эрнандес;

Эдсон Барбоза – Драккар Клозе;

Брайан Баттл – Нурсултон Рузибоев;

Карин Силва – Джей-Джей Олдрич.

Материалы о турнире и его главных звёздах

Прогноз на бой Дрикуса дю Плесси и Хамзата Чимаева на UFC 319

Британский чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) Том Аспиналл сделал прогноз на титульный бой в среднем весе между южноафриканским чемпионом Дрикусом дю Плесси и непобеждённым россиянином Хамзатом Чимаевым.

«Чем больше я смотрю на Дрикуса, тем меньше я о нём знаю. Я никогда ни за что не поверю, что он снова проиграет. Он просто находит способ победить. Против Хамзата Чимаева, правда… [он] абсолютный зверь, чувак. И если он сможет захватить контроль сзади и запустить тот процесс, который у него есть — тащить парней на землю, идти в удушающие, бить их оттуда, наказывать, изматывать… Так что, приятель, ответ — я не знаю», — сказал Аспиналл в интервью TNT Sports.

Британский боец UFC Майкл Пейдж также высказался о предстоящем поединке.

«Как по мне, Хамзат способен его победить, но после каждого боя я говорю, что больше никогда не буду ставить против дю Плесси. Я делаю это постоянно, однако каждый раз каким-то образом он побеждает. Я считаю его стиль очень несобранным, но нужно отдавать ему должное», — приводит слова Пейджа издание MMAJunkie.