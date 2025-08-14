Скидки
Бокс/ММА Статьи

По стопам Чимаева. Непобеждённый россиянин попал в UFC и переписывает историю
Яхья Гасанов
Непобеждённый россиянин попал в UFC
Запоминайте Байсангура Сусуркаева.

В ночь на 13 августа стартовал очередной сезон Претендентской серии Даны Уайта — шоу, в котором талантливые бойцы со всего мира пытаются впечатлить главу UFC и попасть в ведущий ММА-промоушен планеты. В рамках первого турнира среди прочих выступил 24-летний россиянин Байсангур Сусуркаев.

Соперником непобеждённого средневеса стал другой уроженец России Муртаза Талха Али, представляющий Бахрейн. При этом Сусуркаев выходил на коротком уведомлении в четыре дня, заменив Дэмьена Пинаса. Это для Байсангура проблемой не стало — он разобрал соперника и эффектно нокаутировал его в первом раунде фронт-киком в корпус. Талха Али буквально был вынужден сдаться, а красивый финиш впечатлил Дану Уайта. По итогам первого турнира Претендентской серии только этот бой завершился досрочно, и, разумеется, Сусуркаев был награждён контрактом с UFC. «У меня на тебя большие надежды! Добро пожаловать в UFC, и спасибо за то, что спас первый эпизод отборочной серии», — подытожил Уайт.

Права на видео принадлежат UFC

Несмотря на то что Сусуркаеву всего 24 года, за его плечами уже непростой путь. В ММА боец начал профессионально выступать с 2019 года и в первую очередь был известен по АСА Young Eagles, где Байсангур одержал четыре победы. Но в 2022 году с рекордом 6-0 Сусуркаев взял длительную паузу в выступлениях на 2,5 года. Боец решил перебраться в Америку, и в первое время было тяжело, о чём он рассказал в интервью MMA.Metaratings.ru: «Работал: в доставке, грузчиком в США. Уже больше двух лет. До ноября прошлого года постоянно работал по 10 часов. Когда назначали бой, проводил по две тренировки. Работа, работа, и потом раз — поединка нет. В основном тренировался раз в день, потому что было мало времени и финансовой поддержки. Выживал, пока бои не начались».

Байсангур Сусуркаев

Сусуркаев объяснял, что пытался попасть в UFC через разных людей, но срослось только сейчас, когда удалось до Претендентской серии выступить в двух других организациях. Байсангур также признавался, что по-настоящему фанатеть от ММА начал после переезда в США.

Несмотря на трудности с деньгами, Сусуркаев получил там отличную возможность. Его в свой лагерь пригласил Хамзат Чимаев. Тогда у Байсангура отменился поединок, и он в итоге просто остался помогать Борзу и спарринговать с ним. Боец утверждает — после спаррингов с Чимаевым ему не страшно биться с кем-либо ещё.

Хамзат Чимаев Подробнее

Карьера Сусуркаева за океаном пока не такая долгая. После длительного простоя он провёл бой в лиге Borokka Promotions, где победил Шейна Собноски единогласным решением судей. Это первый и пока единственный раз в карьере, когда Байсангур не финишировал соперника. Сам он признавался, что из-за долгого простоя слишком сильно был заточен на финиш и быстро устал. А после этого Сусуркаев оформил нокауты на турнирах Fury FC (бился там с Ираклием Кучухидзе) и Претендентской серии. Теперь его рекорд 9-0, а восемь побед добыты нокаутами.

Асланбек Бадаев, вице-президент АСА, в беседе с «Матч ТВ» не скупился на комплименты для Сусуркаева: «Байсангур всегда был талантливым бойцом, представителем новой волны, новой формации, который очень эффектно себя преподносит. У него отличная ударная техника, чувствительность. Он нокауты налево‑направо оформлял. И причём делал это таким образом, что со стороны всё выглядело легко. Такое ощущение, что он просто не прилагает для этого никаких усилий. Байсангур — находка для любого промоушена. И поэтому Дана Уайт был очень‑очень впечатлён и сказал, что Сусуркаев сделал его день. Думаю, это о многом говорит. Уверен, дальше его ждёт восхождение. Сейчас в UFC у него пойдут хорошие гонорары. Он освоится. При правильном продвижении этот парень — будущая звезда. Очень эффектный. Уже говорит по‑английски, яркий стиль, максимально раскрепощённый. Есть все составляющие для того, чтобы быть интересным американской публике».

Но Сусуркаев решил не ограничиваться ярким нокаутом. Он ещё после получения контракта показывал на пальцах цифру 4, а потом объяснился в социальных сетях: «Всем, кто задавался вопросом, о чём мы разговаривали с Дана Уайтом и почему я показывал четыре пальца — я попросил его дать мне бой в одном карде с Борзом через четыре дня. Он согласился и потом сказал, что уже ищут соперника, так что завтра вылетаю в Чикаго, а там посмотрим».

Казалось бы, бойцы нередко бравируют заявлениями о желании подраться через день, три дня или неделю, но крайне редко это воплощается в жизнь. Однако в случае с Сусуркаевым всё иначе. Байсангур действительно получил бой и дебютирует в UFC на ближайшем турнире в одном карде с Чимаевым. Соперником станет чемпион Cage Fury FC Эрик Нолан с рекордом 8-3, и это заход на историческое достижение. Никто в современной истории UFC не проводил два боя за столь короткий промежуток времени, и, разумеется, никто из Претендентской серии не дебютировал в промоушене настолько быстро. Дана Уайт обожает такие истории и таких бойцов.

Байсангур Сусуркаев

В своё время Чимаев стартовал в UFC с того, что за 10 дней одержал две победы. У Сусуркаева немного другая ситуация, но тем не менее он заставляет за собой следить. Да, это в определённой степени риск, всё же придётся пройти через две весогонки за очень короткое время, однако и награда высокая. В случае победы Байсангура точно будут здорово продвигать к вершине, и мы за этим понаблюдаем. Тяжёлые годы работы грузчиком начинают окупаться.

Хамзат Чимаев уже предрекает своему другу большое будущее: «Этот парень безумно хорош. Он провёл со мной весь лагерь, проводил спарринги, так что я знал – он победит и получит контракт. Его ждёт блестящее будущее. У него всё будет хорошо, если он продолжит тяжело работать, как делает это сейчас. Вы получите нового чемпион».

