Пресс-конференция UFC 319: дю Плесси доводит соперников до слёз. Чем ответит Борз? LIVE

В ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США, состоится грандиозный турнир – UFC 319. Фанаты с нетерпением ждут, когда в клетку в очередной раз выйдет Хамзат Чимаев. Ему предстоит титульный поединок против Дрикуса дю Плесси. Борз попытается с первой попытки стать чемпионом лучшей лиги на планете.
В соглавном событии вечера столкнутся британец Лерон Мёрфи и американец Аарон Пико. Изначально соперником Пико должен был стать Мовсар Евлоев. Но в итоге россиянин был вынужден сняться из-за повреждения. А дебютант получил нового оппонента.
А в ночь с 14 на 15 августа состоится пресс-конференция с участием главных звёзд турнира. Они получат возможность высказаться, обратиться друг к другу и блеснуть трэш-током.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции и событий вокруг неё.
😅 Хамзат Чимаев: даже не знаю, как дю Плесси можно проиграть
Боец UFC Хамзат Чимаев прокомментировал уровень соперников своего будущего оппонента Дрикуса дю Плесси перед титульным боем. По словам Чимаева, дю Плесси не встречался с непобеждёнными бойцами и не вызывает у него особого уважения.
«У Дрикуса не было непобеждённых соперников. Он одолел Исраэля Адесанью, который уже проигрывал. Шон Стрикленд вообще не умеет драться. Я даже не знаю, как ему проиграть», — заявил Чимаев в видео на YouTube-канале UFC.
😱 Сехудо считает, что дю Плесси обойдёт Махачева в рейтинге P4P, если победит Чимаева
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказался о предстоящем поединке за титул в среднем весе, в котором сойдутся действующий обладатель титула Дрикус дю Плесси и непобеждённый чеченский боец смешанных единоборств (ММА) Хамзат Чимаев.
«Если Дрикус досрочно победит Чимаева на UFC 319, то пятёрка лучших бойцов будет следующей: Топурия, дю Плесси, Махачев. Двалишвили, Пантожа», — написал Генри Сехудо в социальных сетях.
🤼♂️ Дю Плесси: справился с ударами Адесаньи, Стрикленда. И борьбу Чимаева преодолею
Чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) южноафриканец Дрикус дю Плесси объяснил, почему уверен в своей победе над третьим номером рейтинга UFC в среднем весе (до 84 кг) непобеждённым российским атлетом Хамзатом Чимаевым.
«Мы готовимся как никогда прежде. Я не собираюсь драться по его правилам, я собираюсь вести свой бой. Как я справился с ударами Адесаньи и с боксом Стрикленда, я справлюсь и с борьбой Хамзата», — приводит слова дю Плесси пресс-служба промоушена.
Где смотреть пресс-конференцию UFC 319
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию пресс-конференция, в которой отразит все самые интересные события. Также мероприятие можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
⭐️ Бёрнс: как титул Чимаева может навредить UFC? Он же суперзвезда
Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о предстоящем чемпионском поединке в среднем весе (до 84 кг) между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым, который состоится 17 августа на турнире UFC 319 в Чикаго (США).
«Дин Томас надеется на поражение Чимаева? Мне нравится Дин. Он умный парень. Он два раза был угловым в боях с моим участием. Я слышал его советы и удивлялся тому, насколько у него высокий IQ. Но иногда он говорит такие вещи. Каким образом чемпионство Чимаева может навредить UFC? Этот парень суперзвезда.
У него куча подписчиков, он даже не может спокойно сходить в магазин. Да, конечно, Хамзат дерётся раз в год, но у него были проблемы с визой. Может, в статусе чемпиона он будет выступать дважды в год. А трижды за год обладатели титулов никогда не дерутся», — сказал Бёрнс в эфире YouTube-канала Show me the Money.
Когда состоится пресс-конференция UFC 319
Пресс-конференция пройдёт в ночь на 15 августа. Начало мероприятия — в 01:00 по мск.
😁 Крис Уайдман: Дрикус дю Плесси — это слишком много для любого соперника
Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман поделился прогнозом на предстоящий бой за титул между Дрикусом дю Плесси и Хамзатом Чимаевым. По его мнению, Чимаев должен завершить поединок в первых раундах, иначе шансов на победу по очкам у него нет.
«Чимаев – он тот самый парень. Недаром его называют «бугименом». Но ему нужно финишировать дю Плесси в первых раундах, потому что я не представляю, как он может выиграть по очкам.
Дрикус – это слишком много для любого соперника. Он везде и сразу, его трудно поймать. С ним категорически нельзя уставать к пятому раунду. У Чимаева такого опыта ещё не было. Поэтому ставлю на победу Дрикуса в поздних раундах – уж очень я оригинальный, ха-ха», – приводит слова Уайдмана MMA Fighting.
Где смотреть турнир UFC 319
Посмотреть трансляцию турнира UFC 319 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🦁 Бёрнс предложил неожиданного соперника для возможной защиты титула Чимаевым
Бывший претендент на титул UFC бразилец Гилберт Бёрнс высказался о возможном сопернике Хамзата Чимаева в случае успешного завоевания титула в поединке с южноафриканцем Дрикусом дю Плесси.
«Если Чимаев победит, то ему будет нужно взять паузу и подумать, с кем драться дальше. Борральо, Имавов, де Риддер? Мне кажется, это не самые интересные поединки. Стрикленд? Я не знаю, какой бой может быть для Чимаева достаточно громким.
Мне нравится идея боя Чимаева с Пауло Костой. Но Пауло нужно победить Адесанью, например, тогда он может стать следующим в очереди, особенно если Коста выиграет красиво. Имавов, Борральо и де Риддер — это не звёзды. А вот у Косты есть всё, но ему нужно быть более активным. Это ещё один парень, у которого очень большие паузы между поединками», — сказал Бёрнс в видео на YouTube-канале Show me the Money.
Дата и время турнира с главным боем Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев
Турнир UFC 319 с главным боем Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев состоится в ночь с 16 на 17 августа на арене «Юнайтед-центр» в Чикаго, США. Он стартует в 01:00 по московскому времени. Начало основного карда – в 05:00 мск.
🤔 Эрнандес посетит титульный бой между дю Плесси и Чимаевым
31-летний американский профессиональный боец смешанных единоборств, выступающий в среднем весе UFC, Энтони Эрнандес сообщил, что посетит титульный бой между чемпионом лиги в среднем весе южноафриканцем Дрикусом дю Плесси и российским бойцом Хамзатом Чимаевым.
«Готов ли я лететь в Чикаго на UFC 319? Да, мне сказали, что будут меня там ждать. Мне нужен этот титул. Я занимаюсь боями только ради этого. Так что я обязательно посещу UFC 319», – приводит слова Эрнандеса MMA Junkie.
Полный кард турнира UFC 319
- Дрикус дю Плесси – Хамзат Чимаев;
- Лерон Мёрфи – Аарон Пико;
- Джефф Нил – Карлос Пратес;
- Джаред Каннонье – Майкл Пейдж;
- Тим Эллиотт – Кай Асакура;
- Бобби Грин – Диего Феррейра;
- Джеральд Миршерт – Михал Олексейчук;
- Джессика Андраде – Лупита Годинес;
- Чейз Хупер – Александр Эрнандес;
- Эдсон Барбоза – Драккар Клозе;
- Брайан Баттл – Нурсултон Рузибоев;
- Карин Силва – Джей-Джей Олдрич;
- Байсангур Сусуркаев – Эрик Нолан.